Les flâneurs

Bambi et sa maman

Depuis sa naissance, Bambi (la mannequin Eylül Tumbar) n’a connu que la vie dans les hôtels luxueux des plus grandes villes du monde en compagnie de sa mère, la ténébreuse Anne (Melisa Sözen, vue dans Sommeil d’hiver, chef-d’oeuvre de Nuri Bilge Ceylan). Or, dès que quelqu’un s’approche de sa fille, Anne commet un geste irréparable et entraîne l’adolescente vers une autre destination de rêve. D’une élégance glaciale, baignée d’une lumière crépusculaire, la série turque Qui fuyons-nous ? propose un jeu du chat et de la souris certes tiré par les cheveux, mais on ne peut plus addictif. Sur Netflix.