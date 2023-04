Le cinéma québécois, pas toujours accessible dans les écoles

Lorsqu’ils découvrent le cinéma d’ici, les étudiants québécois y prennent goût et se plaisent à se reconnaître à l’écran. Mais encore faut-il qu’ils aient accès aux films. Tandis que de plus en plus d’outils numériques facilitent l’enseignement du cinéma dans les écoles, des enseignants déplorent de se heurter encore à des difficultés, notamment financières, pour transmettre leur passion du 7e art.

« Les jeunes ne se tournent pas vers notre cinéma d’emblée […], mais quand ils voient enfin nos films, ils font de très belles découvertes, soutient Caroline Laberge, professeure de cinéma au cégep de Rimouski. En région, c’est encore plus difficile d’y avoir accès sur grand écran. C’est pourquoi les plateformes numériques ont vraiment un rôle important à jouer. »

Or, en vertu de la loi canadienne sur le droit d’auteur, si les copies sont issues d’une location sur une plateforme payante comme Netflix, Apple TV+ ou Tou.tv Extra, les enseignants ne peuvent pas présenter les films dans leur intégralité en classe. Certaines oeuvres présentées en exclusivité sur ces plateformes doivent donc être regardées à la maison, sur les comptes individuels des étudiants ou de leur famille, ce qui peut s’avérer coûteux à la longue.

Ainsi, pour faire découvrir un film québécois en classe, du primaire à l’université, un enseignant doit se tourner vers des outils éducatifs comme l’abonnement « Campus » de l’Office national du film du Canada (ONF), vers des films disponibles gratuitement en ligne, ou encore présenter une copie physique (comme un DVD) ou numérique achetée par l’enseignant ou son institution.

Du côté de Québecor

Qui plus est, Éléphant : mémoire du cinéma québécois, l’entreprise philanthropique de Québecor qui restaure des classiques du cinéma québécois, ne propose pas de plateforme à l’intention des enseignants. Les films d’Éléphant sont plutôt disponibles à la location, à la pièce, souvent en exclusivité, sur l’iTunes Store ou sur Helix et Illico, pour les clients de Vidéotron.

« Si Éléphant ouvrait un volet éducatif, une page se tournerait dans l’histoire de l’enseignement du cinéma au Québec », affirme Marianne Gravel, chercheuse et professeure de cinéma au cégep Garneau, à Québec. Elle estime que le catalogue d’Éléphant demeure l’une des meilleures ressources pour apprendre sur l’histoire du cinéma du Québec.

Mme Laberge déplore, quant à elle, le fait que « cela devient cher et compliqué » de demander à chaque étudiant de payer les films individuellement ou de s’abonner à de nouvelles plateformes — une préoccupation partagée par plusieurs de ses collègues, dit-elle.

« L’autre jour, je voulais présenter en classe la série documentaire d’Éléphant Le son des Français d’Amérique, et la bibliothécaire de mon école m’a dit que je n’avais pas le droit, parce qu’elle était [seulement disponible] sur leurs plateformes. Non seulement ça représentait une zone grise légale pour moi, mais c’est aussi vraiment dommage », raconte la professeure rimouskoise.

Si Éléphant ouvrait un volet éducatif, une page se tournerait dans l’histoire de l’enseignement du cinéma au Québec

Si certains classiques restaurés par Éléphant comme Le chat dans le sac, de Gilles Groulx, et Pour la suite du monde, de Pierre Perrault et Michel Brault, sont également disponibles gratuitement sur le site de l’ONF, des dizaines d’autres demeurent quasi inaccessibles pour les écoles. Les enseignants peuvent toujours négocier des ententes à la pièce avec les ayants droit, mais ce processus demeure chronophage, explique Mme Gravel.

Des solutions

Par courriel, Vidéotron répond que sa direction évalue « le développement d’une solution » pour « répondre aux besoins des professeurs et de leurs étudiants », sans donner plus de détails. Dominique Dugas, le directeur général d’Éléphant et ancien directeur de Québec Cinéma, affirme de son côté qu’il est conscient de l’importance de son catalogue pour les écoles et qu’Éléphant collabore avec plusieurs institutions individuellement, mais que l’élaboration d’une plateforme équivalente à celle de l’ONF demeure « très complexe ».

Quoi qu’il en soit, de plus en plus d’entreprises d’ici et d’ailleurs proposent des abonnements ou des contenus spéciaux à l’intention des écoles. C’est notamment le cas de la plateforme de documentaires d’auteur Tënk, qui présente de nombreux titres d’ici. La plateforme américaine Kanopy, à laquelle on peut accéder à travers des bibliothèques publiques ou universitaires, est également très populaire, mais elle compte moins de films du Québec.

Radio-Canada et Télé-Québec proposent pour leur part différents contenus audiovisuels à l’intention des écoles, qu’il est permis de diffuser en classe grâce à leur plateforme en ligne Curio et à l’application Télé-Québec, contrairement aux films qui se trouvent sur Ici Tou.tv (gratuit) ou Ici Tou.tv Extra (payant).

De plus, Mme Laberge, qui avait auparavant l’habitude de recommander à ses étudiants de regarder à la maison certains films brefs, regrette que ceux-ci se raréfient. « Avant, il y avait plusieurs courts métrages gratuits sur Tou.tv, mais aujourd’hui, il n’en reste presque plus », souligne-t-elle.

À la maison

Mme Laberge avoue que, durant la pandémie, les plateformes l’« ont sauvée ». « Elles m’ont fait comprendre que je pouvais faire regarder beaucoup plus de films que je pensais à l’extérieur de la classe. » Cependant, très peu de plateformes proposent des tarifs spéciaux pour les étudiants. Pour Club Illico, par exemple, qui offre « une vingtaine de films restaurés par Éléphant », l’abonnement est à 15 $ par mois pour les non-clients de Vidéotron.

La plateforme de cinéma d’auteur Mubi a longtemps été l’une des seules à offrir un abonnement complètement gratuit pour les étudiants en cinéma. Depuis quelques années, elle offre un tarif étudiant à 8,99 $ par mois, « pour tous les étudiants », indique l’entreprise britannique par courriel.

« L’immense majorité des écoles n’a pas eu le choix, depuis la pandémie, de se bâtir une meilleure contre-offre numérique, estime Mme Gravel. C’est aussi pour des raisons d’équité qu’il faut se défaire [de notre dépendance aux] plateformes payantes. Certaines familles ont neuf abonnements, tandis que d’autres, qui proviennent de milieux défavorisés, n’en ont pas du tout. »

En menant une étude avec l’Institut national de la recherche scientifique en 2019, l’enseignante s’est rendu compte que les étudiants de son cégep ne voyaient en moyenne que deux films québécois par année. C’est donc « d’autant plus important », dit-elle, qu’ils aient facilement accès à plus de films, à l’école et à la maison, « pour faire la promotion de la diversité culturelle et pour qu’ils se tissent leur propre toile de références ».