«Tommy Guns»: conflits morts-vivants

En 1974, après 400 ans de mainmise, le Portugal s’apprête à se retirer de l’Angola. Sur le terrain, cependant, la tension et la violence règnent. Ainsi cette jeune villageoise noire est-elle mitraillée par un soldat portugais après qu’il l’eut séduite… Au même moment, dans un camp d’entraînement de l’armée, un colonel despotique entend faire « des hommes » de la bande de gamins qu’on lui a confiés. Entre récit guerrier et songe funeste, fulgurances surréalistes et élans sanglants, Carlos Conceição propose, avec Tommy Guns, une oeuvre polymorphe envoûtante.

Opposer à l’horreur de la guerre une beauté formelle marquée afin d’exacerber, par jeu de contraste, ladite horreur n’est pas un procédé neuf. Dans son second long métrage, Carlos Conceição convoque tour à tour Terrence Malick et son poétique The Thin Red Line (La mince ligne rouge) et, dans une veine plus lyrique, Sam Mendes et son 1917. Par moments, l’aura infernale d’Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, plane.

C’est en l’occurrence dans la métamorphose que la vision de Carlos Conceição, cinéaste né en Angola, mais ayant grandi au Portugal, trouve sa singularité.

Il s’agit là d’un film dont l’identité n’est jamais figée. Au deuxième acte, par exemple, alors que l’action se déroule en majorité dans le camp d’entraînement, on assiste à une sorte de variation de Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick : des recrues à l’innocence qui se délite au colonel fou furieux qui les commande. En filmant constamment les jeunes hommes en groupe, comme s’ils prenaient la pose pour un improbable tableau de maître, Carlos Conceição désamorce et magnifie tout à la fois la référence.

Les événements et les réactions à ceux-ci semblent, qui plus est, décalés, en plus d’être ponctués d’éléments insolites ou anachroniques : à dessein, Carlos Conceição brouille la frontière entre la réalité et le fantasme. Dans la même optique, le cinéaste recourt volontiers au symbolisme. On pense à cet immense mur de démarcation « trumpien » dont on ne sait plus, à l’instar des soldats, s’il est là pour empêcher les gens d’entrer ou de sortir.

Virages et transformations

Au troisième acte, une prostituée s’amène au camp afin de dépuceler les recrues : la suite s’apparente presque à du Fassbinder. Puis, soudain, Tommy Guns se transforme encore, en film d’épouvante pour le compte, avec morts-vivants, pleine lune et tout.

Loin d’être malhabile, ce nouveau virage a — comprend-on a posteriori — été négocié dès les premières minutes, de façon subtile, avec ici ce mauvais rêve dans lequel la main d’un mort jaillit hors de terre, ou là ce passage étrange où le soldat meurtrier lit tranquillement à l’ombre d’un rocher tandis qu’un compagnon d’arme est abattu à quelques mètres de lui.

Cette énième reconfiguration tonale réaffirme en outre l’intention du cinéaste. À savoir traduire d’une manière saisissante et viscérale la bêtise et la monstruosité de la guerre, du colonialisme et du racisme inhérent à cette idéologie.

Là encore, le message n’est pas neuf, mais il doit hélas être perpétuellement rappelé. Devant l’incapacité pérenne de l’être humain à apprendre de ses erreurs passées, Carlos Conceição opte pour une approche stimulante plutôt que pontifiante. Le résultat provoque assurément la réflexion, et a l’heur de fasciner.

Tommy Guns (V.O., s.-t.a.) ★★★★ Drame de guerre de Carlos Conceição. Avec João Arrais, Anabela Moreira, Miguel Amorim, Ivo Arroja, André Cabral. Portugal-France, 2022, 119 minutes. Au cinéma du Parc.