«Carmen»: si tu m’aimes, prends garde à toi

Non loin d’une petite maison, en plein milieu d’une étendue désertique, une femme se dresse. L’air défiant, elle se met à danser. Au loin, une voiture approche. Et le type louche qui en sort de demander : « Où est Carmen ? » En guise de réponse, la danseuse accélère la cadence, chaque pas de flamenco plus déterminé que le précédent. Un coup de feu… La femme s’écroule. Pour Carmen, dont c’est la mère qui vient d’être abattue, s’amorce un périple du Mexique vers les États-Unis. En chemin, elle croise Aidan, qui tournera le dos à ses amis patrouilleurs frontaliers et fuira avec elle. Ils sont incarnés par Melissa Barrera et Paul Mescal qui, dans le film Carmen (V.O. s.-t.f.), partagent une chimie brûlante.

Ce qualificatif s’applique également aux numéros de flamenco imaginés par Benjamin Millepied, ancien danseur soliste du New York City Ballet devenu chorégraphe et, à présent, cinéaste. Très librement inspiré de l’opéra de Bizet, ce film a beau être le premier du Français d’origine, il ne constitue pas sa première expérience cinématographique.

Par le passé, Millepied a collaboré avec deux pointures du septième art : Darren Aronofsky, pour la conception des numéros de ballet dans Black Swan (Le cygne noir), et Denis Villeneuve, pour la création de la « marche du désert » dans Dune. Visiblement, il a pris des notes.

Sur le plan technique, Carmen affiche en effet une maîtrise peu commune pour un premier long métrage. Or, comme nous le confiait le réalisateur en entrevue la semaine dernière, il est également un passionné de photographie. Ceci expliquant cela, chaque composition, chaque plan témoigne à la fois d’un sens de l’image et d’une compréhension de l’espace.

Il est vrai qu’en la personne du directeur photo Jörg Widmer (Pina, de Wim Wenders), Millepied a trouvé le collaborateur idéal.

Quant à la dimension spatiale, il s’agit d’une préoccupation intrinsèque au métier de chorégraphe. D’ailleurs, les chorégraphies dans Carmen, qui présentent différentes variations de flamenco, sont envoûtantes.

À cet égard, l’approche de Millepied n’est pas celle d’un drame musical traditionnel, en cela que lesdites chorégraphies ne surgissent pas toujours là où on les attend dans le récit. Par exemple, dès la première partie, il arrive que l’action se transporte inopinément du Mexique ou de la frontière à une espèce de non lieu où danse une mystérieuse femme incarnée par Rossy de Palma (actrice fétiche de Pedro Almodovar).

Certes, l’identité de ce personnage sera éventuellement dévoilée, mais cette propension aux apartés surréalistes, voire ce goût de l’abstraction, continuera de prévaloir tout du long. Qui préfère une narration classique y percevra peut-être de l’éparpillement, mais les autres tomberont à coup sûr sous le charme de cette construction aussi libre que l’est l’héroïne.

Sexy amants maudits

Charriant un lourd bagage d’attentes, d’a priori et de représentations passées (au cinéma : Laura del Sol, chez Carlos Saura, mémorablement), le personnage éponyme est ici incarné avec un mélange parfait de fougue, de sensualité et de solennité par Melissa Barrera. Après les succès des cinquième et sixième volets de l’increvable saga Scream (Frissons), l’actrice mexicaine prouve hors de tout doute son talent d’actrice — et de danseuse, en l’occurrence.

Plus effacé à dessein, le charismatique Paul Mescal a pour sa part dans le regard cette même tristesse larvée qui émouvait tant dans Aftersun (Sous le soleil). Ces deux-là forment un couple d’amants maudits fort touchant et fort sexy.

Portés par une chorale dirigée par le doué compositeur Nicholas Britell (Moonlight), Carmen et Aidan s’avancent vers l’amour ou vers la mort, peut-être les deux… Quoi qu’il advienne, leur rencontre a l’heur de nous ensorceler.

Carmen (V.O. et V.O. s.-t.f.) ★★★★ Drame musical de Benjamin Millepied. Avec Melissa Barrera, Paul Mescal, Rossy de Palma, Tracy «The DOC» Curry. États-Unis–France–Australie, 2022, 116 minutes. En salle.