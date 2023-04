«Fragile»: Lila dit ça

Aux yeux de tous, Az (Yasin Houicha), qui travaille pour un ostréiculteur, est un fragile. C’est-à-dire qu’il exprime sans honte ses émotions et ne joue pas au petit macho comme ses amis Raphaël (Raphaël Quenard), Ahmed (Bilel Chegrani) et Kalidou (Diong-Keba Tacu). Ainsi pleure-t-il toutes les larmes de son corps lorsque Jessica (Tiphaine Daviot) refuse sa demande en mariage après s’être étouffée avec la bague qu’il avait cachée dans une huître. Plus tard, Az apprend que cette dernière fréquente Giaccomo (Guillermo Guiz), son partenaire imbu de lui-même dans une (mauvaise) série policière locale.

Que faire alors pour la reconquérir ? Et s’il apprenait à danser ? Après tout, comme le lui affirme Lila (Oulaya Amamra), la seule fille du groupe, les filles aiment les garçons qui savent danser. Le résultat sera tel que même ses potes frimeurs voudront apprendre à se décoincer le bassin sur des airs de raï sous la direction de Lila. Un peu superficiel ? Certes, mais pourquoi bouder son plaisir ?

Avec Fragile, son premier long métrage, la réalisatrice franco-algérienne Emma Benestan, dont le court métrage Goût bacon avait été présélectionné pour un César en 2018, a pour seule prétention de rendre hommage aux comédies sentimentales de sa jeunesse et d’esquisser le portrait d’un jeune homme ne correspondant pas aux clichés virils véhiculés par le cinéma. On imagine sans peine que Dirty Dancing fait partie de sa liste de films fétiches puisque la danse tient une place importante dans ce film gorgé du soleil de Sète. On a même droit à une scène où Az et Lila répètent le fameux porté dans l’eau.

Plus qu’une comédie sentimentale, Fragile est un récit d’affirmation de soi. Contraint de retourner vivre auprès de sa grand-mère (Tassadit Mandi), de sa mère (Samira Sedira) et de sa soeur (Holy Fatma), trois femmes au caractère bien trempé qui aiment bien lui tirer la pipe, Az n’aura d’autre choix que de se réconcilier avec sa nature, son milieu et ses origines. Et dans la foulée, de découvrir sa véritable valeur.

S’il n’a pas les qualités d’autres films notables tournés dans la contrée de Brassens, tels Pépé le Moko, La pointe courte, César et Rosalie ou La graine et le mulet, Fragile peut se targuer de tirer profit de son climat méditerranéen avec ses plans larges, de jour et de nuit, où Sète déploie son charme pittoresque et dégage une chaleur tonifiante. Bien qu’il y ait des moments intimistes, la cinéaste tient sa caméra à distance de ses acteurs, tous d’un naturel confondant, comme si elle souhaitait croquer incognito les tribulations estivales d’une jeunesse insouciante, offrir un tableau paisible d’une jeunesse issue de l’immigration, faisant fi du climat politique régnant dans le sud de la France.

Ayant assisté Abdellatif Kechiche au montage de La vie d’Adèle et de Mektoub, my love, Emma Benestan ne verse jamais dans le sulfureux ni dans les scènes explicites. Bien au contraire. Récit d’émois amoureux à hauteur de jeune homme sensible, Fragile exhale une certaine innocence, une sensualité saine et une bonne humeur contagieuse.

Fragile ★★★ Comédie sentimentale d’Emma Benestan. Avec Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Tiphaine Daviot, Guillermo Guiz, Raphaël Quenard, Bilel Chegrani et Diong-Keba Tacu. France, 2021, 100 minutes. En salle.