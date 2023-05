«BlackBerry»: la revanche des nerds rencontre «American Psycho»

Pendant quelques années, il s’en fallut de peu pour que la ville de Waterloo, en Ontario, détrônât la Silicon Valley, en Californie, au titre de centre mondial de la haute technologie. C’est en effet là-bas que Mike Lazaridis, cofondateur avec son ami Douglas Fregin de Research in Motion, inventa le BlackBerry, un téléphone portable capable d’envoyer et de recevoir des courriels : une révolution.

Sa suprématie dura de 1999 à 2010 environ, lorsque l’iPhone lancé par Apple en 2007 détrôna pour de bon l’appareil canadien. À la fois satire amusée et critique aiguisée, le film BlackBerry (V.F.) revient sur l’ascension et la chute de Lazaridis, qu’incarne Jay Baruchel.

« En lisant le scénario de M. J. [Matt Johnson] et Matthew Miller, j’ai été surpris du peu de choses que je savais de cette histoire. C’était d’autant plus étonnant que je m’intéresse normalement à ce genre de trucs ; je suis avec avidité l’actualité canadienne », explique en entrevue l’acteur natif d’Ottawa qui, en dépit d’une carrière hollywoodienne enviable, reste farouchement attaché à son pays d’origine.

« Je savais que le BlackBerry avait exercé un quasi-monopole, puis que l’iPhone l’avait tué, et c’est à peu près ça. Tout le reste, comme l’enquête de la Securities and Exchange Commission, je le découvrais en lisant, et c’était passionnant. Il y avait tout : du drame, du conflit… Et c’était en plus incroyablement drôle. »

De fait, le film a beau avoir fait l’objet de recherches minutieuses (Jay Baruchel qualifie Johnson et Miller de « Wikipédia vivants »), le ton est résolument humoristique. Quelle verve ! La réalisation aux allures de faux documentaire témoigne du même parti pris. C’est là une spécialité de Matt Johnson (The Dirties et Operation Avalanche), qui a réalisé le film en plus d’y jouer Douglas Fregin, l’un des trois rôles principaux.

Quel est le troisième ? Jim Balsillie (Glenn Howerton), le co-p.-d.g. carnassier de Research in Motion (qui devint BlackBerry Limited). Le trio dépareillé qui en résulte s’apparente à une association entre les deux ados nerds de Weird Science (Créature de rêve), de John Hughes, brillants inventeurs multipliant les actions puériles, et le yuppie psychopathe d’American Psycho, de Mary Harron. Compte tenu de l’approche comique, le contraste paie au centuple.

En lisant le scénario de M. J. [Matt Johnson] et Matthew Miller, j’ai été surpris du peu de choses que je savais de cette histoire. C’était d’autant plus étonnant que je m’inté-resse normale-ment à ce genre de trucs ; je suis avec avidité l’actualité cana-dienne.

Dans BlackBerry, Lazaridis et surtout Fregin sont ainsi présentés comme deux hommes-enfants entourés d’autres hommes-enfants (la rareté féminine est dûment relevée). Dans une scène, le personnage incarné par Michael Ironside, chargé de surveiller la productivité, remarque non sans acuité qu’il n’est pas en présence d’hommes, mais de « petits garçons occupés à jouer avec leurs petits pénis ».

Comme dans The Social Network (Le réseau social), de David Fincher, sur le fondateur de Facebook, l’immaturité des génies de la haute technologie est l’un des thèmes principaux de BlackBerry.

Quête d’authenticité

Jusqu’à quel point le film est-il fidèle aux événements réels ? Autant que faire se peut.

