«Carmen»: Melissa Barerra est bien plus qu’un oiseau rebelle

Chorégraphe au New York City Ballet où il fut danseur soliste, le Français Benjamin Millepied prit sa retraite de la compagnie en 2011, à l’âge de 34 ans. Cela, afin de diversifier sa pratique. Ainsi collabora-t-il avec les cinéastes Darren Aronofsky, pour les chorégraphies de Black Swan (Le cygne noir), et Denis Villeneuve, pour la conception de la « marche du désert » dans Dune.

Or, il se trouve que Benjamin Millepied rêvait de cinéma bien avant cela. Le voici donc qui propose un premier film en tant que réalisateur : Carmen (V.O., s.-t.f.), librement inspiré du célèbre opéra, avec en figure de proue une vibrante Melissa Barrera.

« Ce film est né de mon amour pour le cinéma et pour la photographie, mais il est né surtout d’un besoin : celui d’aller plus loin, en tant qu’artiste », confie Benjamin Millepied lors d’une entrevue en visioconférence.

« Cette femme, Carmen, elle porte toute cette douleur avec elle, mais elle incarne une liberté totale. Je voulais qu’elle puisse aimer et être aimée, mais qu’elle ait une expérience avec un homme qui n’est pas comme les autres hommes qu’elle a rencontrés auparavant : Aidan, qui, au départ, existe un peu comme un fantôme et se ranime au contact de Carmen. »

L’intrigue du film ressemble en l’occurrence très peu à celle imaginée jadis par Georges Bizet, dont l’opéra n’aura été, au fond, qu’un point de départ : Benjamin Millepied n’en a conservé que de rares paroles. Même l’héroïne est transformée.

« Dans l’opéra, Carmen est cet objet du désir, sexy, que les hommes veulent posséder. On n’est pas dans une relation humaine. Et en plus, à la fin, on la tue. Pourquoi ? Des femmes qui possèdent cette liberté et cette force, il en existe, et on ne doit pas en avoir peur : c’est ce que je voulais exprimer. »

Minimaliste, le récit du film tourne autour d’une jeune Mexicaine — Carmen (Melissa Barrera) — qui tente de gagner les États-Unis après que sa mère a été assassinée par des bandits. À la frontière, elle est attaquée, avec d’autres immigrants clandestins, par des patrouilleurs autoproclamés à la gâchette facile.

« Les dialogues de ces “border patrols” sont réels : ils sont tirés de documentaires », relève le réalisateur.

L’un d’eux, Aidan (Paul Mescal), un jeune vétéran qui ne souhaite pas être là, la secourt in extremis avant de prendre la fuite avec elle. En toile de fond : une passion amoureuse qui embrase tout, et surtout, du flamenco en maintes variations.

« Le cinéma me permettait une approche de la danse peut-être encore plus intellectuelle que ce qui est possible sur scène. Je voulais intégrer la danse de manière qu’elle n’apparaisse pas superficielle, car elle aurait alors pu nous arracher à l’histoire ; nous arracher à notre voyage émotionnel auprès de Carmen et d’Aidan. »

Benjamin Millepied donne en exemple la séquence de la bagarre générale, vers la fin : « Il y a tous ces corps en mouvement, et on ne se demande pas pourquoi il y a des gens qui dansent parmi eux : c’est un tout organique qui fait qu’on y croit et qu’on est “dedans”, immergé. C’était une de mes principales préoccupations, tout comme faire la démonstration que la danse et la musique peuvent, dans un contexte cinématographique, susciter une réaction émotionnelle viscérale. »

Parler avec le corps

Outre sa facture absolument superbe, une des caractéristiques du film qui frappe est son économie de dialogue. Pour Benjamin Millepied, c’est en partie hérité de son premier métier, mais pas que.

« En danse, on a tous ces danseurs chargés de transmettre une histoire sans l’aide de dialogues. Il y a ça, et le fait que, au cinéma, j’ai une prédilection pour les films qui ne disent pas tout, qui conservent une part de mystère ; des films qui obligent le public à travailler tout en invitant celui-ci à ressentir ce que ressentent les interprètes. L’émotion. Je reviens toujours à l’émotion. »

Ce parti pris plut énormément à Melissa Barrera, dont l’étoile hollywoodienne brille de mille feux depuis le succès des deux plus récents films de la saga Scream (Frissons), dont elle tient la vedette.

« J’ai d’emblée compris que le langage de Benjamin est d’abord corporel, du fait qu’il est chorégraphe », explique l’actrice lors du même entretien.

« Je savais que l’histoire serait racontée davantage par le corps que par le dialogue : c’était entendu. J’avais foi en sa vision. En fait, c’était une de mes motivations premières : la certitude que ce film-là ne ressemblerait à rien d’autre. À la base, je suis attirée par des projets qui repoussent les limites d’un genre [comme les Scream avec l’horreur]. Sauf qu’avec Carmen, Benjamin crée son propre genre. »

En effet, à l’instar de l’héroïne proverbialement décomplexée, le film refuse tout classicisme narratif ou formel, multipliant les apartés surréalistes ou poétiques, voire abstraits. On songe notamment aux premières apparitions de Rossy de Palma, l’actrice fétiche de Pedro Almodóvar. Pendant un bon moment, on ignore où elle se trouve au juste, et quel est son rôle exact dans l’histoire : des interrogations qui auraient pu agacer, mais qui au contraire, fascinent.

« Rossy est arrivée sur le tournage la tête pleine d’idées et j’ai tout pris : il n’y avait rien à jeter, se souvient Benjamin Millepied. Je tenais à la laisser s’exprimer sans entrave : dès sa première scène, elle était magnifique. »

Collégialité et feu intérieur

À cet égard, le réalisateur privilégia la même collégialité avec son couple vedette. « Benjamin est l’incarnation de l’approche “la meilleure idée l’emporte”, opine Melissa Barrera. Son processus implique beaucoup de consultations et d’expérimentation. Ça pourrait être chaotique, mais ça ne le devient jamais, parce que c’est un processus qu’il maîtrise parfaitement. »

De préciser le cinéaste : « Avec Melissa et Paul, nous avons joué avec les scènes, de jour en jour : ce que leur dictait leur instinct m’importait, leurs opinions également, entre autres pour tout ce qui avait trait à la tension amoureuse entre leurs personnages. Après, c’était à moi de sculpter leurs performances. »

Des performances, note Melissa Barrera, tributaires d’énormément de boulot : « Je ne suis pas une danseuse, mais ma responsabilité en tant qu’actrice est de rendre Carmen vraie. Je voulais incarner cette liberté, cette sensualité, cette volonté… et ce feu, ce feu qui brûle en elle… Et puis, Carmen est une danseuse née. Elle a la danse dans le sang : elle ne l’a pas étudiée. Dans le film, ça passe de mère en fille, mais chacune a sa propre manière de danser. Benjamin et moi, nous avons donc défini ce langage de la danse qui est propre à Carmen. Ç’a été l’un des plus gros défis de ma vie, parce que je vous assure que le flamenco, ce n’est pas évident. »

À l’image, cela semble pourtant lui venir si naturellement… D’ailleurs, il en va de même pour Benjamin Millepied et le cinéma, art pour lequel il manifeste un talent spontané aussi déconcertant qu’envoûtant.

Le film Carmen prend l’affiche le 12 mai.