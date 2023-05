«Mascarade»: gigolo sur glace, avec «twist»

L’action se déroule sur la Côte d’Azur. À la plage comme dans les villas en surplomb, le luxe côtoie l’indolence. Enfin, pour qui en a les moyens. Ce n’est pas le cas du jeune Adrien, un bellâtre condamné à envier les autres. Alors qu’il vit aux crochets de Martha, une vedette de cinéma au lustre affadi,Adrien s’éprend de la ravissante et rusée Margot, une arnaqueuse avec qui il échafaude une supercherie visant un riche entrepreneur du coin, et dont l’issue devrait leur permettre d’accéder, eux aussi, à cette si dispendieuse oisiveté. Or, dans le bien intitulé Mascarade, la victime désignée n’est pas forcément celle que l’on croit.

Même qu’à l’exception de la personne qui tire les ficelles, tout le monde dans Mascarade sera berné, mystifié, embobiné… Pour certains personnages, c’est évident, pour d’autres, c’est latent.

Écrit et réalisé par Nicolas Bedos, Mascarade est en effet construit sur le principe de l’arnaque à l’intérieur de l’arnaque. Car, comme les cinéphiles férus de film noir et néonoir le savent, dès lors que deux fraudeurs s’associent, qu’importent leurs supposés desseins communs, l’un des deux se jouera forcément de l’autre, c’est acquis : voir Double Indemnity (Assurance sur la mort), de Billy Wilder, The Grifters (Les arnaqueurs), de Stephen Frears, Matchstick Men(Les moins que rien), de Ridley Scott…

Dès lors, l’intérêt réside dans cette question lancinante : qui emportera le morceau, et qui se retrouvera le bec à l’eau ?

Hélas, les protagonistes de Mascarade semblent vivre dans un univers où, hormis ceux tournés jadis par Martha, les films n’existent pas. Un des personnages, qu’on ne nommera pas afin de ne gâcher le plaisir de personne, se révèle au bout du compte d’une naïveté tellement sidérante, que cela en devient invraisemblable. Cette incapacité à voir ce qui est patent et à anticiper ce qui est très, très prévisible, ne s’accorde pas du tout avec la nature dudit personnage : cet aveuglement n’est là que pour accommoder l’intrigue.

Une intrigue qui, même si on voit venir son dénouement surprise, sa twist, à des kilomètres, s’avère  assez distrayante néanmoins. C’est que Nicolas Bedos maintient un rythme serré et une facture fort attrayante.

Adjani sauve la mise

Le réalisateur peut en outre compter sur le brio d’Isabelle Adjani, qui est ici l’équivalent du proverbial as dans la manche. Dans le rôle de Martha, la star déchue qui continue à « faire l’actrice » dans sa vaste demeure aux allures de mausolée, à défaut d’être prisée par les caméras, la vedette de L’été meurtrier et de La reine Margot en donne au public pour son argent. Et plus encore.

Il faut voir sa Martha, au matin, jouant les m’as-tu-vu en robe du soir, trébucher dans la piscine qui jouxte sa villa : un clin d’oeil — ou un pied de nez, c’est selon — à Sunset Boulevard (Boulevard du crépuscule), de Billy Wilder.

Tour à tour insupportable de narcissisme et émouvante de vulnérabilité, Martha est, de loin, le personnage le plus intéressant du monstrueux bestiaire imaginé par le cinéaste. De fait, nul n’est gentil, bon ou honnête dans Mascarade. C’est parfait ainsi, mais Martha se distingue en ce qu’elle affiche ses travers grotesques de la même manière qu’elle ne fait aucun mystère de ses insécurités.

Dans un moment de torture amoureuse où Adrien se la joue Valmont en répétant la même réponse laconique à chacune des suppliques de Martha, Adjani éclipse non seulement son partenaire, mais le film lui-même.

Il faut dire que Pierre Niney, s’il a le physique du rôle, dégage ici autant de charisme qu’un glaçon. On conçoit d’ailleurs mal que Martha ne se lasse pas de lui et ne le remplace pas par un autre gigolo, moins demandant. Marine Vacth convainc davantage en jolie filoute. Quant à François Cluzet, qui incarne le type prospère et marié que Margot prend dans ses filets, il fait ce qu’il peut avec une partition en dents de scie. En épouse trompée, l’excellente Emmanuelle Devos est honteusement sous-utilisée.

Bref, à défaut de croire au récit, on profite du soleil ambiant, et surtout d’Isabelle Adjani.

Mascarade ★★ 1/2 Suspense sentimental de Nicolas Bedos. Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, Marine Vacht, François Cluzet, Emmanuelle Devos, Laura Morante. France, 2022, 134 minutes. En salle.