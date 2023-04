Faire patate avec «The End of Sex»

Après dix ans de vie commune et l’arrivée de deux fillettes, Emma (Emily Hampshire), professeure d’arts plastiques, et Josh (Jonas Chernick), concepteur publicitaire, constatent que leur vie sexuelle n’est plus aussi active qu’avant. Profitant de l’absence de leurs filles, parties en classe de neige, les deux banlieusards ont l’intention de retrouver la fougue de leur jeunesse en sept jours.

Deux orgasmes feints plus tard, l’une est troublée par ses retrouvailles avec Marlon (Gray Powell), galeriste sans filtre qui la courtise sans subtilité, tandis que l’autre demande conseil à Kelly (Lily Gao), sa jeune et délurée consoeur. S’ensuivent des scènes aussi prévisibles qu’embarrassantes au cours desquelles Wendy (Melanie Scrofano), timide collègue bisexuelle d’Emma, se transformera sans raison en prédatrice sexuelle.

Eh non, The End of Sex n’est pas le remake beige tourné à Hamilton, en Ontario, du Trip à trois, de Nicolas Monette. Il s’agit plutôt de la nouvelle offrande originale du cinéaste indépendant de Winnipeg Sean Garrity (Sang bon sang, Les douze coups de minuit), qui y retrouve ses acteurs fétiches, l’irréprochable Emily Hampshire et le désarmant Jonas Chernick, également scénariste du film.

C’est d’ailleurs la présence de cet attachant tandem, vu précédemment dans My Awkward Sexual Adventure, du même Garrity, où la première incarnait une aimable escorte à la rescousse du second interprétant un gars largué pour cause de piètres performances au lit, qui fait de The End of Sex une comédie sympathique et digeste. Dans la peau de parents pressés et amoureux négligés, tous deux parviennent à donner des accents de vérité et d’émotion à ce ramassis de clichés sur la baisse de libido.

Production modeste de facture terne, The End of Sex avance à un rythme mécanique à la manière d’une sitcom qui manquerait de carburant. Pour pimenter le tout, Sean Garrity multiplie vainement les commentaires et les descriptions en surimpression — procédé qui paraît ici daté et redondant. Hormis quelques scènes tournées à l’extérieur, où l’on souligne au crayon gras l’uniformité de la banlieue, The End of Sex se résume à une suite de huis clos sans vie, où même les figurants semblent totalement indifférents à l’action qui s’y déroule.

Et le sexe dans tout ça ? Bah, on a déjà vu plus affriolant à l’écran. Que ce soit une rencontre matinale sur l’oreiller du lit conjugal, une tentative de triolisme, une soirée dans un club échangiste ou un baiser volé après un souper arrosé, tout est filmé avec pudeur, les draps ou sous-vêtements, de dentelle ou de latex, toujours judicieusement placés, dans ce sage éloge de la monogamie.

Presque dix ans après My Awkward Sexual Adventure, il est étonnant de constater que Jonas Chernick aborde la sexualité à la manière d’un puceau timoré en concoctant, une fois de plus, un récit où il cultive jusqu’à plus soif le malaise en plaçant ses personnages, souvent près de la caricature, dans des situations humiliantes. Et ce, sans parvenir à faire rire.

The End of Sex ★★ Comédie sentimentale de Sean Garrity. Avec Emily Hampshire, Jonas Chernick, Gray Powell, Lily Gao et Melanie Scrofano. Canada, 2022, 87 minutes. En salle.