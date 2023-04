Charles-André Coderre: des racines à la lumière

Pour comprendre comment les artistes d’ici façonnent la matière pour en extraire leur vision du monde, il faut aller à leur rencontre. Mise en lumière est une série de portraits qui paraît tous les derniers samedis du mois. Des incursions dans l’univers de créateurs qui travaillent leurs oeuvres de manières inusitées, en retrait de l’actualité culturelle.

Après avoir tourné des séquences pour son dernier film, La noirceur souterraine des racines, Charles-André Coderre s’en est remis au hasard… et à la terre. Il a enterré la pellicule pour la laisser se dégrader au gré des éléments, sublimant ses sujets jusque dans l’abstraction, donnant lieu à de nouveaux espaces hybrides où s’entrecroisent le cinéma et les arts plastiques

Son court métrage a été présenté le mois dernier au Festival international du film sur l’art, à l’aide de trois projecteurs 16 mm, après sa première mondiale au prestigieux festival de Rotterdam, en janvier. C’est l’une des raisons pour lesquelles Le Devoir a voulu le rencontrer. Depuis son départ du projet Jerusalem in my Heart en 2019, l’artiste a multiplié les films expérimentaux, les installations et les performances.

Photo: Charles-André Coderre

Il a également cofondé le festival de performances cinématographiques et de musiques expérimentales OK LÀ, qui suscite un engouement exponentiel depuis sa toute première version, qui s’est organisée sur le toit du stationnement Ethel, à Verdun, il y a cinq ans. C’est justement dans cet arrondissement, qu’il habite et qui l’inspire, que nous l’avons rencontré : au Quai 5160, sur la berge, où il tourne son prochain film.

Du rythme et des couleurs

Accompagné de sa Bolex, une marque de caméra affectionnée par Jonas Mekas, Maya Deren et Stan Brakhage, pour ne nommer que ceux-là, Charles-André Coderre se dit « à l’écoute » de tout ce qui l’entoure. En tournage, il filme spontanément son environnement. « La Bolex me permet de faire des surimpressions et toutes sortes de manipulations de l’image à même la caméra. Je veux incorporer l’idée de la performance au tournage, au développement et à la projection. »

Pour mon dernier film, on a tourné à l’extérieur, puis j’ai enterré beaucoup de matériel. La terre a créé des couleurs et attaqué des zones de l’émulsion. [...] À la fin, c’était très abstrait. C’est un travail formel de rythmes et de couleurs, proche de l’art visuel.

L’artiste approche cette idée en portant une attention particulière à « la vie des objets », à la nature. « Pour mon dernier film, on a tourné à l’extérieur, puis j’ai enterré beaucoup de matériel. La terre a créé des couleurs et attaqué des zones de l’émulsion de la pellicule. J’ai aussi ajouté des éléments, comme du sucre à glacer, pour accélérer le processus de pourrissement. Il y avait toujours beaucoup d’imprévus. À la fin, c’était très abstrait. C’est un travail formel de rythmes et de couleurs, proche de l’art visuel. »

Photo: Charles-André Coderre

Ses référents demeurent toutefois « profondément cinématographiques », poursuit-il. Ce dernier s’est entre autres inspiré de la Québécoise Louise Bourque, « qui a enterré certains films pendant des années avant de les récupérer ». C’est même dès son baccalauréat en cinéma à l’Université de Montréal qu’il a commencé à s’intéresser « aux pratiques d’altération » de l’image. « J’y ai découvert Bill Morrison, le cinéaste américain qui a fait Decasia (2002), où des images d’archives en nitrate se décomposent. Le résultat est magnifique. »

Charles-André Coderre se plaît aussi à explorer de nouveaux procédés à la fine pointe de la technologie. Pour sa performance Fractures chimiques, qui a notamment été présentée à Mutek et à Rotterdam, il projetait toujours sur pellicule en direct, « mais un capteur enregistrait la pulsation lumineuse de l’écran. Le capteur envoyait ensuite un signal au synthétiseur modulaire du musicien Mathieu Arsenault, pour dicter le rythme de la musique qui accompagnait les images ».

Photo: Mutek | Bruno Destombes

Des influences « très montréalaises »

S’il est aujourd’hui reconnu et respecté dans son milieu depuis plusieurs années, il n’a pas toujours été destiné au cinéma expérimental. C’est en rencontrant des artistes tels que Karl Lemieux et Daïchi Saïto, le fondateur de l’influent collectif Double Négatif, que celui qui a grandi dans le petit village de Saint-Jacques, dans Lanaudière, a eu la piqûre.

« C’est la scène underground montréalaise qui m’a fait triper là-dessus. J’ai été l’assistant de Karl Lemieux lorsqu’il a repris les projections pour Godspeed You ! Black Emperor. Ça a été une formation super importante », raconte le cinéaste. Selon lui, il y aurait également une « relation particulière, très montréalaise, entre le cinéma expérimental et la musique. Tout ça s’est cristallisé avant moi, avec Double Négatif, Godspeed et Constellation Records ».

Photo: Charles-André Coderre

Il a ainsi cofondé le festival OK LÀ avec Michaël Bardier — président de Heavy Trip, la maison de disques derrière Marie Davidson et Helena Deland — pour poursuivre « cette passion du cinéma élargi », inspiré d’autres événements ponctuels qui avaient lieu au studio Hotel2Tango, ou encore au feu studio The Pines à Griffintown, qui était tenu par David Bryant de GYBE !.

Attirer les foules

Après notre entrevue, nous marchons au bord de l’eau. Un joggeur s’arrête et reconnaît le cinéaste : « Charles André ! » s’exclame-t-il. Les deux hommes avaient appris à se connaître parce que le sportif avait un jour apostrophé l’artiste, intrigué par sa Bolex.

Ce dernier racontait justement, quelques minutes plus tôt, à quel point ses performances suscitaient des rencontres et des rapports intimes avec son public. « Les gens ont envie de jaser après les projections, quand le contexte est plus DIY. Ils sont intéressés par le bruit du projecteur, par tout ce qui se passe. »

Photo: Mutek | Bruno Destombes

Il ne faut d’ailleurs pas croire, dit-il, que le cinéma expérimental ne peut pas attirer les foules. « À OK LÀ, 250 à 300 personnes peuvent venir, par soir, et tous les billets se vendent très rapidement. Dès qu’il y a des performances musicales, ça attire plus de monde. Avec Jerusalem in my Heart, on a fait plein de tournées en Europe. Il y a tout un circuit pour ces oeuvres-là. Et Fractures chimiques, je l’ai présenté cinq ou six fois en région au Québec. C’est excellent pour ce genre de show. »

Charles-André Coderre sait même conjuguer sa pratique de niche avec d’autres projets plus grand public. Il a notamment coréalisé un long métrage de fiction (Déserts, 2016), et travaille sur un autre en ce moment, dans le cadre d’un programme de mentorat avec Netflix et Québec Cinéma. Avec le doctorat en recherche-création qu’il prépare à l’Université de Montréal et ses tournages au bord de l’eau, il n’aura pas le loisir de s’ennuyer.