«R.M.N.»: mentalité de village pour village global

La haine est chose insidieuse, car bien souvent, on la remarque uniquement après qu’elle se fut enracinée. Prenez un groupe, majoritaire, aux prises avec divers problèmes, par exemple économiques. À force de gronder, la colère et l’insatisfaction doivent trouver un exutoire. Visez alors un second groupe, minoritaire celui-là, et accusez-le d’être responsable de tous les maux du premier : l’Histoire nous a appris, encore et encore, ce qui se passera ensuite. Dans R.M.N., Cristian Mungiu examine le phénomène de la haine en général, et de la xénophobie en particulier, de son germe à sa floraison décomplexée.

Sélectionné en compétition à Cannes, où le cinéaste roumain a déjà remporté la Palme d’or pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours, le Prix du scénario pour Au-delà les collines, et le Prix de la mise en scène pour Baccalauréat, R.M.N. se déroule, comme le précédent, dans la région de la Transylvanie. Cette fois, cependant, on n’est pas dans une grande ville, mais dans une toute petite.

En un choix artistique judicieux, Cristian Mungiu a pris pour toile de fond la saison des Fêtes, saison joyeuse s’il en est. Il en résulte quelques tableaux nocturnes enneigés magnifiques. Les séquences dans une forêt de bouleaux avoisinante sont fort évocatrices également. Sauf que cette surface attrayante n’est, à dessein, qu’un leurre : dessous, ce qui se trame n’est guère reluisant.

Le tout commence sur une note intrigante, alors qu’un enfant, Rudi, coupant à travers bois sur le chemin de l’école, arrive face à quelque chose qui le traumatise et le pousse au mutisme. De quoi s’agit-il ? Mystère. À cette annonce, Matthias, le père de Rudi, rentre d’Allemagne en catastrophe après avoir agressé son patron raciste (qui l’a traité de « gitan paresseux »).

Des gens ordinaires

Choral mais pas tout à fait, R.M.N. s’arrime surtout au personnage de Matthias, un homme qui a tous les défauts : mari infidèle, contrôlant, pontifiant, violent (menaces de mort et fusil à l’appui), réactionnaire, mauvais père épris de toutes les théories rétrogrades imaginables… Il est l’incarnation un brin caricaturale de la masculinité toxique. Heureusement, son interprète, le charismatique Marin Grigore, opte pour un jeu retenu, lequel insuffle une touche bienvenue de subtilité au rôle.

Le récit comme tel s’avère beaucoup plus fin. D’abord disparates, les personnages et les problèmes auxquels ils font face s’agglutinent graduellement jusqu’à former le portrait d’une communauté en proie à une crise économique et à une pénurie de main-d’oeuvre (contexte familier ?).

Ainsi plusieurs habitants s’exilent-ils pour aller travailler en Allemagne afin de subvenir aux besoins de leurs familles, laissées derrière. Cela, tandis que sur place, la seule entreprise encore en activité doit embaucher des travailleurs venus du Sri Lanka, personne en ville ne voulant, et ne pouvant, se contenter du salaire minimum offert.

Et les « de souche » de montrer du doigt les « étrangers ». Constituant presque tout le troisième acte, une séance du conseil municipal voit exploser les propos racistes de gens, et c’est ce qui effraie le plus, tout ce qu’il y a d’ordinaire.

Le titre R.M.N. désigne ce que l’on appelle en français IRM, ou imagerie par résonance magnétique, qui aide notamment au diagnostic d’affections cérébrales. Autrement dit, cet examen permet de voir ce qui se passe dans la tête des patients. On l’aura compris, Cristian Mungiu propose là un microcosme : mentalité de village pour village global.

Vision funeste

La démonstration donne froid dans le dos, mais s’éparpille lors d’un dénouement inutilement cryptique. Prévaut là encore la perspective de Matthias, un homme qui privilégie explicitement le chacun pour soi et la doctrine de la survie du plus fort. Tout du long, il demeure indifférent, voire aveugle, aux troubles ambiants.

C’est là, bien sûr, un autre agent facilitateur de la haine collective : l’individualisme.

Et qu’en est-il de Rudi, l’enfant du début ? Un événement tragique, qui survient vers la fin et qui concerne le père malade de Matthias, laisse croire que Rudi a peut-être eu une vision prémonitoire : une façon pour le film, le plus désespéré de son auteur, d’établir que la jeune génération sait d’ores et déjà qu’un avenir funeste l’attend. Or, sachant que personne n’écoute de toute façon, à quoi bon crier, à quoi bon parler ?

R.M.N. (s.-t.f.) ★★★ 1/2 Drame social de Cristian Mungiu. Avec Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu, Mark Blenyesi. Roumanie-France-Belgique, 2022, 122 minutes. Au cinéma du Parc dès maintenant et sur les plateformes de VSD dès le 16 mai.