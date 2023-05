Almodóvar chez les cowboys

Il a toujours été orphelin de la Palme d’or. Injustice ! Parfois, on songeait : « Cette fois, l’affaire est dans le sac. Voici son heure ! » Lorsque Pedro Almodóvar concourrait à Cannes avec Tout sur ma mère ou Parle avec elle, entre autres. Hélas ! Au couperet du palmarès, la brillante statuette tombait dans le panier d’un autre. Il reprenait place dans la course, parfois primé, jamais à la hauteur de ses espérances. Cette fois sur la Croisette le coeur léger, libéré de la pression de l’attente, le maître espagnol surgit avec un court métrage de 31 minutes doté d’une fin ouverte. Strange Way of Life (Extraña forma de vida), western en anglais, joue et détourne les codes du genre. À la fois classique et collé à l’univers du cinéaste de Femmes au bord de la crise de nerfs. Mais on le sent moins à l’aise que dans ses zones habituelles. Son scénario n’est pas toujours au point.

Pour cet étrange objet filmique, Anthony Vaccarello, directeur artistique chez Yves Saint-Laurent, a dessiné les costumes de cowboys. Almodóvar, avec son sens du détail habituel, fait parler les objets des intérieurs. Mais tandis que les hommes à cheval affrontent des territoires hostiles et jouent du fusil comme dans les films de John Ford, les héros ont des scènes d’amour homosexuelles.

Deux anciens amants, joués par l’Américain Ethan Hawke et le Chilien Pedro Pascal se retrouvent après un quart de siècle. L’un devenu shérif (Hawke), l’autre (Pascal) desperado arrivant du néant pour sauver son fils des griffes de la justice. Ce qui ne les empêche pas de s’étreindre, tandis que des secrets se dévoilent.

Après la projection, Pedro Almodóvar est monté sur scène aux côtés d’Ethan Hawke. La salle Debussy chic et remplie leur offrait un comité d’accueil. Il a blanchi, avec les années, le cinéaste. Sa santé fragile le rend plus chancelant qu’autrefois. Mais une même sensibilité à fleur de peau émane de son être.

La sensualité du quotidien

« C’est un western abstrait, nous déclare-t-il. On dirait que deux hommes se retrouvent pour s’aimer. En fait, chacun possède des mobiles cachés pour être là. Mon film est différent du Brokeback Mountain d’Ang Lee, où les scènes d’amour gaie demeuraient couvertes. De même, Jane Campion a filmé un héros ambivalent dans The Power of the Dog, sans que lui et le jeune homme ne baisent, bien entendu. Ici, j’aborde le désir brut entre deux cowboys. Pas besoin pour moi de montrer les corps nus. Les regards et les mots expriment cette sensualité. On n’avait jamais vu au grand écran deux hommes en train de faire le lit. Les sous-vêtements sont montrés, Jake a cuisiné un ragoût. C’est important de mettre en lumière le quotidien de deux hommes en intimité. » Tant de tabous restent à vaincre.

Almodóvar était conscient de s’aventurer dans l’imaginaire américain à travers les figures archétypales du shérif et du desperado. Il refusait de verser dans le western spaghetti, craignait plus que tout d’essuyer des reproches pour des détails anachroniques.

« J’ai vu beaucoup de westerns, dit-il. Les cowboys au cinéma classique étaient toujours habillés pour témoigner du XIXe siècle de la même façon. Des vêtements sombres, des cravates ficelles ou un petit foulard au cou, parfois un gilet de soie. Je me suis inspiré de James Stewart, de Burt Lancaster, de Kirk Douglas. On m’avait montré les vrais costumes et sous-vêtements d’époque. Ils étaient sales et moches. Hollywood a créé l’esthétique des westerns. » La maison Yves Saint-Laurent a fait le reste.

Alors que Pedro Pascal dégage quelque chose de charnel, le cinéaste aimait le côté glacé et hermétique d‘Ethan Hawke chez qui le feu couve sous la glace. « Il possède une façon d’incarner la tension intrinsèque entre la vérité d’une personne et ce qu’elle voudrait être. » La magie du septième art repose beaucoup sur cette ambiguïté-là.

Hawke est un acteur texan et monte à cheval. « J’ai grandi avec les westerns omniprésents dans ma culture, révèle-t-il. Ils m’ont donné accès aux mythes et aux légendes qui pénètrent d’autres mondes. » Admirateur d’Almodóvar, il s’est dit qu’il avait dû faire quelque chose de bien dans sa vie pour se mériter l’honneur de jouer sous sa direction. « Les grands cinéastes qui m’ont mis en scène, dont Peter Weir, ont une voix authentiquement originale. Pedro non plus ne singe personne. »

Aux yeux de l’interprète, le cinéma constitue toujours un acte amoureux. Dès le moment où un être se voit saisi par la caméra, le désir est au centre. Se voir désiré, c’est bien, par le méticuleux Almodóvar, c’est merveilleux, par un partenaire aussi beau et talentueux que Pedro Pascal, ça me va aussi. » Comme quoi le désir est une onde. Le cinéma aussi.

Odile Tremblay est l’invitée du Festival de Cannes.