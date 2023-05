«La petite bande»: écoterrorisme entre amis

Cat, Fouad, Antoine, Sami et Aimé ont minutieusement planifié leur coup. Au jour dit, ils se pointent à l’usine polluante jouxtant leur localité afin de la faire exploser. Après une énième ronde de licenciements, l’endroit devait être désert, seulement voilà, il ne l’est pas : le directeur s’y trouve. Voici donc le groupe avec un otage sur les bras, direction la montagne, où on séquestrera le type en attendant de savoir quoi en faire. Ah, un détail : Cat, Fouad, Antoine, Sami et Aimé, les protagonistes de La petite bande, sont des enfants.

Comédie à la fois noire et fantaisiste, La petite bande traite autant d’écoterrorisme et d’écoanxiété que de solidarité.

« Je ne me souviens plus de ce qui venait de se passer dans l’actualité, mais avec mon ami scénariste Benoît Graffin, on s’est mis à parler de terrorisme, relate le réalisateur et coscénariste Pierre Salvadori. Je lui ai dit que je ne serais pas surpris si la prochaine vague terroriste était d’ordre écologique, avec des militants écologistes qui passeraient à l’action directe en utilisant des moyens violents. Je lui avouais du même souffle être étonné que ça passe encore par dulobbyinget de l’engagement classique. Bref, on parlait de ça, et puis je me suis fait la réflexion que ce serait marrant d’imaginer quatre ou cinq mecs un peu idiots, un peu maladroits, qui décident de faire sauter une usine. »

Le hic, convint vite Pierre Salvadori,c’est qu’en matière de personnages « un peu idiots » et « un peu maladroits », il avait déjà donné : voir Cible émouvante, Les apprentis, Hors de prix…

« Des adultes un peu enfants qui se foutent dans la merde, j’ai souvent fait ça. On en est donc rentrés là, et puis le soir même, je me suis surpris à imaginer des gens plus jeunes… jusqu’à voir de vrais enfants dans les rôles. À l’époque, mes propres enfants avaient l’âge des personnages, et je leur avais promis qu’un jour, je ferais un film pour eux. »

Une influence étonnante

Parmi la pléthore de films mettant en scène des enfants que les coscénaristes regardèrent, l’un d’eux, en particulier, les inspira.

« C’est en revoyant Stand by Me [Compte sur moi, de Rob Reiner], d’après une nouvelle de Stephen King, qu’on a trouvé notre axe. »

Pour mémoire, Stand by Me suit un enfant de 12 ans dont le grand frère vient de mourir et qui, éprouvant le besoin de comprendre et de braver la mort, part avec ses amis à la recherche du cadavre d’un enfant disparu. Chaque copain, il s’avère, a une raison à lui de s’engager dans ce périple. D’une certaine façon, c’est son frère décédé qu’essaie inconsciemment de retrouver le jeune héros.

Dès le départ, on s’est entendus sur le fait que le sujet serait le groupe : la manière dont se constitue un groupe, et comment le plaisir d’être ensemble construit un idéal. “Comment le plaisir d’être ensemble construit un idéal”, c’est devenu notre mantra.

« C’est grâce à ça qu’on a pensé qu’un de nos personnages pourrait avoir un père en prison : s’il veut faire exploser l’usine, c’est dans le but d’être emprisonné à son tour et d’aller rejoindre son père. Sans le leur dire, il entraîne les autres enfants dans un projet qu’il souhaite secrètement voir échouer. Il s’agit donc d’un traître, et un traître, ça peut être émouvant… Là, ça devenait intéressant, parce qu’on entrait dans l’histoire par les personnages. »

Personnages qui prirent forme dans la foulée, de cette fille qui déteste son beau-père pour d’excellentes raisons, à ce garçon qui s’embarque dans l’aventure par amour, à cet autre gamin qui veut simplement se faire des amis.

« Aucun n’y va par idéal politique ou environnemental », relève le cinéaste.

C’est ensuite, seulement, que Cat, Fouad, Antoine, Sami et Aimé seront rattrapés par des convictions nées de l’expérience.

