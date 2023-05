Rémi Goulet incarnera Gilles Villeneuve dans le film de Daniel Roby

C’est l’acteur Rémi Goulet qui incarnera Gilles Villeneuve dans le film de Daniel Roby sur la légende québécoise de la Formule 1.

La maison de production Christal Films a aussi annoncé lundi que Rosalie Bonenfant interprétera la conjointe du pilote, Joann Villeneuve, dans ce film qui a obtenu le financement de Téléfilm Canada et de la SODEC, en partenariat avec Bell Média/Crave.

Rémi Goulet, âgé de 26 ans, a joué notamment dans les films Vivre à 100 milles à l’heure (2018), de Louis Bélanger, et Junior Majeur (2017), d’Éric Tessier. Plus récemment, à la télévision, il était le frère de Pierre-Luc Funk dans la série Pour toujours plus un jour.

Le tournage du film sur Gilles Villeneuve doit commencer l’hiver prochain — pour les scènes de motoneige, on présume — et se poursuivre l’an prochain. Le film est scénarisé par Daniel Roby et un autre réalisateur, Guillaume Lonergan (Audrey est revenue), avec « la collaboration de la famille Villeneuve ».

Daniel Roby avait déjà réalisé il y a dix ans chez Christal Films Louis Cyr : l’homme le plus fort du monde.

Christal Films a par ailleurs déjà produit plusieurs films biographiques depuis une douzaine d’années, dont Gerry (Boulet), Louis Cyr et Confessions, sur le tueur à gages Gérald Gallant. Le producteur Christian Larouche développe aussi présentement des projets de films sur Guy Lafleur et Diane Dufresne.

Gilles Villeneuve, vedette de l’écurie Ferrari, est mort le 8 mai 1982, il y a 41 ans aujourd’hui, dans un accident lors des séances de qualifications du Grand Prix de Belgique.