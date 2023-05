«BlackBerry»: le génie et le yuppie

Lorsqu’il est question de téléphone intelligent, l’iPhone, d’Apple, est généralement l’appareil qui s’impose dans l’esprit des gens. Or, il fut une époque pas si lointaine où le marché était dominé par son prédécesseur, le BlackBerry, qui fut le premier à permettre l’envoi et la réception de courriels sur un téléphone mobile. Conçu par Research in Motion, une entreprise basée à Waterloo, en Ontario, le BlackBerry connut une chute au moins aussi spectaculaire que son ascension, comme en témoigne avec verve le désopilant film éponyme de Matt Johnson.

Dévoilé au festival de Berlin plus tôt cette année, BlackBerry (V.F.) est en effet résolument satirique dans son approche, aussi narrative que technique. Au scénario, on grossit le trait à dessein, juste ce qu’il faut. Cela, afin de rehausser le côté inusité de personnages dont les modèles sont exactement cela dans la vraie vie : des « personnages ».

À la mise en scène, Johnson privilégie le traitement faux documentaire, qu’il peaufine de film en film (The Dirties et Operation Avalanche). Ici, le public aura l’impression de vivre le moment avec les protagonistes, en direct, bien que tout cela se déroule entre 1996 et 2010 environ.

Durant cette période, il s’en passe des vertes et des pas mûres, sur le front technologique évidemment, mais économique également. Toutefois, et c’est là une des nombreuses qualités du film, l’intrigue, tour à tour drôle et pathétique, focalise son attention sur Mike Lazaridis (Jay Baruchel, méconnaissable et excellent), l’inventeur introverti du BlackBerry, et Jim Balsillie (savoureux en caricature de yuppie arriviste), son co-p.-d.g. explosif.

En apparence, ces deux-là ne pourraient être plus dépareillés. En comédie, ce contraste est très payant. Plus le film avance cependant, et plus il devient évident que Mike et Jim ont en commun une qualité fondamentale au succès de leur entreprise : la détermination. Mais une détermination qui, au-delà de la nécessaire ambition, finit par les aveugler, voire par tout annihiler.

Dans le cas de Mike, cela se traduira par le rejet de son meilleur ami Douglas Fregin (Matt Johnson, parfait en adulescent alpha), qui fonda Research in Motion avec lui, de même que par la décision de faire fabriquer leur appareil en Chine à moindre coût après s’y être farouchement opposé : un compromis révélateur.

Quant à Jim, cela équivaudra à une forme d’hubris qui provoquera un humiliant retour à la réalité avec, entre autres écueils, la visite de la Securities and Exchange Commission.

Génies immatures

On mentionnait Douglas Fregin : ce personnage est très important. C’est par son entremise que le film brosse un portrait incisif du monde des hautes technologies.

Dépeints comme une bande d’hommes-enfants brillants mais immatures, Douglas et le reste des employés (tous masculins jusqu’à tard dans le film, un aspect dûment tourné en ridicule) pensent davantage à leurs pointages de jeux vidéo et à la prochaine soirée cinéma au « bureau » qu’à parachever l’invention de Mike.

Mike, qui accepte à répétition que Doug parle à sa place et qui laissera ensuite Jim en faire autant, avant de sortir de sa chrysalide de nerd… Seulement voilà, à l’instar de Jim, qui semble avoir vu le film Wall Street une fois de trop, Mike connaîtra un douloureux réveil après s’être momentanément pris pour le messie des communications.

Du moins, est-ce ainsi que les gens et les événements sont présentés dans le film. La vision comico-critique de Matt Johnson colle-t-elle aux faits ? En entrevue la semaine dernière, Jay Baruchel y allait de cette nuance intéressante (et pertinente pour quiconque croirait encore qu’un film à teneur historique équivaut à un cours d’histoire) : « Nous racontons cette histoire vraie par l’entremise du cinéma de fiction, un art qui s’aventure volontiers en territoires allégoriques, poétiques… Nous nous estimions tenus à la vérité et à l’authenticité, mais pas forcément à la précision. Au cinéma, il y a une distinction importante entre l’authenticité et la précision […] Un film peut être techniquement très précis, mais ne pas véhiculer le sens voulu auprès du public, ou ne pas lui faire ressentir l’émotion recherchée. »

Le résultat est un film véritablement et authentiquement formidable.

BlackBerry (V.O. et V.F.) ★★★★ Comédie satirique de Matt Johnson. Avec Jay Baruchel, Glenn Howerton, Matt Johnson, Saul Rubinek, Michael Ironside, Cary Elwes. Canada, 2023, 121 minutes. En salle.