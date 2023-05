«Arrête avec tes mensonges»: les petits papiers

Quiconque s’est plongé dans le roman Arrête avec tes mensonges, que Philippe Besson dédiait à la mémoire de son premier amour, Thomas Andrieu (1966-2016), sera sans doute dérouté en découvrant l’adaptation, plutôt fidèle dans les grandes lignes, qu’en a tirée Olivier Peyon (Tokyo Shaking).

Alors que le romancier se perd en digressions et multiplie les détails superflus, manquant d’étourdir le lecteur au fil des pages, le réalisateur a choisi une approche plus épurée, moins bavarde, mais tout aussi émouvante.

Trente-cinq ans après avoir quitté son patelin natal, l’écrivain Philippe Belcourt (Guillaume de Tonquédec, tout en intériorité) y est de retour pour quelques jours afin de parrainer le bicentenaire d’une marque de cognac. À l’hôtel où l’amène Gaëlle (Guilaine Londez, amusante), attachée de presse, Thomas croise le regard d’un jeune homme, Lucas (Victor Belmondo, petit-fils du célèbre Jean-Paul, qui lui a légué charisme et talent).

Lucas s’avère être le fils de Thomas Andrieu (Julien De Saint-Jean, fougueux), le garçon de 17 ans que Philippe a tant aimé quand il était âgé lui-même de 17 ans (Jérémy Gillet, sensible). Le comportement et les questions du romancier amènent Lucas à comprendre que Philippe a mieux connu son père qu’il le prétend et que ce dernier lui a caché bien des choses.

D’une mélancolie enveloppante, Arrête avec tes mensonges traduit avec délicatesse la nostalgie de l’innocence, des baisers maladroits, des premiers émois de la chair et du coeur. Il évoque aussi le souvenir douloureux d’être rejeté pour sa différence. Ainsi le jeune Philippe remarque-t-il tristement qu’à l’école, Thomas ne s’adresse à lui qu’en lui glissant discrètement des bouts de papier dans la main. Très populaire auprès des filles, Thomas refuse d’exprimer au grand jour l’attirance qu’il ressent pour Philippe.

Même si les moeurs ont évolué depuis l’époque de son premier amour, soit au plus fort de la pandémie du sida (laquelle est toutefois occultée dans le film), Philippe constate amèrement que l’homophobie perdure tandis qu’il choque malgré lui des touristes américains à qui il raconte une liaison d’un soir à San Francisco. Bien qu’elle soit moins frontale, moins brutale, cette haine envers son orientation sexuelle le fait se sentir vulnérable et le renvoie à son adolescence.

D’ailleurs, Olivier Peyon se plaît à effectuer des allers-retours dans le passé, que ce soit en plongeant le personnage dans ses pensées ou en le ramenant physiquement sur les lieux rattachés aux souvenirs, les heureux comme les douloureux, à l’aide de fluides travellings de droite à gauche.

Pour ce faire, le réalisateur favorise le train et la mobylette, tirant profit de la beauté des lieux. On remarquera aussi que, lorsque Philippe revient dans sa région natale, Peyon montre en parallèle le jeune Thomas s’empressant de la quitter dans l’espoir d’un avenir meilleur, une trentaine d’années plus tôt.

Tous ces mouvements de va-et-vient traduisent les tourments de Philippe et de Thomas, le premier désirant fuir son passé, ses racines, le second, sa vraie nature. Tandis que la caméra se pose doucement près de Philippe et Lucas, à l’heure des révélations, Olivier Peyon annonce la possibilité de faire la paix avec le passé, mais aussi avec soi-même.

Arrête avec tes mensonges ★★★ Drame d’Olivier Peyon. Avec Guillaume de Tonquédec, Victor Belmondo, Guilaine Londez, Jérémy Gillet et Julien De Saint-Jean. France, 2023, 98 minutes. En salle.