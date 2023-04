«Les pires»: Pour une fois, ce sont eux les meilleurs

Au cinéma, le recours à des interprètes non professionnels est relativement courant. C’est que, pour peu que la sélection ait été bien faite, le procédé est payant. En cela que le film gagne d’emblée en authenticité avec ces vedettes dénuées d’expérience mais « criantes de vérité », pour reprendre la formule consacrée. C’est tout spécialement le cas avec les enfants, dont l’innocence émeut parce qu’elle ne se joue pas. Dans leur film Les pires, lauréat du prix Un certain regard à Cannes, Lise Akoka et Romane Guéret ne se contentent pas de mettre quatre gamins en scène : elles y racontent au surplus le tournage d’une production semblable à la leur.

« Le film est né d’un court métrage précédent : Chasse royale, sur les expériences d’une adolescente provenant d’un quartier très pauvre du nord de la France, qui participe à un casting sauvage pour un film », explique Romane Guéret lors d’un entretien réalisé à Paris en janvier dernier.

Il faut savoir qu’avant de passer à la réalisation, Romane Guéret était elle-même « assistante casting ». Quant à Lise Akoka, elle était auparavant coach pour enfants au cinéma. C’est justement lors d’un tel « casting sauvage » que les deux jeunes femmes se rencontrèrent, lièrent amitié et décidèrent d’écrire et de réaliser ensemble ledit court métrage.

« À l’époque de Chasse royale, nous avons eu deux coups de coeur pour des enfants, ce qui nous a donné envie, à Lise et à moi, de nous interroger sur cette pratique un peu particulière qu’est le casting sauvage. »

Le résultat, Les pires, est un exercice de métacinéma aussi touchant qu’éclairant. La clé de la réussite du film tient, hormis l’acuité des observations des cinéastes, à la distribution.

« Depuis le début, nous savions que c’était le coeur du film, confirme Romane Guéret. Nous avions très peu d’argent, mais c’est là que nous en avons mis le plus. Ça a été long, fastidieux. Nous sommes allées chercher, comme pour le film dans le film, des enfants qui n’ont pas des trajectoires de vie faciles : dans des foyers, dans des structures socioéducatives… Nous avons fait des rencontres qui changent une vie. »

Ces rencontres contribuèrent à la création des personnages et du récit. Au terme d’un processus qui s’étala sur près de quatre ans, les coscénaristes et coréalisatrices arrêtèrent leurs choix.

Mallory Wanecque incarne ainsi Lily, une adolescente dont le besoin de séduire cache une peine immense. Timéo Mahaut joue pour sa part Ryan, atteint de troubles de l’attention handicapants. Loïc Pech interprète quant à lui Jessy, un garçon blessé derrière sa façade macho. Enfin, Mélina Vanderplancke est Maylis, qui est si introvertie et a si peur de déranger qu’elle disparaît presque.

Se nourrir du réel

Par l’entremise de leur film, et du film dans leur film, le duo soulève maintes questions éthiques pertinentes.

« Il y avait non seulement la question du casting sauvage comme telle, mais aussi celle de l’après, intervient Lise Akoka. C’est quoi la vie pour un enfant après avoir été choisi ? C’est comment pour elle ou lui, sur un plateau de tournage ? Ça fait naître des espoirs, mais des espoirs souvent déçus par la suite… »

Car en s’introduisant dans l’existence de ces enfants, le cinéma peut causer des dégâts.

