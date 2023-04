«Beau is Afraid»: périple œdipien et scrotum géant

Dans le film Beau Is Afraid (Beau a peur), on fait la connaissance du protagoniste lors d’une séance chez son psy. Au vu de ce qui suivra, cette entrée en matière ne saurait être plus appropriée. De fait, aussi déroutant que s’avère son troisième long métrage,Ari Aster a indubitablement de la suite dans les idées. Après Hereditary (Héréditaire) et Midsommar (Midsommar, solstice d’été), le cinéaste offre son film le plus radical, clivant… et original. Dans le rôle-titre, Joaquin Phoenix est égal à lui-même, c’est-à-dire complètement investi.

Cette séquence d’ouverture chez le psychologue de Beau prépare en l’occurrence le public au récit pour le moins insolite qui suivra. Si l’information fournie y est révélatrice, la manière dont celle-ci est fournie l’est davantage. C’est là une constante dans Beau Is Afraid : le fond importe, mais la forme, encore plus.

La dimension visuelle, tributaire d’un recours accru au symbolisme, constitue la clé de voûte permettant au film de maintenir sa cohésion.

Lors de cette consultation initiale, donc, Beau apparaît dans un plan frontal dénué de profondeur de champ : il est écrasé. Il est au surplus tout petit dans la composition face à un docteur qui, lui, domine au premier plan. Comprendre : Beau est un adulte, mais il est aussi un enfant. Et de fait, le voici qui se met à parler de sa mère…

Beau doit impérativement aller rejoindre cette dernière. C’est que maman attend la venue de fiston afin de célébrer l’anniversaire de la mort de papa, anniversaire qui coïncide avec la conception de Beau : odyssée œdipienne à l’horizon.

Entre humour noir et absurde, entre horreur insidieuse et crue, Beau Is Afraid est un film qu’on adore ou qu’on déteste avec une égale passion.

Folie, allégorie, surréalisme

Tourné à Montréal et à Saint-Bruno-de-Montarville, le film d’Ari Aster prend un malin plaisir à déstabiliser autant les cinéphiles que son protagoniste. Poignardé en pleine rue, frappé par une voiture puis séquestré par le couple de conducteurs en une version pastel de Misery, Beau va de tourments en humiliations alors qu’il tente de se rendre chez sa mère.

Quoiqu’il n’ait guère le choix de partir, son appartement ayant été mis à sac (mais est-ce vraiment arrivé ?) par la lie du quartier. Et ce cauchemar qui le hante, en lien avec un grenier distinctement freudien où se tapit une créature dont on taira la nature…

Dès le départ, les tribulations de Beau sont si outrées qu’il est entendu que le film se déroule dans sa propre réalité ; une réalité que l’on pourra interpréter de diverses façons.

Par exemple, il est raisonnable de voir en Beau un homme atteint de schizophrénie ou victime d’une psychose : le film s’arrimant à son seul point de vue, on partage tout naturellement sa perception délirante du monde. L’action abracadabrante devient alors compréhensible, voire sensée, car reposant en bonne partie sur les hallucinations et les lubies de Beau.

On peut également aborder le film sous l’angle allégorique, avec cet homme-enfant perpétuellement paralysé par la peur et qui, ce faisant, passeà côté de la vie, si effrayante et semée d’embûches soit-elle. À 45 ans, Beau est d’ailleurs toujours vierge — en plus d’être doté d’un scrotum surdimensionné (c’est loin d’être le détail le plus déconcertant du film).

Autre possibilité : la lecture purement surréaliste, ou Beau Is Afraidcomme un croisement entre le cinémade Luis Buñuel et les romans de Franz Kafka et surtout de Roland Topor (Le locataire chimérique, adapté par Roman Polanski en 1976). Là aussi, à peu près tout tombe sous le sens.

Numéros d’actrices

On écrit « à peu près tout », car lors des 45 dernières minutes du film environ, les faux dénouements se multiplient. Laborieuse, cette portion bénéficie toutefois de la présence de Patti LuPone. La légende de Broadway est fabuleuse en mère-monstre — comme Toni Colette avant elle dans Hereditary. Sans oublier Parker Posey, en premier amour d’enfance qui vient éblouir puis terrifier Beau : une digne héritière de la fiancée funeste de Florence Pugh dans Midsommar.

À cet égard, d’une production à l’autre, les actrices épatent dans les partitions inquiétantes que leur écrit Ari Aster. Même que dans Beau Is Afraid, elles volent la vedette à Joaquin Phoenix, dont le désarroi perpétuel finit par être un brin répétitif.

En terminant, il s’est trouvé des critiques américains pour reprocher au cinéaste de donner dans la psychothérapie plutôt que dans le cinéma.C’est un peu court. En effet, les cinéastes n’ont-ils pas, de tout temps, eu cette propension à utiliser leurs films pour exorciser leurs démons ? Et puis, ce n’est pas comme si Ari Aster n’avait pas d’emblée annoncé ses couleurs.

Beau a peur (V.O., s.-t.f. de Beau Is Afraid) ★★★★ Drame surréaliste d’Ari Aster. Avec Joaquin Phoenix, Amy Ryan, Patti LuPone, Nathan Lane, Parker Posey, Denis Ménochet. États-Unis, 2023, 179 minutes. En salle.