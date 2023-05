Coup de coeur et coup de gueule sur la Croisette

Coup de coeur : Sandra Hüller, actrice de la cuvée

Ici, les magazines Screen et Le film français publient chaque jour des pools critiques sur les oeuvres de la Sélection officielle. Les voix qui s’expriment sont rarement d’accord entre elles. Mais pour l’instant, deux excellents films donnant la vedette à l’exceptionnelle actrice allemande Sandra Hüller trônent au-dessus de la mêlée. The Zone of Interest de Jonathan Glazer sur la Shoah et Anatomie d’une chute de la Française Justine Triet, un puzzle autour d’un procès pour meurtre, sont les favoris des médias. Je joins ma voix à celle de mes collègues pour applaudir ces deux perles qu’on attend haut au palmarès.

Coup de gueule : manifestants « non grata »

Tant mieux s’il y a des manifestations à Cannes. Après tout, le mythe doré des tapis rouges garnis de vedettes a de quoi choquer ceux qui s’insurgent contre les excès. Mais ils ne piquettent pas longtemps ici. Cette fin de semaine, une militante anti-guerre en Ukraine qui s’était aspergée de faux sang dans le périmètre du festival s’est fait tasser vite fait. À l’aéroport de Cannes-Mandelieu, des membres du groupe Extinction Rébellion ont tenté de bloquer le trafic pour protester contre la nuée d’avions privés qui y atterrissent en polluant la région. Hélas, le service d’ordre intervient si vite que ça leur coupe l’herbe sous le pied. Y’a pas de vraie liberté, allez !

Odile Tremblay est l’invitée du Festival de Cannes.