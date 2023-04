«Arrête avec tes mensonges»: une vraie belle aventure

Écrivain célèbre, Stéphane Belcourt n’a pas remis les pieds dans son patelin depuis le lycée. On pourrait en conclure que le succès lui a monté à la tête, mais on aurait tort. Si Stéphane a évité de revenir, c’est qu’il vécut jadis en ces lieux un premier amour secret et douloureux avec Julien, le bum de l’école. Des décennies plus tard, le voici néanmoins qui accepte de parrainer les célébrations du bicentenaire d’un cognac du cru : l’autre gloire locale. Déjà en proie à d’intempestives réminiscences, Stéphane reste coi en s’apercevant que Lucas, son jeune chauffeur désigné, n’est autre que le fils de Julien.

Adapté du populaire roman autobiographique de Philippe Besson par le cinéaste Olivier Peyon, Arrête avec tes mensonges met en vedette Guillaumede Tonquédec dans le rôle de ce romancier qui a peur de souffrir à nouveau s’il se souvient trop.

« À la lecture, j’ai trouvé qu’il y avait matière à film ; la fin est bouleversante. C’est un roman qui est divisé en deux parties : la partie en 1984, avec ces deux jeunes et leur histoire d’amour adolescente, puis, dans les années 2010, la rencontre entre cet écrivain avec le fils de son premier amour. J’ai trouvé ça très original et très beau. Et je n’avais pas souvenir d’avoir vu ça au cinéma », relate le réalisateur et coscénariste Olivier Peyon lors d’un entretien qui s’est tenu à Cinemania l’automne dernier.

« J’ai senti ce petit truc en moi, qui est complètement indicible, et que j’ai tenu à préserver — appelez ça l’esprit du roman, poursuit-il. Je l’ai transporté dans toutes les versions. Quels que soient les impératifs et les libertés prises dans l’adaptation, quels que soient les conditions de tournage et les imprévus : j’ai tâché d’y rester fidèle. »

Des larmes de joie

De son côté, Guillaume de Tonquédecqualifie sa participation au film d’heureux hasard de la vie.

« Quelques jours avant que je sois contacté, un copain m’avait raconté le scénario, qu’il venait de lire. Ma première pensée a été : “Qu’est-ce que j’aimerais jouer un rôle comme ça.” Quatre jours plus tard, Olivier m’a appelé. Ça ne s’invente pas. »

S’ensuivit un rendez-vous entre l’acteur et le cinéaste dans un café très achalandé de Paris. Rapidement, toutefois, le bourdonnement ambiant disparut.

« Ça a été une rencontre vraiment intense », se remémore Guillaume de Tonquédec en se mettant soudain à sourire irrépressiblement.

Et de s’expliquer : « Nous discutions depuis deux bonnes heures, lorsque j’ai été pris d’une envie de pipi. Sauf que je ne voulais pas rompre la magie du moment : c’était très spécial, ce qui se passait. Nous étions sur la même longueur d’onde, Olivier et moi, et je comprenais à demi-mot qu’il m’offrait le rôle pour de bon ; qu’il ne voyait aucun autre acteur que moi pour le film. Alors je l’ai coupé en plein milieu d’une phrase, lui ai tendu la main, et lui ai dit : “C’est bon pour moi. Pourquoi attendre ?” Parce que, plus sérieusement, c’est comme pour une histoire d’amour ou d’amitié : quand ça doit se faire, autant plonger sans attendre. C’est alors qu’Olivier a fondu en larmes. »

Il s’agissait en l’occurrence de larmes de joie et, surtout, de soulagement. Car ce que Guillaume de Tonquédec ignorait au moment dudit rendez-vous, c’est qu’à l’époque, Olivier Peyon essayait de faire décoller le projet depuis plus de quatre ans, sans y parvenir.

« Le financement avait été difficile en amont ; le film était passé à un cheveu de se faire plus d’une fois avant que tout tombe à l’eau à la dernière minute. Les acteurs ne sont pas forcément au courant de ces aléas, et c’est très bien ainsi. Mais bref, là, tout était près. Que Guillaume accepte sur-le-champ, ça signifiait qu’on pouvait débuter le tournage sans plus de délais », résume le réalisateur.

Un tournage particulier

Guillaume de Tonquédec était, comme il le fit d’emblée savoir, tout aussi impatient de s’y mettre. Pour cause : le comédien était habité par une espèce de certitude que ce film-là ne serait pas, pour reprendre son expression, « comme les autres ». La suite lui donna raison.

« Ce qui est magnifique, c’est que pendant le tournage, il s’est avéré que tout le monde, du reste de la distribution aux membres de l’équipe technique, avait à coeur de raconter cette histoire pour des raisons personnelles, révèle l’acteur. Le récit touchait tout le monde d’une manière ou d’une autre, que ce soit par rapport à soi ou par rapport à un proche. »

Olivier Peyon opine, avant de renchérir : « Dans l’équipe d’environ trente personnes, il y avait cinq ou six personnes dont un des deux parents s’était avoué homosexuel après coup, à l’instar d’un des personnages. Indépendamment de la question de la sexualité, il y en avait d’autres qui s’identifiaient à Lucas et à sa difficultéde communiquer avec son père. Parce que c’est aussi un des sujets du film : l’incommunicabilité, les secrets de famille… Victor Belmondo [le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, qui joue Lucas] s’est complètement investi. J’ai fini par comprendre — et ce n’est que mon interprétation — qu’il avait voulu faire le film pour dire quelque chose à son père, avec qui la communication semblait peut-être difficile. C’est un film qui transcende la seule question de la “gaytitude”. »

Cette fois, c’est au tour de Guillaume de Tonquédec d’approuver, puis d’ajouter : « Ça a donné un tournage à la fois très concentré et très joyeux. C’était parfois très émouvant. Ce qu’a réussi Olivier, je trouve, c’est de canaliser cette émotion palpable qui régnait sur le plateau, et de la traduire à l’image. »

L’acteur et le personnage

Lui qui a davantage été identifié à la comédie, Guillaume de Tonquédec (César de l’acteur de soutien pour Le prénom) fait en quelque sorte peau neuve avec ce drame empreint de nostalgie et de chaleur humaine. Et son personnage aussi, au fond.

De fait, Stéphane a fait de sa peine un cocon duquel sa rencontre inopinée avec le fils de son premier amour le force à s’extraire. Cela ne se fait pas sans heurts, mais c’est le prix à payer pour s’épanouir, même tardivement, et qui sait, s’envoler enfin.

« L’avantage de la maturité et de la vie qui passe, c’est qu’on sait ce qu’on ne veut plus. J’ai tourné beaucoup de comédies, que je ne renie absolument pas, mais comme acteur, je n’ai jamais souhaité être cantonné à un unique registre. C’est pour cette raison que je vous racontais m’être dit au sujet du film “Qu’est-ce que j’aimerais jouer un rôle comme ça” : parce que ce n’était justement pas évident qu’un cinéaste penserait à moi ; qu’il me verrait dans un tel rôle. »

Or, Olivier Peyon a eu raison. En effet, devant le film, on ne verrait pas un autre que Guillaume de Tonquédec jouer cet écrivain tourmenté qui finit par guérir de son chagrin en faisant exactement ce qu’il a toujours craint : affronter le passé.

Le film Arrête avec tes mensonges prend l’affiche le 5 mai.