« Dès le départ, on s’est entendus sur le fait que le sujet serait le groupe :la manière dont se constitue un groupe, et comment le plaisir d’être ensemble construit un idéal. “Comment le plaisir d’être ensemble construit un idéal”, c’est devenu notre mantra. Dans le film, on observe comment ces enfants vont apprendre à vivre et à se battre ensemble. L’écologie n’est pas le sujet premier, parce que les enfants sont déjà sensibilisés : l’écoanxiété, ils la vivent au quotidien. Donc oui, c’est là, à l’arrière-plan, mais ce qui occupe l’avant-plan, c’est l’engagement, le vivre-ensemble, voter, se poser des questions, décider, violence ou pas violence, etc. »

Marcher sur un fil

Sachant tout cela, La petite bandeaurait facilement pu devenir un drame à saveur initiatique.Que nenni ! L’humour, fût-il aussi corrosif que les rejets illégaux de ladite usine, prévaut.

« L’humour noir me vient naturellement. J’aime ça. Et puis, je tenais à faire un film un peu âpre. Le fait que mon précédent, En liberté !, ait si bien fonctionné m’a permis d’aller aussi loin que je le désirais dans les accents parfois macabres. Avec La petite bande, je devais cependant faire attention, parce qu’il s’agit d’enfants : c’est un équilibre fragile. »

Pierre Salvadori précise à cet égard que des scènes auraient pu sembler malsaines si elles avaient été traitées sur un ton réaliste.

« Je pense à celle où le directeur est blessé : j’ai demandé à Laurent [Capuletto, qui joue l’adulte détestable] de grossir le trait, d’en faire trop, parce qu’un jeu naturel faisait en sorteque le moment engendrait un malaise.Mais soudain, en caricaturant, ça passait : il fallait toujours maintenir ce décalage, cette distance ironique. Dans le film, on marche sur un fil, jusqu’à la fin. »

Une fin impitoyable, mais conséquente, qui en choquera peut-être certains.

« Si on me dit que ce n’est pas moral, moi, je répondrai que ce l’est dans la mesure où ce film est un conte pour enfants, avec des enfants qui kidnappent un ogre. Or, dans les contes, le monde redevient vivable quand l’ogre disparaît. »

François Lévesque était à Paris à l’invitation des Rendez-vous d’Unifrance.

Les enfants terribles (à raison) En Corse, une bande de préadolescents se forme afin de faire exploser l’usine locale qui pollue la nature environnante. Après la prise d’otage improvisée du directeur de l’établissement, les véritables motivations des uns et des autres sont révélées sur fond de solidarité et d’amitié mises à mal. Avec ce récit grave en théorie, mais drôle en pratique, le réalisateur français Pierre Salvadori renoue avec la teneur de ses premières comédies noires peuplées d’assassins, de voleurs et de menteurs (Cible émouvante, Lesapprentis, Comme elle respire). Cela, après une seconde période constituée surtout de films plus consensuels constellés de vedettes, qui lui auront cela dit permis de peaufiner sa technique. Laquelle technique est, dans La petite bande, parfaitement maîtrisée. Le sont également les multiples ruptures de ton qui émaillent l’intrigue pleine de rebondissements et de révélations. Bien écrits, attachants et merveilleusement interprétés, les jeunes protagonistes forment un groupe crédible, ce qui permet au film de s’offrir quelques développements improbables sans, justement, que la question de la vraisemblance pose problème. Qu’on y voie un conte, une fable ou les deux, le film fonctionne parce que le cinéaste, après avoir créé cet univers sis un chouïa à côté de la réalité, a su s’y tenir sans faillir. Un rare exemple de film où discours et divertissement cheminent main dans la main, comme deux amis, tiens.

La petite bande ★★★★ Comédie noire de Pierre Salvadori. Avec Aymé Medeville, Mathys Clodion-Gines, Colombe Schmidt, Paul Belhoste, Redwan Sellam, Laurent Capelluto, Pio Marmaï. France, 2022, 106 minutes. Au cinéma Beaubien.