«Les trois mousquetaires», ou l’art de renouveler sans trahir

L’histoire des Trois mousquetaires est de celles que l’on connaît par coeur, qu’on ait ou non lu le roman d’Alexandre Dumas. Après tant de films et de séries, les noms d’Athos, Porthos, Aramis et surtout d’Artagnan sont solidement ancrés dans l’imaginaire collectif. Sans oublier la redoutable Milady et le vil cardinal de Richelieu.

Or, lorsqu’on souhaite proposer une nouvelle adaptation, tout ce bagage peut s’avérer encombrant, puisqu’il y aura forcément comparaison avec ce qui est venu avant. Dès lors, autant faire table rase. Dans le diptyque Les trois mousquetaire. D’Artagnan et Les trois mousquetaires. Milady, c’est l’approche privilégiée par Martin Bourboulon, à qui on a parlé.

« Mes premiers contacts avec Les trois mousquetaires remontent à l’enfance, à l’école : il arrivait que certains passages du roman soient utilisés en classe. Ah et, enfant toujours, je me souviens d’avoir été marqué par cette adaptation en dessins animés, dans laquelle les mousquetaires étaient des petits chiens », confie le réalisateur français.

Il n’y a évidemment rien de tel dans Les trois mousquetaires. D’Artagnan, à l’affiche ici la semaine prochaine. On y suit le jeune Gascon (François Civil) alors qu’il tente de rejoindre les mousquetaires du roi. Avec l’aide de trois d’entre eux, qui se passent évidemment de présentations (Vincent Cassel, Pio Marmaï, Romain Duris), d’Artagnan tentera de déjouer les plans du fourbe cardinal et de sa « femme de main », Milady (Eva Green).

Dans la balance : l’honneur de la reine (Vicky Krieps), ainsi que la paix du royaume, à laquelle tient le roi (Louis Garrel).

C’est dire que les grandes lignes du classique demeurent. C’est entre celles-ci que cette plus récente version se distingue. Il s’agit tantôt de sous-intrigues inventées de toutes pièces, tantôt de détails inédits venant étoffer des personnages, comme la bisexualité d’un certain mousquetaire reconnu pour son épicurisme vorace (réactions outrées dans 3, 2, 1…). Et tout cela fonctionne.

C’était très important de patiner l’ensemble, de recourir à des patines, mais pas simplement afin d’obtenir un look différent des autres versions : c’était d’abord par souci de réalisme. C’était pour que le public y croie. Le XVIIe siècle, ce n’était pas une époque clean : les rues étaient sales ; la boue était partout.

« Si j’ai d’emblée été tenté par le projet, c’est parce que j’ai très vite compris qu’on pouvait poser un regard nouveau sur cette histoire, et sur ce qui avait été fait par le passé. En amont, la question était : comment proposer au public quelque chose qu’il n’a pas encore vu, et qui lui plaira ? J’ai aussi compris qu’on aurait une liberté accrue sur le plan visuel, dans la manière de filmer autant les scènes de combat que les costumes et les décors. »

Authentiquement boueux

Cette « liberté visuelle » renvoie en l’occurrence à l’un des aspects les plus distinctifs du film, c’est-à-dire sa facture. À des lieues de la vision immaculée de Richard Lester dans son adaptation par ailleurs savoureuse, et elle aussi divisée en deux films (1973-1974), celle de Martin Bourboulon n’est pas, mais pas du tout aseptisée. Au contraire, on a presque l’impression qu’on pourrait toucher la boue tellement elle est omniprésente. Et c’est sans parler de tous ces visages recouverts de crasse.

En d’autres mots, on est ici plus près de La reine Margot de Patrice Chéreau (encore Dumas, tiens), sorti en 1994, que des Trois mousquetaires de Disney, paru l’année d’avant.

« C’était très important de patiner l’ensemble, de recourir à des patines, mais pas simplement afin d’obtenir un look différent des autres versions : c’était d’abord par souci de réalisme. C’était pour que le public y croie. Le XVIIe siècle, ce n’était pas une époque clean : les rues étaient sales ; la boue était partout. »

Dans un entretien au Devoir publié le 5 avril dernier, le directeur photo du film, le Québécois Nicolas Bolduc, expliquait au sujet de ce parti pris esthétique : « Martin parlait souvent de western […] J’ai donc tout naturellement commencé à imaginer un truc poussiéreux, sale, patiné ; rien de propre. »

Et de fait, Martin Bourboulon ajoute : « Avant les scènes, on maquillait les acteurs en conséquence. On leur soufflait même de la poussière sur le visage avant les prises. Au-delà de cette volonté d’authenticité, ça aide à faire oublier qu’on est en présence d’acteurs très connus : ça favorise l’immersion. D’ailleurs, toute ma mise en scène, je l’ai voulue immersive. »

En attendant Milady

Pour revenir aux costumes et aux décors évoqués par le réalisateur, ils sont d’une opulence impressionnante, quoique conforme à l’univers dépeint. Ils rendent en outre compte des moyens considérables mis à la disposition de Martin Bourboulon pour adapter ce chef-d’oeuvre de la littérature française qui, ironie du sort, a plus souvent été repris par Hollywood.

« En fait, j’ai fait tout mon possible pour ne pas penser à ces moyens, parce qu’au fond, ce budget devait avant tout être au service de l’histoire. »

Une histoire qui, force est de le constater, semble jouir d’une popularité pérenne. En France, le premier volet du diptyque connaît en effet un gros succès depuis sa sortie, le 5 avril. « Le film a dépassé le million d’entrées dès la première semaine », confirme Martin Bourboulon.

Soupir de soulagement à la pensée que le public a aimé cette version à la fois respectueuse et jamais vue ?

« Oui, c’est certain, mais le succès, c’est fragile. Le bouche-à-oreille est excellent : je croise les doigts. »

On ne saurait blâmer le réalisateur pour sa prudence, mais il reste que c’est de bon augure pour le second volet, Les trois mousquetaires. Milady, attendu dans l’Hexagone en décembre. De conclure Martin Bourboulon :

« On y travaille en ce moment. Et on vous réserve une jolie surprise par rapport à Milady. »

On a déjà hâte.

Le film Les trois mousquetaires. D’Artagnan prend l’affiche le 28 avril.

C’était très important de patiner l’ensemble, de recourir à des patines, mais pas simplement afin d’obtenir un look différent des autres versions : c’était d’abord par souci de réalisme. C’était pour que le public y croie. Le XVIIe siècle, ce n’était pas une époque clean : les rues étaient sales ; la boue était partout.