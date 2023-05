Deux palmés d’or sur le jury du Festival de Cannes

C’est un peu comme dans la publicité de Loto-Québec pour la 6/49 : être le grand gagnant, ça change pas le monde, sauf que… Même topo pour l’obtention de la Palme d’or, qui rend l’existence d’un cinéaste soudainement plus confortable. Mardi, on rencontrait le jury de la compétition officielle.

Son président, le Suédois Ruben Östlund, grand dialoguiste et fin observateur de la société à l’humour acide et grinçant, fait partie du club sélect des doubles palmés d’or sur la Croisette. Il avait remporté le pactole avec The Square en 2017, puis l’an dernier avec Sans filtre. Ce dernier opus, une sorte de Croisière s’amuse sous stéroïdes, s’était retrouvé plus tard dans la course aux Oscar. Mais pas question pour lui de cracher dans la soupe cannoise : « C’est sûr que l’impact international est plus grand lorsqu’on passe par Hollywood, mais à choisir, je préférerais la Palme à l’Oscar. Je me considère d’abord comme un cinéaste européen, et le cinéma européen mérite qu’on se batte pour lui. » À ses yeux, remporter cette Palme, c’est l’équivalent de gagner le gros lot à la loterie. Une question de chance, de connivence entre le jury et un film. « Il pourrait y avoir tellement d’autres scénarios au palmarès… »

La Française Julia Ducournau siège à ses côtés dans ce jury. La fameuse statuette cannoise, elle l’a elle-même reçue en 2021 pour son décapant Titane. Elle est ainsi devenue la seconde femme cinéaste à atteindre le sommet, après la Néo-Zélandaise Jane Campion pour La leçon de piano en 1993. On célèbre cette année la 76e édition du Festival de Cannes. C’est dire à quel point le palmarès ne fut pas souvent la soirée des dames. Son prix tenait alors de l’événement historique.

« J’ai peu de souvenirs de ce soir-là, dit Julia Ducournau. L’émotion était trop intense. Être dans le jury va me permettre d’en mesurer l’ampleur, car je serai de l’autre côté de la clôture. Une Palme d’or n’est pas qu’honorifique ou symbolique. La remettre à quelqu’un, c’est lui offrir un changement de vie colossal, qui modifiera le financement de ses films suivants. On donne à quelqu’un un tremplin pour développer son art. Il y a un poids là-dedans. »

Des visions différentes

La composition du jury est plus qu’intéressante, avec de fortes personnalités à bord et des visions différentes. Y siègent l’acteur français Denis Ménochet (Jusqu’à la garde, As bestas), la cinéaste marocaine Maryam Touzani (Le bleu du caftan), l’actrice américaine Brie Larson (oscarisée pour son rôle dans Room), l’acteur et cinéaste américain Paul Dano (Twelve Years a Slave, The Fabelmans), l’écrivain afghan goncourisé Atiq Rahimi (Syngué sabour. Pierre de patience), la réalisatrice britanno-zambienne Rungano Nyoni (I Am Not a Witch) et le réalisateur argentin Damián Szifrón (Les nouveaux sauvages). Tous hautement méritants.

Vont-ils se battre griffes et ongles sortis pour leurs coups de coeur ? C’est ce que Ruben Östlund espère après leur première rencontre de la veille. « Chacun aura sa voix. Il faut éviter le consensus. On n’a pas à être intelligent, mais à suivre notre premier instinct, à se montrer sensibles à une sorte d’atmosphère, à conserver sa liberté. Nos backgrounds sont si différents. Ça impliquera des débats orageux, mais, je l’espère, nourris de chaleur aussi. Chose certaine, on n’écoutera pas les rumeurs sur les favoris des festivaliers. Nous ferons de vrais choix de jury à travers la dynamique du groupe. »

Denis Ménochet considère cette expérience comme être dans une sorte d’école, d’université. « Je veux me laisser imprégner, en cessant d’être un acteur. Seulement un spectateur. » L’auteur et cinéaste Atiq Rahimi se sent, lui, particulièrement attiré par la sensibilité des mots du scénario : « Le cinéma commence par l’écriture. »

Quant aux femmes du jury, elles ne veulent pas privilégier un sexe plutôt que l’autre, mais carburer à l’émotion. « On met beaucoup de soi en regardant un film, estime Maryam Touzani. Ce n’est pas une question de réalisateur masculin ou féminin. »

Une grève des scénaristes est en cours à Hollywood. Ruben Östlund rappelle qu’en mai 1968, les cinéastes sympathisaient avec les étudiants sur les pavés et avaient aboli la manifestation à Cannes. « J’appuie aussi ceux qui protestent », déclare le président du jury. Quant à Paul Dano, dont l’épouse est scénariste, il retournera piqueter avec elle après le festival.

Dans cet aréopage, nul n’a envie de voir Cannes comme une île. Le festival est aussi une tribune pour les voix contestataires de la France et d’ailleurs. On vous en reparlera tout au long d’une édition appelée à se dérouler en partie dans la rue.

Odile Tremblay est l’invitée du Festival de Cannes.