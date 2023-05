«Les pires»: questions de regards

Dans une cité défavorisée du nord de la France, le train-train quotidien est soudain chamboulé par l’arrivée d’une équipe de cinéma. Le film à saveur sociale qu’entend y tourner Gabriel, le réalisateur et scénariste, sera joué par des non-professionnels du coin : Lily, Maylis, Jessy et Ryan, des enfants et des adolescents diversement traumatisés ou issus de milieux de vie difficiles.

Des groupes communautaires s’interrogent : Gabriel compte-t-il se complaire dans un misérabiliste caricatural ? Par-delà ce « film dans le film », les cinéastes Lise Akoka et Romane Guéret déconstruisent ce type de cinéma. Lauréat du prix Un certain regard à Cannes, Les pires se penche en outre sur la notion dite de « casting sauvage ».

C’est d’ailleurs ainsi que se sont rencontrées les deux collaboratrices, dont c’est là le premier long métrage : en cherchant des enfants non professionnels pour jouer dans un film, comme elles nous l’expliquaient en entrevue la semaine dernière.

D’où l’acuité du regard qu’elles posent sur cette pratique qui donne volontiers d’excellents résultats à l’écran, mais qui, en coulisses, peut avoir des répercussions malheureuses dans la vie des jeunes élus. Même indépendant, même à petit budget, le cinéma fait rêver.

Avec leurs bagages existentiels respectifs, Lily, Maylis, Jessy et Ryan n’ont, jusqu’ici, guère eu le luxe des espoirs extravagants. Et les voici plongés du jour au lendemain dans un univers — une bulle — où tout paraît possible ! Déceptions en vue ?

Peut-être que oui, peut-être que non.

Fatalement, certains retourneront à leur routine, mais d’autres, comme la douée Lily, semblent avoir un bel avenir dans le septième art. En un fascinant jeu de miroirs, il en est allé de même pour l’interprète de ce touchant personnage, Mallory Wanecque : après avoir été nommée au César de la révélation féminine, elle a enchaîné deux autres films. Aucune surprise là : elle a autant de présence que de talent. Son magnétisme crève l’écran.

Ses trois jeunes partenaires sont excellents également ; souvent franchement émouvants.

Une expérience humaine

Il faut dire que les quatre partitions, contrastées à dessein, sont fort bien écrites. Dans l’entretien évoqué, Lise Akoka et Romane Guéret expliquaient à cet égard avoir écrit le scénario, et surtout créé les personnages, à partir des témoignages recueillis durant les trois premières années de la conception du projet, qu’elles passèrent à rencontrer des enfants.

Le film y gagne en authenticité. Or, plus ça sonne vrai, plus ça bouleverse. Remarquez qu’il y a de l’humour, surtout par l’entremise du personnage du réalisateur, « tourmenté comme il se doit ».

Quant aux préoccupations des coréalisatrices au sujet de ce cinéma « qui se nourrit du réel » sans forcément toujours donner en retour, ou trop peu, ou mal, elles se manifestent de manière organique dans le récit. Pas de didactisme ou de prêchi-prêcha ici.

En fait, Lise Akoka et Romane Guéret semblent plus enclines à méditer les questions complexes qu’elles posent qu’à avancer des réponses qui risqueraient d’être simplistes.

Ce que leur film n’est jamais, simpliste.

Dense sur le front psychologique, transparent en matière éthique et confondant — c’est un compliment — au rayon artistique, Les pires est une expérience humaine et cinématographique qu’il faut vivre jusqu’au tout dernier plan.

Les pires ★★★★ Drame de Lise Akoka et Romane Guéret. Avec Johan Heldenbergh, Esther Archambault, Dominique Frot. France, 2022, 109 minutes. En salle.