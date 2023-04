Hugo Latulippe devient directeur général du Festival de cinéma de la Ville de Québec

Le cinéaste Hugo Latulippe ne cessera pas de réaliser et de produire des films, mais il consacrera désormais la majeure partie de son temps à accomplir ses nouvelles fonctions de directeur général du Festival de cinéma de la Ville de Québec (FCVQ).

« Une des particularités de mon directorat, c’est que je vais pouvoir continuer de faire des films. J’ai négocié ça avec le conseil d’administration qui m’engage », explique le producteur, réalisateur et scénariste, en entrevue au Devoir mercredi. Le réalisateur de Je me soulève, Alphée des étoiles et Troller les trolls devra toutefois « ralentir le rythme », en se contentant de réaliser « un film aux cinq ou dix ans ». « Ma vocation principale, ce sera directeur général du festival. »

Comme il l’illustre au bout du fil, le cinéaste arrive « dans un train en marche », au moment où la programmation de la prochaine édition du FCVQ, qui aura lieu du 13 au 17 septembre, est en préparation. L’appel de films, provenant du Québec et de l’étranger, est d’ailleurs en cours, les cinéastes, distributeurs et producteurs ayant jusqu’au 1er juin pour soumettre leurs oeuvres à ce festival.

Hugo Latulippe se contentera donc dans un premier temps de « prendre des notes » pour en apprendre plus sur l’institution culturelle qu’il a été appelé à diriger. Le cinéaste, qui est né à Limoilou, se sent d’ailleurs choyé d’avoir été pressenti pour ce poste. « Le fait qu’un artiste dirige une institution culturelle, pour moi, c’est un gage d’une sensibilité à l’art en question qui me donne envie d’y aller », relève-t-il.

Une vision d’avenir

Celui qui a présidé le conseil d’administration de l’Observatoire du documentaire pendant cinq ans a d’ailleurs de grandes aspirations pour le FCVQ, qui a tout le potentiel d’attirer de grandes pointures dans le milieu du cinéma, estime Hugo Latulippe.

« Dans les dernières années, Québec s’est vraiment doté d’infrastructures dans le milieu du film qui sont incontournables », remarque le cinéaste, en référence notamment au théâtre Le Diamant et à la salle de spectacles Impérial Bell. Dans ce contexte, « le FCVQ a de bons atouts pour attirer un film en ouverture ou en première mondiale et qui ensuite va faire du bruit », entrevoit le cinéaste.

Pendant le FCVQ, des films seront par ailleurs projetés gratuitement cette année sur un grand écran LED situé à la place D’Youville. « Je tiens vraiment à ça », relève M. Latulippe, qui souhaite démocratiser l’accès à l’art.

Le cinéaste engagé, qui avait tenté sa chance en 2019 comme candidat pour le Nouveau Parti démocratique dans la circonscription de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, espère aussi faire de ce festival un événement à très faibles émissions de gaz à effet de serre (GES).

« On veut réaliser des partenariats pour être le festival le plus libre de GES au monde », lance Hugo Latulippe, qui propose notamment que les représentants de l’industrie du cinéma à Montréal optent pour « le bus et le train » pour « venir faire la fête à Québec » pendant ce festival.

En devenant directeur général du FCVQ, Hugo Latulippe succède ainsi à Martin Genois, qui avait quitté ses fonctions en janvier dernier au profit du Cirque du Soleil.