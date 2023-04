Les flâneurs

Migrer à hauteur d'enfant

Les petits téléspectateurs de Télé-Québec et de sa plateforme jeunesse ont déjà croisé Dounia, la valeureuse héroïne de la websérie d’animation portant son nom, créée par Marya Zarif. Le long métrage Dounia et la princesse d’Alep permet de découvrir sur grand écran les aventures de cette jeune réfugiée syrienne, sur la terrible route que doivent emprunter ses compatriotes qui fuient la guerre et la dévastation dans l’espoir d’un chez-soi plus paisible. Et d’ouvrir le dialogue avec nos petits du primaire sur les enjeux migratoires en Occident et ailleurs, une question délicate à laquelle cette oeuvre tente de répondre avec lucidité et douceur. En salle.