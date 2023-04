«Evil Dead Rise»: maman vous aime à mort

Un peu plus de 40 ans après la sortie de Evil Dead (L’opéra de la terreur) paraît le cinquième volet de l’increvable saga du même nom. Et increvable est le mot, puisque les films sont peuplés de morts-vivants démoniaques mus par d’irrépressibles élans meurtriers. Avec son mélange d’épouvante, de sanguinolence extrême et d’humour allant du noir au burlesque, Evil Dead Rise (L’opéra de la terreur. Renaissance) s’avère très fidèle à l’esprit des films originaux, surtout le second, Evil Dead 2 : Dead by Dawn (L’opéra de la terreur 2).

C’est en l’occurrence une qualité et un défaut : on y reviendra. Le tout démarre de manière prometteuse lors d’un prologue campé dans la désormais proverbiale cabane au fond des bois, lieu funeste devenu le cadre d’innombrables films d’horreur depuis l’opus originel.

Puis, l’action se transporte dans un immeuble décati d’une ville anonyme où Ellie, une artiste tatoueuse, habite avec ses trois enfants : l’aîné musicien Danny, la benjamine militante Bridget, et la cadette à l’imagination macabre Kassie. Arrive tante Beth, la soeur d’Ellie perpétuellement dans le pétrin.

Bientôt, et pour des raisons qu’on taira, Ellie se retrouve possédée et prise d’une furieuse envie de trucider tout le monde. La suite alterne, avec la régularité d’un métronome, séquences d’horreur débridée et instants de calme avant la tempête de gore. C’est expertement exécuté : à l’évidence, le réalisateur et scénariste Lee Cronin a passé un temps fou à concevoir chacun de ces passages horrifico-comiques, la plupart mémorables.

Ce mal contagieux

Il est en revanche tout aussi apparent que le récit n’a, lui, pas joui du même soin. Sur le plan narratif, même à une durée d’à peine plus d’une heure et demie, on sent le remplissage ; c’est patent lors des périodes d’accalmie. Ça manque de réels développements et rebondissements.

Prisonniers de l’appartement, et de l’immeuble, les personnages n’ont pas grand-chose à faire, sinon attendre de voir qui sera le prochain à être transformé en créature maléfique.

À cet égard, avec son immeuble pris d’assaut par un mal « contagieux », Evil Dead Rise évoque autant Démons 2, de Lamberto Bava (1986), que l’original en la matière, Shivers(Frissons), de David Cronenberg (1975). Or, plutôt que de profiter, comme ses modèles, de la présence de divers locataires pour justement étoffer un peu son intrigue, Lee Cronin s’enferme dans un huis clos bancal, réglant d’ailleurs le sort desdits autres locataires en une seule séquence expéditive (quoiqu’habile sur le plan technique, puisqu’entièrement filmée à travers le judas d’une porte).

Le réalisateur du bourré d’atmosphère mais prévisible The Hole in the Ground a, en fait, simplement substitué un logement à la fameuse cabane. Sauf que la charge anxiogène est moindre : en forêt, l’isolement est d’emblée angoissant, tandis que dans le contexte urbain de Cronin, il est trop fabriqué, à grand renfort de tremblement de terre, d’escalier écroulé et — évidemment — de perte de signal Internet et cellulaire.

Joyeusement excessif

Hormis ceux adressés aux films de Bava et de Cronenberg, ainsi qu’aux titres précédents de la saga Evil Dead, les hommages pullulent, à l’image de ces insectes gluants jaillissant à un moment de la bouche d’un des personnages.

Vers le dénouement, on a par exemple droit à un long (un très long), clin d’oeil à Shining. À ce stade, Evil Dead Rise se cantonne résolument dans le grand-guignol, là encore en phase avec les films originaux. Malheureusement, la forme que revêt alors l’entité est plus ridicule qu’effrayante, ce qui atténue la portée d’une finale joyeusement excessive dans ses débordements carmin.

En somme, c’est là un cinquième tome révérencieux, fort bien joué, très impressionnant au rayon des trucages, mais plus anodin côté histoire.

L’opéra de la terreur. Renaissance (V.F. de Evil Dead Rise) ★★★ Horreur de Lee Cronin. Avec Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Morgan Davies, Gabrielle Echols, Nell Fisher. États-Unis, 2023, 97 minutes. En salle.