«Chevalier»: un métis à la cour de Marie-Antoinette

Fils d’une esclave et d’un planteur blanc de la Guadeloupe, Joseph Bologne de Saint-Georges (1745-1799) est âgé d’une douzaine d’années lorsque son père le fait entrer à l’Académie de La Boëssière, où il reçoit l’éducation d’un gentilhomme français. Brillant élève, violoniste virtuose et escrimeur de haut niveau, le jeune homme d’une grande beauté devient la coqueluche du Tout-Paris et a même ses entrées dans le cercle privé de Marie-Antoinette, qui le fait adouber chevalier. En pleine Révolution française, il s’engage dans la Légion des Américains. Ayant échappé à la guillotine, il meurt dans la misère à 54 ans.

Si, de nos jours, le nom du chevalier de Saint-Georges n’est pas aussi connu que celui de Mozart, qu’il aurait influencé lors d’un séjour du génie autrichien dans la Ville lumière, c’est parce que Napoléon Bonaparte, en rétablissant l’esclavage dans les colonies françaises, a tout fait pour que ses compositions soient oubliées à tout jamais. En lui consacrant un drame biographique, le réalisateur Stephen Williams et la scénariste Stefani Robinson ont raté l’occasion de lui rendre un hommage à la hauteur de son talent.

Campé dans un Paris anachronique et trop propre pour être vrai, avec immeubles haussmanniens en sus, Chevalier rend compte des préjugés, des humiliations, des attaques violentes et du racisme auxquels Saint-Georges, incarné par le charismatique Kelvin Harrison Jr., a dû faire face tout au long de son existence. Ce faisant, les créateurs ont mis l’accent sur l’une des nombreuses liaisons qu’il a eues, celle avec la cantatrice Marie-Joséphine de Montalembert (Samara Weaving), épouse d’un vilain marquis (Marton Csokas), pour nous raconter les grandes lignes de sa vie. Pourquoi réduire le destin hors du commun d’un compositeur de génie à des histoires de coucheries ?

Pis encore, on invente de toutes pièces une rivalité entre Saint-Georges et le compositeur allemand Christoph Gluck, tous deux pressentis pour diriger de l’Opéra de Paris. Pendant une grande partie du film, on assiste donc à la création de l’opéra Ernestine. Entre deux scènes de lit, on nous repasse ad nauseam le même extrait où les chanteurs massacrent le français : « Mooon amouuu’! Maaa douuuleuuu’! » Notez d’ailleurs qu’aucun des passages en français et en créole n’est sous-titré.

À quel public s’adresse réellement ce film esthétisant ? À celui qui s’est paumé devant le charme ravageur de Regé-Jean Page dans Bridgerton ? À preuve, la scène d’ouverture où Saint-Georges et Mozart (Joseph Prowen) se livrent à un « rap battle » à coups d’archet. Et que dire des personnages unidimensionnels ? Philippe (Alex Fitzalan) n’a pas l’étoffe d’un révolutionnaire ; Marie-Antoinette (Lucy Boynton) a l’air d’une vulgaire courtisane circulant librement dans les rues de Paris ; et La Guimard (Minnie Driver), l’une des cantatrices ayant freiné la carrière de Saint-Georges, affiche ses intentions sur son front.

Tandis que le vent de la révolution souffle timidement, Chevalier se termine où le récit aurait enfin pu se corser. Afin de découvrir le génie et la vie de Saint-Georges, il vaudra mieux voir Le Mozart Noir. Reviving a Legend, documentaire de Raymond Saint-Jean entrecoupé d’extraits de ses oeuvres, où des violonistes expliquent toute la complexité de ses compositions.

Chevalier ★★ Drame biographique de Stephen Williams. Avec Kelvin Harrison Jr., Samara Weaving, Lucy Boynton, Minnie Driver, Marton Csokas, Alex Fitzalan et Ronke Adekoluejo. États-Unis, 2022, 107 minutes. En salle.