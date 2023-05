Scorsese chez les Osage

C’était un événement à marquer d’une pierre blanche, même pour Cannes qui aura vu passer son lot des célébrités durant ses 76 années d’existence. La conférence de presse de Martin Scorsese pour son remarquable Killers of the Flower Moon, aux côtés de Robert de Niro et de Leonardo DiCaprio, avait attiré des hordes de journalistes. Vraies légendes vivantes, comme disent les Japonais. À leurs côtés : Lily Gladstone, une actrice aux racines autochtones et Geoffrey Standing Bear, le chef de la nation Osage, venu témoigner du film (adapté du livre de David Grann) qui aborde un chapitre sombre de cette communauté d’Oklahoma.

Leonardo DiCaprio avouait avoir grandi et évolué en tant qu’acteur avec les films de Scorsese qui donnaient la vedette à De Niro. « Ils ont influencé mon jeu par leurs hauts niveaux, comme celui de toute une génération d’interprètes. »

La veille, l’hystérie était à son comble au Palais et l’équipe dit avoir senti dans l’ovation ayant suivi la projection le résultat de trois années de travail intense ainsi qu’un formidable courant d’amour. Dimanche, devant les médias, plutôt que de se comporter en vedettes, le trio d’as a beaucoup souligné l’honneur d’avoir reçu la confiance des Osage au long du processus.

Rappelons le sujet de Killers of the Flower Moon. Il y a un siècle, plusieurs Osage enrichis par l’argent du pétrole trouvé sur leurs terres avaient été assassinés par de supposés bienfaiteurs blancs qui les escroquaient, surtout les personnages joués par De Niro et Leonardo DiCaprio. Scorsese, suivant l’avis de ce dernier, révélait s’être éloigné du roman original basé sur l’enquête du FBI pour explorer la psychologie des personnages, après s’être mieux renseigné sur les événements du passé.

« Scorsese et son équipe ont restauré la confiance perdue de notre peuple, assurait de son côté le chef Standing Bear. On ne voulait pas que notre nom se perde dans l’histoire. » Les grands-parents autochtones de Lily Gladstone étaient des gens très traditionnels. « C’est moi-même que j’ai trouvé dans ce film », confiait cette dernière.

Scorsese aura beaucoup consulté le chef de la nation Osage, en plus de participer à des cérémonies traditionnelles et à des prières. « J’ai découvert là-bas un système de valeurs harmonieuses sur cette planète. Ça m’a aidé non seulement comme cinéaste, mais comme être humain. »

DiCaprio a trouvé dans cette histoire terrible l’occasion de se relier au passé du peuple américain, à son histoire, à sa culture, aussi sanglants soient-ils.

Robert de Niro n’avait éprouvé aucune sympathie pour son personnage qui se définit comme un père et un mécène de la communauté, parle la langue osage et séduit tout le monde avant de les trahir. « Je ne comprends pas ses rouages, disait-il. Cet homme devait se montrer charmant. Il se trouvait intelligent, mais sa stupidité s’étalait dans son sentiment de supériorité. Regardez ce que fait Trump… Je lis un livre sur les Nazis. Après la mort de Georg Floyd, on a du moins mieux compris la banalité du mal. »

Odile Tremblay est l’invitée du Festival de Cannes.