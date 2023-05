«Mascarade»: sexe, arnaques et star déchue

Forcé d’abandonner ses rêves de danse, Adrien vit désormais aux crochets de Martha, starde cinéma déchue, mais encore riche, résidant sur la Côte d’Azur. Faux cynique, Adrien exhume le vrai romantique qu’il est au contact de Margot, une belle jeune femme vivant d’expédients. Et le gigolo et l’arnaqueuse d’échafauder un plan qui leur permettra de se la couler douce aux dépens de Martha et d’un certain Simon, un entrepreneur du cru prospère, mais vulnérable aux charmes de Margot.

Écrit et réalisé par Nicolas Bedos, Mascarade met en vedette Pierre Niney, Marine Vacth, François Cluzet, et surtout Isabelle Adjani en actrice sur le retour.

C’est un roman inachevé qui est à l’origine du film, le quatrième de Nicolas Bedos après Monsieur et madame Adelman, La Belle Époque, et OSS 117. Bons baisers d’Afrique.

« Ce projet est né d’une multitude d’envies disparates : l’envie de faire quelque chose de ce roman que je n’arrivais pas à terminer, l’envie de faire un film sur le désir… L’envie aussi de raconter une période un peu sombre de ma vie », explique le scénariste et cinéaste lors d’un entretien réalisé à Paris en janvier dernier.

« Cette époque se prêtait à un scénario de film noir assez dense, poursuit-il. Quand, comme moi, on écrit en attendant de trouver une bonne idée, il y en a toujours une qui l’emporte sur les autres. Là, ç’a été celle-ci : un mélange d’autobiographie et de choses inventées. »

Cette tension entre le vrai et le faux est, en l’occurrence, au coeur de l’intrigue. Même qu’elle s’incarne à travers les personnages, toutes et tous ayant leurs motivations tues et leurs plans sournois : jeux de dupes et faux-semblants.

Monstresse sacrée

C’est particulièrement vrai du personnage de Martha, jadis une grande vedette de cinéma à présent réduite à ne « jouer » que dans sa vie privée, la vie publique s’en étant allée. Avec l’immense piscine qui flanque la villa de Martha, on ne manque pas de penser à Norma dans Sunset Boulevard (Boulevard du crépuscule). Isabelle Adjani incarne cette femme à la fois monstrueuse et poignante avec un généreux mélange d’autodérision et de sens du tragique (et qui n’est pas sans rappeler par moments la starlette manipulatrice qu’elle composait dans Bon voyage, de Jean-Paul Rappeneau).

« C’est un personnage que je ne juge pas, mais qui est juste assez odieux pour exprimer l’amertume d’une carrière finissante, note Nicolas Bedos. En France, je ne suis pas sûr que tout le monde a compris ce personnage. Certains ont pensé que c’était une satire d’Isabelle Adjani elle-même ; ils ont personnalisé le truc, alors que non, pas du tout. En réalité, ce sont des choses que j’ai observées. C’est même très inspiré par des femmes que j’ai croisées quand j’étais plus jeune : des actrices qui étaient des amies de mes parents et qui me touchaient, y compris dans leur monstruosité occasionnelle », précise le réalisateur, qui est le fils de l’humoriste Guy Bedos et de la mannequin Joëlle Bercot.

Après une courte pause, le cinéaste confie : « Il y a une actrice, que je ne nommerai pas, qui a inspiré à quatre-vingts pour-cent le personnage de Martha. Plus personne ne se souvient d’elle, mais elle a été une actrice importante en France dans les années 1960-1970. »

À l’issue de la première cannoise, une bonne partie de la critique hexagonale s’est déchaînée, entre autres en ce qui concerne le traitement réservé, supposément, à Isabelle Adjani.

« En France, on a focalisé sur la cruauté dont j’aurais fait preuve à l’égard de cette institution iconique que représente Isabelle, alors même que sur le plateau — et elle l’a senti puisque nous sommes restés amis —, je n’ai cessé de vouloir la rendre aussibelle, étonnante, un peu cinglée et inventive qu’elle est… Bref, j’ai voulu faire du bien à Isabelle. »

Au Figaro, la vedette de L’été meurtrier, Camille Claudel et La reine Margot a déclaré s’être, pour le compte, beaucoup amusée.

« Je ne crois pas être quelqu’un de pervers, insiste Nicolas Bedos. Les acteurs et les actrices, dans ce cas-ci Isabelle, ils le sentent bien lorsqu’ils lisent mon scénario. Je ne suis ni gentil ni méchant : je montre des choses qui m’intéressent, qui me touchent, me font peur, parfois. »

Soleil noir

De la villa avec vue sur la mer qu’occupe Martha à la petite chambre miteuse où s’étreignent en secret Adrien et Margot, le film oscille entre le luxe véritable et la pauvreté parée d’un vernis clinquant. Et toujours en guise de paysage, ce soleil éblouissant et ce ciel cyan. Laideur de l’action et splendeur de l’horizon offrent un fond et une forme en contradiction.

« Dès l’ébauche du roman, dès mes premières gamberges, ce contraste était là. Plus tard, ça ne m’intéressait de faire un film aussi sombre qu’à partir du moment où il serait ainsi équilibré, et rendu par conséquent encore plus violent. C’est un peu ce que chantait Aznavour : pour le paraphraser, c’est pire de moins s’aimer à Venise qu’à Dunkerque, sauf le respect que je dois à Dunkerque. C’est pire un chagrin d’amour au soleil. On ne peut pas s’enfermer dans une chambre et écouter du Barbara au son de la pluie. Le soleil, la Côte d’Azur, les scooters, les terrasses : tout ça pue l’envie de faire l’amour. Les hommes sont plus beaux, les femmes sont plus belles… »

Loin d’être engourdis par la chaleur, les esprits sont, eux, plus retors. D’où leur propension à ourdir ces machinations machiavéliques, encore et encore.

Le film Mascarade prend l’affiche le 19 mai.

François Lévesque était à Paris à l’invitation des Rendez-vous d'Unifrance.