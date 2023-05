Pour sa 76ᵉ édition, Cannes hors de sa bulle

Que serait Cannes sans ses suspenses ? Surtout à l’heure où la France bouillonne. Dans la foulée des protestations contre la réforme des retraites, la CGT (Confédération générale du travail) avait promis des « perturbations énergétiques » au cours du rendez-vous de films du 16 au 27 mai, traduisez : « pannes de courant ». Certaines salles obscures seront-elles vraiment plongées dans le noir, écrans inclus ? Chose certaine, il y a un interdit de manifestations à travers le périmètre, avec quelques zones franches, dont le parvis du chic hôtel Carlton, où les mécontents assureront le piquetage vendredi. Bienvenue sur la Croisette !

Lundi, Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, enfourchait le problème devant les médias : « La ministre de la Culture reçoit les syndicats mardi. Il n’est pas exclu que nous leur offrions une tribune. Cannes, ce n’est pas seulement présenter une sélection officielle. C’est aussi faire écho aux réalités sociales. Nous avons montré une solidarité avec le peuple ukrainien, pareil pour le climat. » Le rendez-vous refuse de vivre dans sa bulle dorée.

« Cannes, festival de violeurs », tonnait dernièrement l’actrice Adèle Haenel, en annonçant sa retraite du cinéma. Frémaux déclare son discours « radical et honteux ». « On est dans une époque un peu particulière… Mais la place des femmes dans le cinéma est fondamentale. Les gens me félicitent parce qu’il y a sept réalisatrices en compétition. Je n’ai pas de mérite. Il y a une évolution réelle. »

Au menu de la semaine, fraîcheur et pluie. Ça bruisse et ça s’active quand même aux abords du Palais des festivals pour accueillir les stars, parmi lesquelles Johnny Depp, fils déchu d’Hollywood pour cause de déboires conjugaux avec accusations de violence sur sa dernière épouse. Mardi, pour le film d’ouverture de Maïwenn, Jeanne du Barry, sur la favorite royale, l’ancien pirate des Caraïbes montera les marches avant d’incarner Louis XV (avec accent anglais à Versailles !). « Je m’intéresse à Johnny Depp comme acteur », dit Thierry Frémaux. Sa bouillante cinéaste et interprète du rôle-titre se retrouve elle-même sur la sellette pour avoir agressé, dans un restaurant il y a un mois, un journaliste de Mediapart, qui la poursuit. On nous promet des polémiques… Et de bons films. Ce qui est mieux.

Ça grogne quand même dans les rangs médiatiques. Pour les séances très courues, des séances affichent déjà complet sur la billetterie électronique décriée. Dur !

La confrontation entre des vétérans et les jeunes est fascinante. Les nouveaux venus ont une autre façon de faire du cinéma, mais les anciens sont encore là. On dit que les films d’auteur ont des problèmes, mais pas en France, où ils continuent de marcher.

Parmi les réalisatrices dans la course à la Palme d’or, les Françaises Justine Triet avec Anatomie d’une chute, sur une femme accusée de meurtre conjugal (en vedette Sandra Hüller), et Catherine Corsini pour son film tourné en Corse (Le retour).

À vue de nez, cette 76e cuvée s’annonce alléchante en ce vrai retour postpandémique. Hors concours, le dernier Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, fera courir les foules puisqu’il met en scène ses deux acteurs fétiches, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. James Mangold propulse le dernier Indiana Jones. Cannes rendra hommage dans sa foulée à son interprète Harrison Ford. Michael Douglas recevra la Palme d’honneur. Les Américains reviennent en force en compétition comme ailleurs aussi. C’est bon pour la vitrine internationale. Thierry Frémaux refuse de parler du retour d’Hollywood, insiste plus diplomatiquement sur le mot continuité. « Leur présence dit la permanence et l’excellence des liens avec les Américains. »

Parmi les habitués déjà palmés d’or ou pas, le Britannique Ken Loach en lice avec son drame social The Old Oak, l’Américain Wes Anderson pour son crépitant Asteroid City (Adrien Brody, Tilda Swinton et Margot Robbie à la distribution). On a bien hâte de voir Monster, le dernier film familial du Japonais Hirokazu Kore-eda. Tout comme Vers un avenir radieux, du Romain Nanni Moretti, faisant valser cirque et cinéma (Mathieu Amalric et Margherita Buy à l’écran). Également Les herbes sèches du lancinant cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan, sur un professeur accusé de harcèlement, et La passion de Dodin Bouffant du Français d’origine vietnamienne Tran Anh Hung, romance gastronomique réunissant Juliette Binoche et Benoît Magimel. Sans compter Les feuilles mortes, du Finlandais Aki Kaurismäki, sur une rencontre à Helsinki. Et tous les autres. Pedro Almodóvar accompagnera son court métrage en anglais Strange Way of Life et rencontrera les cinéphiles. « Le Festival de Cannes ne choisit pas les films, ce sont eux qui s’imposent », estime Thierry Frémaux.

Il se dit ravi d’avoir de nouveaux venus en compétition, et des pays jamais ou rarement présents. Il y a la Mongolie, la Tunisie, le Sénégal. « On accueille des documentaires, comme Perfect Days, de Wim Wenders, poésie sur quelqu’un qui nettoie les toilettes. En effet, les formes de cinéma se font de plus en plus hybrides, même les oeuvres de fiction. En compétition, on trouve des “objets de cinéma” avec différentes structures narratives. La confrontation entre des vétérans et les jeunes est fascinante. Les nouveaux venus ont une autre façon de faire du cinéma, mais les anciens sont encore là. On dit que les films d’auteur ont des problèmes, mais pas en France, où ils continuent de marcher. »

À ses yeux, tout est lié. Reste à se battre pour les salles, pas juste dans le cinéphile Hexagone, en Italie aussi et dans plusieurs pays où s’effondrent de grands écrans.

Quant au septième art de demain : « Dans l’organisation de l’image du monde, le cinéma va se sauver grâce aux oeuvres et aux artistes. Il fait de nous des personnes différentes. L’avenir est dans ses mains. »

Odile Tremblay est l’invitée du Festival de Cannes