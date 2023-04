«Hommage d’une fille à son père»: les rêves de Souleymane Cissé

D’un festival à l’autre au fil des ans, ici ou ailleurs, on voit apparaître le cinéaste Souleymane Cissé dans ses magnifiques boubous. Il est un grand ambassadeur du Mali par ses costumes, ses films, l’amour voué à sa patrie, son rêve de la voir grandir et prospérer. « Le pays a besoin de l’homme qui vient nous sauver et il n’est pas encore venu. Le changement sera radical, me prédit en entrevue celui qui se définit comme un éternel optimiste. On a besoin de s’affirmer. » Sa courtoisie l’honore. Ses yeux de sphynx dégagent une douceur mêlée de volonté.

Jeudi soir, Vues d’Afrique projetait en ouverture de son rendez-vous montréalais Hommage d’une fille à son père, de Fatou Cissé. Le film remonte la vie et la carrière de Souleymane Cissé, qui nous ensorcela avec Finyè (le vent), Yeelen (la lumière), et tant d’autres œuvres porteuses de mémoire et de beauté. Il y recevait aussi un prix spécial pour l’ensemble de son œuvre. Le mois prochain, à Cannes, la Quinzaine des réalisateurs lui remettra son Carrosse d’or. Espérons qu’il ne se transformera pas en citrouille au retour chez lui. Car sur la scène internationale, son nom brille. Martin Scorsese, à qui il consacre le documentaire Scorsese à Bamako, l’a toujours soutenu et admiré. Le cinéaste français Costa-Gavras également. Tous deux témoignent dans le film de sa fille de leur estime profonde pour lui, comme d’autres phares du septième art.

Hélas ! Au foyer, il peine à tourner, et on ne lui fait pas trop de courbettes. Celui qui a offert au Mali depuis une cinquantaine d’années les images de son parcours politique, du quotidien, des révoltes et des racines du peuple, n’est pas prophète en son pays. Bien des régimes autoritaires se sont succédé dans l’ancienne colonie française. Mardi dernier, une délégation officielle, dont le chef de cabinet du gouvernement transitoire, qui fut assassiné, a été la cible d’une embuscade meurtrière djihadiste, dans un climat d’instabilité profonde.

Pourquoi ce manque d’amour malien envers un fils prodige ? Est-ce pour avoir dévoilé sans fard les injustices qui embrasent sa société ? Lui et sa fille m’affirment ignorer les raisons de ce rejet. « Mon documentaire, je l’ai fait pour répondre à cette question, sans y parvenir, répond Fatou Cissé. Je voyais les difficultés de mon père pour faire avancer ses projets et ses événements. Je souhaitais aussi que les gens connaissent la personnalité de Souleymane, sa simplicité. » Les films de son père évoquent les démons du pays : polygamie, misogynie profonde, injustices et corruption. Les luttes des étudiants et des travailleurs se perpétuent sur ses pellicules. « Souleymane écoute les gens, leur parle, explique Fatou. Ses acteurs sont surtout des non-professionnels. Il vient du même terreau qu’eux, les met en confiance. Alors ils sont naturels dans leur jeu. » Hommage d’une fille à son père est sorti l’an dernier, mais n’a pas, au chagrin de la documentariste, trouvé le chemin des télés internationales : « Les festivals s’adressent à une clientèle réduite. J’aimerais que mon documentaire s’exporte ailleurs au petit écran. »

Souleymane Cissé avait tâté de la prison après son Den Muso (1975), sur une jeune muette violée et abandonnée, métaphore des silences féminins, cofinancé avec la France. Le film fut interdit par les autorités politiques. Pour le financement de ses œuvres, la lutte demeure constante, car les structures d’aide au cinéma manquent et la situation empire. Pas d’argent et peu d’intérêt pour le septième art en haut lieu. « Notre existence dépend de la culture à préserver », dit-il en précisant miser sur l’éducation, qui connaît tant de ratés au pays. « Mon pays engloutit beaucoup d’histoires que les islamistes ont essayé d’effacer. » Comment oublier son extraordinaire Yeelen (1987), qui montre les rituels shamaniques bambaras sur des images d’envoûtement ? Le cinéaste est un mémorialiste.

Sa fille Fatou, devenue sa directrice de production, s’est impliquée aussi auprès des organismes mis sur pied par son père pour unir les cinéastes de l’Afrique noire comme pour aider les jeunes dans l’apprentissage du cinéma. « Mais depuis quelques années, tout s’est arrêté. » « La seule façon de tourner chez nous, c’est d’être vidéaste », soupire en écho Souleymane Cissé. Ses œuvres ont été coproduites en France, au Burkina Faso et ailleurs, mais c’est chez lui que le bât blesse.

Le cinéaste m’évoque son enfance, passée à Bamako dans une famille pauvre, auprès d’une mère qui le portait sur son dos. Il aborde son amour précoce pour l’art et pour le cinéma, où ses frères l’entraînaient. Enfant, il créait avec du carton les silhouettes de son théâtre d’ombres avant de jouer sur les planches. Sa bourse obtenue pour étudier le cinéma à Moscou lui a ouvert les portes de son métier et appris à se débrouiller. Mais de retour au Mali, il aida aussi sa mère, devenue paralysée, tâta de bien des métiers, dont celui de reporter-caméraman pour le ministère de l’Information, avant de fonder sa propre boîte de production. Le cinéma a éclairé sa vie. La vue d’un documentaire sur l’arrestation de Patrice Lumumba, le premier ministre congolais qu’il admirait, avait scellé jadis sa vocation. Il fallait montrer, témoigner. Cette passion l’habite encore. « Je veux que mon pays sorte de l’ombre », envoie-t-il au vent comme le plus grand des vœux.

Hommage d’une fille à son père Documentaire de Fatou Cissé, présenté à la Cinémathèque québécoise le dimanche 23 avril, à midi. Le festival Vues d’Afrique se poursuit à Montréal jusqu’au 30 avril.