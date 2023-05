Les flâneurs

Dans la peau d'Emmanuel Schwartz

Après L’exhibition en 2019, le dramaturge et acteur Emmanuel Schwartz poursuit au théâtre La Chapelle sa quête sur le moi créateur dans Le partage, deuxième volet de sa série Essai. Ce monologue foisonnant souvent percutant aborde l’ego et le masque d’un interprète, et Schwartz y plonge en partie dans son passé. Si la pièce ne prend son vrai envol qu’en seconde partie, si les projections visuelles et les sons gagneraient à être rodés, on sent passer le souffle des questionnements de l’artiste dans sa recherche d’identité par-delà ses rôles successifs et l’ombre que les regards des autres projettent sur sa personne.