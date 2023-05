«Master Gardener»: un bouquet fané

Dans une vaste propriété du sud des États-Unis, de luxuriants jardins attestent un soin jaloux. C’est Narvel Roth, un jardinier réservé, qui les entretient pour le compte de Norma Haverhill, la maîtresse de céans. Or, lorsque cette dernière lui demande de former sa petite-nièce Maya aux arts horticoles, Narvel voit inexorablement ressurgir un passé qu’il a tout fait pour enfouir. On attendait beaucoup de la plus récente proposition de Paul Schrader. Seulement, voilà, pour demeurer dans les images de circonstance, Master Gardeners’apparente à un bouquet fané.

Dévoilé à Venise, ce film reposant sur un jardinier solitaire vient clore une trilogie amorcée avec les excellents First Reformed (Dialogue avec Dieu), sur un prêtre solitaire, et The Card Counter, sur un joueur solitaire. Officieusement intitulé « Homme dans une chambre » (« Man in a Room »), ce cycle pourrait en fait inclure la majorité des films de Paul Schrader, la figure de « l’homme solitaire » y étant récurrente.

En effet, de Light Sleeper à Afflictionen passant par American Gigolo (Le gigolo américain) et Auto Focus, le cinéma de Paul Schrader est peuplé de protagonistes qui vivent en retrait du monde — physiquement ou, le plus souvent, spirituellement. Que ce soit imputable à un sentiment d’aliénation, au cynisme, à la misanthropie ou à un besoin d’expiation, ces hommes seuls sont voués à être rattrapés par le reste de l’humanité et à sortir de leur retraite. Une éruption de violence s’ensuit généralement.

En amont, une femme aura eu l’effet d’un agent perturbateur et/ou révélateur. Tous ces éléments caractéristiques étaient déjà à l’oeuvre dans le remarquable scénario de Taxi Driver, que Schrader écrivit jadis pour Martin Scorsese.

On les retrouve à nouveau dans Master Gardener, y compris l’épure à la Robert Bresson, un des maîtres à filmer de Paul Schrader. À la différence que, cette fois, lesdits éléments s’emboîtent mal.

Une fois n’est pas coutume, le récit manque de fluidité et de naturel. Le phrasé parfois figé n’aide pas. Ce n’est jamais aussi frappant que lors des nombreux échanges très « placés » où les personnages conversent assis sur un banc (sans parler d’une scène d’intimité gênante tellement elle sonne faux). Il y avait un peu de cette espèce de décalage solennel dans les dialogues de The Card Counter, mais ce n’était pas appuyé de la sorte. Ici, c’est d’une artificialité injustifiée.

Propos flou

Les interprètes font ce qu’ils peuvent dans les limites de ce parti pris. Apprécié notamment dans Warrior (Guerrier), Joel Edgerton est excellent dans le rôle-titre, modulant bien son intensité sous un stoïcisme trompeur. Car, à l’instar de maints antihéros « schraderiens », Narvel cache un passé coupable et douloureux : il fut autrefois un dangereux suprémaciste.

Quant à la toujours formidable Sigourney Weaver, elle n’a aucune peine à rendre les nuances tantôt attendrissantes, tantôt repoussantes de l’impérieuse Norma, comme ce racisme larvé envers sa petite-nièce métisse.

À cet égard, il faut savoir que la propriété si joliment fleurie en toile de fond est manifestement une ancienne plantation, avec tout ce que cela charrie d’infamie. Or, en faisant de Narvel un suprémaciste repenti dans ce contexte précis, on sent que Schrader essaie de formuler un propos sur le racisme d’hier à aujourd’hui et sur la possibilité de rédemption (par la beauté, par l’art). Mais cela reste flou, Schrader préférant se perdre dans les considérations existentielles que Narvel consigne — et narre — dans son journal.

Bref, si la qualité des trois performances centrales parvient à intéresser pendant près de deux heures, il en va, hélas, autrement des ruminations de l’auteur.

Master Gardener (V.O.) ★★ 1/2 Drame de Paul Schrader. Avec Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Quintessa Swindell, Eduardo Losan. États-Unis, 2022, 107 minutes. En salle.