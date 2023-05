À Cannes, scandales et cinéma

Alors que Cannes patine sur la bottine entre les lacis des scandales divers, plusieurs attendaient mardi Johnny Depp d’un pied ferme à la conférence de presse de Jeanne du Barry de Maïwenn, le film d’ouverture. Viendra ? Viendra pas, celui dont plusieurs avaient suivi la langue à terre le procès l’opposant à sa dernière épouse Amber Heard, sous accusations de violence et d’excès divers ?

Avec un gros retard, mais au poste, l’acteur américain affronta la mitraille des caméras et des questions, jouant profil bas. Et après que la cinéaste interprète a précisé qu’elle avait voulu un acteur sexy pour l’embrasser plus aisément, tout en vantant la souplesse de son style, il n’y en eut plus que pour Depp après son arrivée. Et Maïwenn prit son trou.

L’ancien pirate des Caraïbes eut beau supplier les journalistes de parler du film et non de sa personne, rien n’y faisait. Il a pris le crachoir. Le fait de jouer en français ne causait pas de problème à celui qui fut longtemps le compagnon de Vanessa Paradis, mais il trouva Maïwenn très courageuse de le choisir pour le rôle de Louis XV. Pourquoi pas un acteur du pays ? Il s’est laissé convaincre de camper, lui « un plouc du Kentucky » le monarque à Versailles.

Balayant les rumeurs qui le disent non grata aux États-Unis, Johnny Depp affirme que c’est lui qui n’a pas besoin d’Hollywood. Et de préciser qu’un tissu de mensonges s’est entortillé dans son sillage. Bon ! Bon ! Bon ! C’est sous les applaudissements de l’audience, comme la veille sur le tapis rouge et sous l’ovation après la projection du film, que le paria d’hier est reparti. Ainsi va le monde.

Accusations de harcèlement

Polémique pour polémique, la présence en compétition du film Le retour de Catherine Corsini avait également fait débat, écarté de la sélection cannoise puis réintégré. Des accusations anonymes voulaient que la cinéaste française ait harcelé du monde sur son plateau.

Des gestes déplacés de deux membres de l’équipe avec attouchements sexuels sur une jeune actrice étaient aussi en cause, relayés par les médias. Tout ça semble embrouillardé. La cinéaste se dit exigeante mais respectueuse. Elle s’expliquera demain devant la presse à son tour. L’affaire suit son cours. Du moins, on a vu le film.

Catherine Corsini avait déjà concouru pour la Palme d’or avec La répétition et La Fracture. Cette fois, sa caméra se pose en Corse où une veuve (Aïssatou Diallou Sagna) retourne sur les lieux de son mariage avec ses deux adolescentes, après leur avoir menti sur son passé. Et au milieu des caps et des baies de l’île de beauté, les découvertes des unes et des autres suscitent des tensions. D’autant plus que les filles, belles et noires, s’émancipent, l’une avec la fille des patrons de sa mère, tout en subissant le poids du racisme.

Il serait étonnant que Le Retour se retrouve au palmarès, car par-delà ses belles images, le scénario n‘est pas très subtil. On a déjà vu ce type de scènes bien des fois et mieux ficelées. Laissons le septième art parler.

Amours homosexuelles

Les aventures amoureuses homosexuelles se montrent beaucoup en début de festival. Chez Almodovar, chez Corsini et, en plus mal avouées, dans Monster du maître japonais Hirokazu Kore-Eda. Son cinéma est souvent à hauteur d’enfants et de familles plus ou moins désorganisées.

Cette fois, à travers l’amitié d’un garçon et d’un plus jeune dont il est secrètement amoureux, le cinéaste brosse un fascinant puzzle de la société nippone, plus cérébral qu’émotif. Le harcèlement à l’école d’un élève comme d’un enseignant, la révolte d’une mère face au système, les apparences qui cachent des réalités surprenantes : ce film se dévoile comme des poupées gigognes.

L’humanité des personnages apparaît seulement en fin de parcours, à la chute des masques. Monster n’est pas le plus émouvant des films de Kore-Eda. N’empêche, sa mécanique sophistiquée vaut vraiment le détour. Par ailleurs, nul scandale ne vient entacher la rencontre du cinéaste avec les spectateurs. Voilà qui apporte un vent de fraîcheur sur une sélection trop souvent écorchée pour des raisons non artistiques. Disons que ça aide à souffler.