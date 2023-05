«The Doom Generation», encore plus punk, encore plus queer

Après avoir été projeté en primeur au festival de Sundance dans sa version restaurée en 4K, et surtout intégrale pour la première fois, le film culte The Doom Generation arrive à Montréal au cinéma Moderne. Cette satire controversée écrite, réalisée et montée par Gregg Araki, qui met en vedette Rose McGowan juste avant le vedettariat de Scream (Frissons), revêt une importance clé au sein du New Queer Cinema. Au cours des années 1990, ce mouvement cinématographique indépendant permit aux thématiques LGBTQ+ de gagner le grand écran. Avec ses films tournés à l’arraché, Gregg Araki en fut l’une des figures de proue.

La désignation New Queer Cinema, ou parfois Queer New Wave, fut créée par la professeure et essayiste américaine B. Ruby Rich en 1992.

« Évidemment, les nouveaux films et vidéos queers ne sont pas tous les mêmes, et ne partagent pas qu’un seul vocabulaire esthétique, qu’une seule stratégie ou préoccupation. Ils sont néanmoins unis par un style commun. Appelons-le “Homo Porno” : il y a dans chacun de ces films des traces d’appropriation et de pastiche, d’ironie […] En rupture définitive avec les approches humanistes plus anciennes et les films qui accompagnaient les politiques identitaires, ces oeuvres sont irrévérencieuses, énergiques, tour à tour minimalistes et excessives. Surtout, elles sont bourrées de plaisir », explique-t-elle dans le magazine Sight and Sound au moment où une pléthore de films explorant des thématiques LGBTQ+, mais surtout gaies, prend d’assaut les festivals.

Plus loin dans son essai, l’autrice écrit au sujet de Gregg Araki et de son troisième film alors tout juste paru, The Living End : « Cinématographiquement, [Gregg Araki] remet en scène les films des années 1960 et 1970 : les premiers Godard, Bonnie and Clyde, Badlands [La balade sauvage], Butch Cassidy and the Sundance Kid [Butch Cassidy et le Kid], tous les films de duos en fuite à avoir pénétré la conscience d’Araki. Ici, cependant, les deux gars sont séropositifs, l’un s’emmerde et l’autre est plein de rage ; tous les deux n’ont plus rien à perdre. »

Or, à plusieurs égards, tout cela vaut également pour The Doom Generation (sorti au Québec sous le titre Paumés et corrompus). Le réalisateur des futurs Mysterious Skin (Souvenir dans la peau) et Kaboom, y reprend en effet la figure classique des amants en fuite, mais il met cette fois sur leur chemin un mystérieux et séduisant psychopathe, pour un triangle amoureux toutes orientations confondues.

Photo: Trimark Pictures

Ledit couple est formé par Jordan White (James Duval, vu ensuite dans Independence Day et Donnie Darko) et Amy Blue (Rose McGowan, chevelure à la Louise Brooks). Après une nuit à faire la fête, ils prennent en auto-stop Xavier (Johnathon Schaech), un bel inconnu qui, lors d’un arrêt dans un dépanneur, tue « accidentellement » le caissier.

Et voici le trio lancé sur la route avec les flics aux trousses. Non que cela les empêche de faire plus ample connaissance, ni de perpétrer davantage d’homicides.

Un film massacré

À l’époque, la critique est surtout négative. Roger Ebert est, sans mauvais jeux de mots, assassin, reprochant à Gregg Araki ses excès de style et son « détachement ». Dans Variety, Emanuel Levy est en revanche enthousiaste, évoquant une satire « épatante ».

En amont, le film avait eu sa première à Sundance dans une version comportant certaines coupes consenties de mauvais gré par Gregg Araki. Hélas, après avoir été largué par un premier distributeur, le film fut racheté par un second, et de nouvelles coupes — radicales celles-là — furent imposées.

« Une version interdite aux mineurs de Doom Generation a été assemblée sans mon consentement, et elle est terrible. Le film a littéralement été massacré au-delà de toute reconnaissance », comme l’expliquait Araki à Filmmaker Magazine le 3 avril 2023.

Ainsi ce nouveau « montage du réalisateur » de The Doom Generation a-t-il été entièrement effectué de manière à ramener la vision initiale de Gregg Araki.

Paradoxalement, le film devait à l’origine être moins nihiliste et transgressif que les précédents du cinéaste. C’est-à-dire, selon le souhait de son producteur : le réalisateur, lui, avait une autre idée derrière la tête.

Dans une entrevue à IndieWire du 17 août 2022, Gregg Araki révèle à propos de la genèse de son brûlot :

« Jim Stark, le producteur, m’a dit : “Tu fais ces films gais que les gais haïssent. Ils sont trop punks pour les gais, et ils les détestent”. Et il ajoute : “Si tu fais un film hétéro, je le produirai et te fournirai du vrai argent.” Alors j’ai dit : “OK, bien sûr”, parce que merde. Pourquoi pas ? C’est à cause de ça que The Doom Generation a ce sous-titre, A Heterosexual Movie. J’ai donc fait ce film hétérosexuel, mais d’une manière très punk et polissonne, puisque je l’ai rendu complètement gai. »

Punk pour toujours

Dans le même article d’IndieWire, la journaliste et réalisatrice Jude Dry est sans équivoque dans son appréciation de Gregg Araki : « Tous les cinéastes indépendants travaillant aujourd’hui devraient s’incliner devant l’oeuvre immense d’Araki. Pour avoir brisé les tabous sexuels, pour avoir mis des punks queers crottés à l’écran et pour avoir adressé un doigt d’honneur géant au grand public — tout en rendant ça si sexy, si facile et si fichtrement amusant. »

On le confirme : The Doom Generation démontre avec impertinence et panache le bien-fondé de cette assertion. Dans sa version non pas revue et corrigée, mais remixée et restaurée, le film peut enfin être apprécié pour ce qu’il est, soit l’un des meilleurs de son réalisateur, et l’un des plus audacieux d’un mouvement révolu.

Photo: Strand Releasing

Car vers les années 2010, grâce notamment au succès en amont de Brokeback Mountain (Souvenirs de Brokeback Mountain), avec Heath Ledger et Jake Gyllenhaal en couple de cow-boys tragiques, et Milk, avec Sean Penn dans le rôle du militant assassiné Harvey Milk, le New Queer Cinema fut graduellement intégré au cinéma mainstream.

Des cinéastes issus du mouvement, comme Gus Van Sant (de Mala Noche à Milk en passant par My Own Private Idaho) et Todd Haynes (de Poison à Carol en passant par Velvet Goldmine), acquirent au passage une reconnaissance et une respectabilité accrues. Et Gregg Araki ? Très peu pour lui !

« Toute l’esthétique de mon travail vient de la musique punk et de cette attitude consistant à se foutre de tout et à faire son propre truc. »

Vivement qu’il continue.

Le film The Doom Generation remixé et restauré en 4K sera présenté au cinéma Moderne les 6, 11 et 14 mai.