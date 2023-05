La grève des scénaristes à Hollywood touche aussi le Québec

La grève des scénaristes à Hollywood pourrait menacer la production de séries et de films si elle venait à se prolonger. Des tournages qui doivent avoir lieu au Québec pourraient même être retardés, voire annulés, si le conflit de travail ne se règle pas rapidement.

« Nous anticipons un ralentissement, ou un report du travail, notamment pour les secteurs de la postproduction, des effets visuels et de l’animation ; peut-être même certains tournages dont les scénarios n’ont pas été écrits à temps pour tourner. Tout dépendra de la durée de la grève », a indiqué le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ).

Pour l’heure, la grève des scénaristes n’a eu aucune conséquence sur les quelques tournages américains qui ont actuellement cours au Québec. Les textes avaient déjà été finalisés bien avant. Par contre, on sait que la grande majorité des productions américaines arrivent plutôt en été à Montréal. Si le conflit de travail s’étirait au sud de la frontière, le Québec pourrait en pâtir.

Les tournages étrangers sont moins nombreux qu’ils l’ont été, alors que les marchés de Toronto, Vancouver et Winnipeg sont de plus en plus compétitifs. Mais il reste que la moitié des 55 000 emplois dans l’industrie québécoise de l’audiovisuel sont liés aux productions étrangères, presque entièrement des séries et des films américains. D’où l’inquiétude du BCTQ devant le risque que la grève s’étire.

Plusieurs problèmes soulevés

Les quelque 11 500 scénaristes représentés par la Writers Guild of America (WGA) sont entrés en grève mardi dernier. Déjà, des effets se font ressentir sur l’industrie de la télévision aux États-Unis. Les talk-shows de fin de soirée, les fameux « late shows », ont été interrompus, faute de scripteurs.

Les négociations entre la WGA et les grands studios achoppent sur plusieurs points. Les scénaristes réclament une hausse de rémunération et une meilleure sécurité d’emploi. Selon leur syndicat, leur situation s’est précarisée avec l’avènement des plateformes numériques, qui préfèrent des productions comportant moins d’épisodes et s’échelonnant sur moins de saisons.

Selon le magazine Variety, un producteur-scénariste travaille entre 35 et 40 semaines à la télévision traditionnelle pour un salaire minimum d’un peu moins de 260 000 dollars américains. Sur les plateformes cependant, la durée d’un projet se situe quelque part entre 20 et 24 semaines pour un salaire minimum inférieur à 150 000 $.

L’AMPTP, qui représente les grands studios, rétorque que les exigences des scénaristes sont inatteignables, alors que les grandes plateformes connaissent des difficultés financières. Autre élément de discorde entre les deux parties : l’intelligence artificielle. Les scénaristes demandent des garanties que l’IA ne soit pas utilisée pour remplacer des auteurs.

Pas de grève au Québec

La SARTEC, le syndicat des auteurs au Québec pour la télé et le cinéma, suit de très près le conflit de travail aux États-Unis. Certaines questions soulevées par les scénaristes américains, comme l’arrivée de l’intelligence artificielle, ont évidemment un écho ici aussi. Cela dit, la réalité de l’audiovisuel au Québec est complètement différente de celle d’Hollywood.

Chez nous, par exemple, les scénaristes n’ont pas vu la durée de leurs contrats changer. En effet, la plupart des productions québécoises sont non seulement pensées pour les plateformes, mais également pour la diffusion à la télévision traditionnelle. Le nombre d’épisodes demeure donc le même.

Même si les membres de la SARTEC sont sans convention collective en télévision depuis août 2019, jamais une grève n’a été envisagée. « On se bat pour de meilleurs cachets significatifs. Avec l’inflation, certains membres n’arrivent pas à vivre de leur art, malgré une charge de travail effrénée. Mais les négociations progressent. On est près d’une entente. Est-ce qu’un jour, il pourrait y avoir une grève au Québec comme celle aux États-Unis ? Ce n’est pas complètement impossible, mais ça n’a jamais été discuté », mentionne la directrice générale de la SARTEC, Pauline Halpern.

La dernière grève des scénaristes à Hollywood remonte à 2007-2008. Elle avait duré plus de trois mois, ce qui avait retardé ou écourté certaines productions.