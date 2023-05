Céline Dion en bonne fée dans «Love Again»

Après le décès de son fiancé, Mira, une illustratrice de livres pour enfants, continue d’envoyer des textos au défunt. Sauf que le numéro de ce dernier a été réattribué à l’appareil professionnel de Rob, un critique musical. Tombé sous le charme de cette inconnue qui ignore que ses messages sont lus, Rob se débrouille pour rencontrer Mira, mais sans lui révéler l’imbroglio : une mauvaise idée qui pourrait tout gâcher. Heureusement pour Rob, la chanteuse Céline Dion s’est prise de sympathie pour lui à la faveur d’une entrevue et a décidé de jouer les bonnes fées. Que vaut la comédie romantique Love Again (Aimer à nouveau) ?

Sans doute les cyniques se sont-ils déjà fait une tête en levant les yeux au ciel avec dédain. À leur décharge, ce film n’est pas pour eux. Plus « dramédie » romantique que comédie romantique, Love Again étale — et assume, c’est la clé — son goût pour la guimauve. Le film se donne un mandat simple et est honnête dans ses visées au sentimentalisme sucré.

Remake d’un film allemand de 2016, Love Again a été écrit et réalisé par James C. Strouse, à qui l’on doit la comédie romantique The Incredible Jessica James, une production Netflix où brille Jessica Williams.

Parlant de Netflix. Love Again a beau être distribué en salle par Sony, la facture est celle d’un film conçu pour les plateformes numériques : surabondance de gros plans et de plans moyens pour un effet plus télévisuel que cinématographique. Le montage est en outre limite amateur, de nombreuses scènes étant coupées une seconde trop tôt, laissant souvent les acteurs au milieu d’une réaction inachevée.

Un autre irritant est le jeu limité de Sam Heughan, d’Outlander (Le Chardon et le Tartan), dans le rôle de Rob. Dans celui de Mira, Priyanka Chopra Jonas est en revanche convaincante et nuancée. Qui est familier avec la situation matrimoniale de la méga-vedette indienne rira de bon coeur lors d’une séquence de premier rendez-vous catastrophique entre Mira et un entraîneur incarné par un gros nom qu’on taira.

Mention spéciale à Sofia Barclay, savoureuse dans le rôle de Suzy, la soeur hardie de Mira.

Une étoile pour une star

Et Céline Dion dans tout ça ? Elle se « joue elle-même », c’est le cas de le dire : à l’évidence, elle s’amuse. Son plaisir est en l’occurrence contagieux, d’autant qu’on la retrouve ici comme on a l’habitude de la voir depuis des années : chaleureuse, rieuse, irrépressiblement franche…

D’ailleurs, elle y va de quelques confidences très touchantes par rapport à René Angélil. Le film ayant été tourné avant l’annonce de la maladie de Céline, l’entendre évoquer une imminente série de concerts revêt une dimension poignante imprévue.

À la bande-son, il y a les nouvelles pièces dévoilées récemment, mais surtout d’anciens succès, utilisés tantôt pour faire rire, tantôt pour émouvoir.

Chose certaine, les légions d’admiratrices et d’admirateurs seront ravies, car le film est, au fond, un hommage à la diva québécoise et à sa musique. Rien que pour la présence complice de la star, Love Again se mérite une étoile additionnelle.

Aimer à nouveau (V.F. de Love Again) ★★★ Comédie romantique de James C. Strouse. Avec Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Céline Dion, Sofia Barclay, Russell Tovey, Celia Imrie. États-Unis, 104 minutes. En salle dès le 5 mai.