« Avec M. J. et Matthew, nous nous sommes vite entendus sur le fait que nous n’étions pas des journalistes et que nous ne tournions pas un documentaire. Nous racontons cette histoire vraie par l’entremise du cinéma de fiction, un art qui s’aventure volontiers en territoires allégoriques, poétiques… Nous nous estimions tenus à la vérité et à l’authenticité, mais pas forcément à la précision. Au cinéma, il y a une distinction importante entre l’authenticité et la précision. »

Jay Baruchel insiste sur la nuance, fondamentale à ses yeux : « Un film peut être techniquement très précis, mais ne pas véhiculer le sens voulu auprès du public, ou ne pas lui faire ressentir l’émotion recherchée. »

Dans cette optique, Matt Johnson insista auprès des interprètes afin qu’aucun ne rencontre les vraies personnes dépeintes dans le film avant la fin du tournage.

« Il craignait, à raison, que l’un de nous ressente de la sympathie et qu’inconsciemment, la peur de blesser ou de déplaire entrave la liberté créatrice indispensable au film. Nous ne voulions pas faire de propagande. D’ailleurs, le livre sur lequel le scénario est en partie basé a été approuvé par les trois hommes concernés. »

Pas le film.

Sans béquille

Les cheveux prématurément gris, puis blancs, Jay Baruchel est méconnaissable dans le rôle du timide, mais entêté, Mike Lazaridis. Dominé par son ami Douglas, puis par leur associé Jim, Mike met du temps à s’affirmer.

« Ma manière de jouer Mike repose beaucoup sur mon insécurité pendant le tournage, du fait que j’étais pour lapremière fois privé de mes béquilles de jeu. J’ai 41 ans et je suis sur des plateaux de tournage depuis que j’ai 12 ans, et au fil du temps, comme acteur, il arrive qu’on développe des tics : les béquilles en question. Je parle énormément avec mes mains, j’utilise trop mes sourcils… Très tôt, Matt m’a dit : “Ta volonté de résister à tes instincts habituels, ça va générer une tension idéale pour le rôle.” Donc, cet “inconfort” qui caractérise Mike tient à mon propre souci, simultanément, de ne pas faire ce que je fais tout le temps. »

Jay Baruchel décrit Mike comme « une âme pure », du moins au commencement. « Il est un génie des technologies, mais au fond, sa vision est celle d’un artiste. Et il possède cette naïveté tout en étant complètement investi dans sa mission : rien d’important ne peut arriver dans le monde sans des gens comme ça. L’ambition est là également… Mais bref, égoïstement, pour un acteur, la perspective de jouer un tel rôle est grisante. »

Du côté obscur

On évoquait d’entrée de jeu Weird Science et American Psycho : il faut savoir que BlackBerry est tapissé d’allusions et de clins d’oeil cinématographiques. Or, il est un film qui n’est pas mentionné explicitement, mais qui eut une importance significative pour Jay Baruchel lorsqu’il lui fallut aborder ce moment où son personnage passe en quelque sorte du côté obscur. Non, il ne s’agit pas de Star Wars.

« Je me suis inspiré de Scarface [Le Balafré]. Dans le film de Brian De Palma, il y a cette scène où Tony Montana [Al Pacino] est dans lejacuzzi. Elvira [Michelle Pfeiffer] est partie et il est seul dorénavant, et high sur sa propre marchandise. J’en parlais avec Matt en lui expliquant que cette scène correspondait à celle, dans notre film, où mon personnage rejette Douglas et accepte de faire fabriquer leur appareil en Chine, ce qui va à l’encontre de ses convictions de départ. Il vit cet épisode d’aveuglement démiurgique et croit à ses propres mensonges, comme Tony. »

Sur le plan de la diversité des émotions, Jay Baruchel estime que c’est là son rôle le plus complexe jusqu’à présent. C’est le cas. Le vrai Mike Lazaridis a-t-il vu le portrait que l’acteur fait de lui ?

« On m’a dit qu’il sait que le film existe, mais qu’il s’en fout. Il est sur la planète Mike. »

Voilà qui résume parfaitement le personnage… et qui explique peut-être en bonne partie le déclin inéluctable de son invention.

Le long métrage BlackBerry prend l’affiche le 12 mai.