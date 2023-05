«Mission Kandahar»: Gerard Butler, héros mais pas superhéros

n 2013, Tom, un agent de la CIA travaillant sous couverture dans une zone hostile d’Afghanistan, voit sa véritable identité rendue publique du jour au lendemain. Le voici donc, en compagnie d’un traducteur afghan dont la tête a été mise à prix, empêtré derrière les lignes ennemies.

S’amorce alors une périlleuse course contre la montre à travers le désert. Écrit par Mitchell LaFortune, un ancien officier du renseignement militaire américain, le thriller d’espionnage Mission Kandahar (V.F.) marque la troisième collaboration entre l’acteur Gerard Butler et le réalisateur Ric Roman Waugh.

« J’ai vu, comme tout le monde, tout un tas de films campés au Moyen-Orient. Le scénario de Mitch se distinguait parce qu’il a travaillé sur le terrain pendant dix ans, durant la guerre contre la terreur [dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001] », explique Ric Roman Waugh, joint à Los Angeles.

Mitchell LaFortune s’est entre autres inspiré de ses propres expériences sur ledit terrain dans la foulée des révélations d’Edward Snowden.

« Ce que Mitch a réussi à faire avec son scénario équivaut un peu, je trouve, à ce que le film Sicario a accompli avec la guerre contre la drogue, c’est-à-dire nous donner le facteur humain dans tous les camps concernés. Mission Kandahar ne se borne pas au seul point de vue occidental face à des méchants moyen-orientaux unidimensionnels. Le film s’intéresse à chaque faction de manière à offrir un portrait plus tridimensionnel de la situation. Tout ça, dans un contexte d’action qui ne lâche pas un instant. »

Pour autant, Ric Roman Waugh précise que son mantra est de ne jamais s’en tenir « à l’action pour l’action ».

« Je réalise des films, mais quand je vais au cinéma, je suis comme n’importe quel spectateur : le film présenté a beau avoir coûté 200 millions de dollars, si je ne me sens pas investi émotionnellement, je me désintéresse de ce qui est sur l’écran. J’essaie toujours de fournir un point d’accès émotionnel au public par rapport aux personnages. Si bien que les scènes d’action, lorsqu’elles surviennent, ne sont pas que divertissantes : elles deviennent prenantes. »

Le mentor Tony Scott

Or, en matière de scènes d’action, Ric Roman Waugh s’y connaît. En effet, avant de devenir réalisateur, il fut longtemps un cascadeur, entre autres sur les films Days of Thunder (Jour de tonnerre, de Tony Scott), Last of the Mohicans (Le dernier des Mohicans, de Michael Mann), Hook (Capitaine Crochet, de Steven Spielberg), et Last Action Hero(Le dernier des héros, de John McTiernan).

Lorsqu’on lui demande s’il est un enseignement appris dans cette ancienne vie professionnelle qu’il continue d’appliquer dans la seconde, Ric Roman Waugh répond sans hésiter : « Un type intelligent sait s’entourer de gens encore plus intelligents que lui : dans un domaine aussi collaboratif que le cinéma, c’est fondamental. J’ai appris ça à la dure, sur des plateaux où les réalisateurs gardaient toute l’information pour eux et refusaient d’inclure l’équipe dans leur processus créatif, en ayant l’illusion de tout contrôler. Mais j’ai aussi eu le contre-exemple, avec Tony Scott [1944-2012], dont j’ai fait mon mentor. Tony prenait soin de créer un environnement de travail collaboratif, convivial. Ça faisait en sorte que tout le monde se ralliait à lui et donnait son maximum, parce que tout le monde se sentait partie prenante du processus. Sur chaque tournage, je pense à Tony, et je tâche de faire comme lui. »

Cette attitude, on le comprend à demi-mot, servit bien Ric Roman Waugh sur Mission Kandahar : son film, confie-t-il, le plus complexe à ce jour, tant sur les plans narratif et technique que logistique.

« C’est un film qui se déroule en six langues, qui fait écho à plusieurs cultures, à plusieurs territoires… Je dois vous fournir un tas d’informations, comme public, mais tout en vous divertissant. Aussi est-il hors de question que deux personnages s’arrêtent soudain pour s’expliquer l’un l’autre qui ils sont, ce qu’ils font, et pourquoi. Sauf que ces informations, je dois quand même vous les transmettre afin que vous ne soyez pas confus, d’autant plus qu’ici, des alliés aujourd’hui peuvent être des ennemis le lendemain. C’est un équilibre délicat à préserver. »

Quant aux volets technique et logistique, Mission Kandahar fut tourné en Arabie saoudite, ce qui constituait à la fois un privilège et un défi.

« Le scénario était si authentique… La première chose que j’ai dite aux producteurs, c’est qu’il était hors de question qu’on aille tourner au Nouveau-Mexique en faisant passer l’endroit pour le Moyen-Orient. J’ignorais alors que l’Arabie saoudite s’apprêtait à rouvrir son territoire aux tournages internationaux. Notre film a été le cobaye, puisque Mission Kandahar est la première grosse production tournée là-bas depuis Lawrence of Arabia (Laurence d’Arabie, 1962). On partait de zéro. On a monté cette infrastructure devant gérer 400 personnes issues de 25 pays…Plusieurs de ces personnes étaient là afin de nous aider à faire en sorte que le plus de détails possible soient justes. Tout le monde s’est impliqué à un niveau émotionnel qui m’a jeté par terre. »

Comme un frère

Parlant d’implication émotionnelle, après trois films tournés avec lui, soit Angel Has Fallen (L’ultime assaut), Greenland (Groenland) et maintenant Mission Kandahar, Ric Roman Waugh dit considérer Gerard Butler comme « son frère ».

« Angel a été extraordinaire pour moi, parce qu’avec Gerry, j’ai eu, pour la première fois, l’impression de trouver un partenaire de danse pour le cinéma. Souvent, les acteurs qui sont des vedettes de films d’action n’aiment pas montrer de vulnérabilité dans leurs rôles, pas réellement. Ils n’aiment pas non plus que leurs personnages aient de vrais défauts. Gerry est tout le contraire. Il est très terre à terre, comme gars. Nous sommes maintenant comme deux frères. Et comme la plupart des frères, nous nous obstinons et nous chamaillons, mais nous nous réconcilions toujours avec un gros câlin viril. Et la meilleure idée l’emporte, toujours. »

Cette philosophie, Ric Roman Waugh entend s’y tenir dans la paire de films qu’il doit tourner prochainement. Oui, les deux mettront en vedette Gerard Butler, son frère d’action.

Le film Mission Kandahar

prend l’affiche

le 26 mai.