« Pour ces jeunes, c’est grisant, mais ça s’arrête brutalement, poursuit Lise Akoka. Que va-t-il leur prendre, et que va-t-il leur laisser en retour, ce cinéma ? Parce que c’est un type de cinéma qui se nourrit avec avidité du réel. »

On l’aura compris, Les pires ne propose pas une vision romantique de la pratique dépeinte ni du milieu du cinéma, pour le compte, si bienveillant soit-il. De développer Lise Akoka :

« Pour arriver à ses fins, c’est-à-dire la fabrication d’une oeuvre, le film et ses artisans vont parfois négliger la sensibilité de ceux qu’ils mettent en scène. Quand il s’agit d’enfants, qui plus est d’enfants fragiles, c’est encore plus dommageable, le cas échéant. D’où l’importance de nous interroger sur la responsabilité de ce cinéma-là, que nous adorons, Romane et moi. »

À titre d’exemple, il y a ce passage où des associations communautaires locales interpellent Gabriel, le réalisateur, au sujet de ses motivations profondes : en choisissant les enfants et les adolescents du cru aux prises avec les problèmes les plus graves, donc en choisissant « les pires » candidats, compte-t-il se complaire dans le pathos ? Dans cette forme de cinéma, qu’on pourrait qualifier de « misérabilisme porno », qui aime exacerber le désoeuvrement qui sévit dans les cités et les banlieues ? Entre autres questionnements.

« Nous avons voulu poser un regard très critique sur ce cinéma social, tout en offrant un plaidoyer en faveur de ce cinéma », résume Lise Akoka.

Métafiction et introspection

Loin d’être contradictoire, la démarche permet une exploration franche. Du reste, les coautrices ne donnent jamais l’impression de faire la leçon, au contraire : en privilégiant la métafiction, elles font oeuvre introspective.

« Faire le film a confirmé que nous ne pouvions pas répondre simplement à ces questions complexes, confie Romane Guéret. Notre approche est devenue encore plus nuancée. Parce que Lise et moi, nous nous sommes évidemment retrouvées placées devant les mêmes problématiques que Gabriel dans le film. À ce propos, après le tournage, j’ai constaté que je ressentais désormais plus d’empathie pour le personnage de Gabriel qu’au moment de l’écrire. Nous avons tourné les mêmes scènes que lui, et le jeu de miroirs a été révélateur. »

Révélateur, et assez concluant. En cela que, en dépit des angles morts dont font parfois les frais les enfants lors de telles aventures cinématographiques, le jeu semble en valoir la chandelle pour plusieurs.

« Il y a des enfants pour qui c’est une expérience fertile, même si ce n’est que pour un film, même s’ils n’en font jamais un deuxième. Je pense au personnage du petit Ryan : peut-être ne fera-t-il qu’un seul film, mais ce film sera arrivé dans sa vie à un moment charnière où il n’a que la violence pour exprimer sa colère. Et soudain, le cinéma lui fournit d’autres outils pour exprimer ses émotions. Pour lui, c’est cathartique et salvateur à ce moment précis. »

Se regarder avec fierté

À l’inverse, on devine que Lily fera d’autres films : au-delà de son talent considérable et de sa photogénie naturelle, elle possède ce magnétisme autour duquel toute caméra tend à graviter.

D’ailleurs, l’interprète de ce personnage, Mallory Wanecque, a tourné deux autres films après avoir été nommée au César de la révélation féminine pour Les pires. À maints égards, elle rappelle une toute jeune Sandrine Bonnaire : même énergie farouche, même spontanéité bouleversante. Et puis, n’est-ce pas en tant que non-professionnelle que la vedette d’À nos amours et Sans toit ni loi fit jadis ses débuts ?

Romane Guéret opine, manifestement ravie :

« Ce qui est beau avec Mallory, c’est qu’elle s’éclate. Ce ne sont pas les paillettes ou la grande vie qui l’intéressent : c’est travailler le personnage. Ça nous rend follement heureuses de voir ce qui se passe pour elle. Sa trajectoire ressemble au fond à celle de son personnage : on ignore la direction qu’elle prendra, mais quoi qu’il advienne, elle aura vécu cette expérience où, pour la première fois, elle s’est sentie regardée, et où elle s’est elle-même regardée avec fierté. »

Le film Les pires prend l’affiche le 5 mai. François Lévesque était à Paris à l’invitation des Rendez-vous Unifrance.