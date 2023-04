«Joyland»: cache ta joie

À Lahore, au Pakistan, la famille Rana au grand complet vit dans le même appartement. Il y a Haider et sa femme, Mumtaz, ainsi que Saleem et son épouse, Nucchi, et leurs trois filles. Sans oublier Abba, le patriarche, qui impose ses volontés à ses deux fils et à ses deux brus. Abba qui, par amour des traditions autant que par orgueil, exige qu’on lui donne un petit-fils. Déjà précaire, l’équilibre de la famille est mis à mal lorsque Haider, après avoir décroché un boulot dans un cabaret, s’éprend de la star de l’endroit : Biba, une danseuse transgenre. Dans Joyland, cet amour illicite agira comme un agent révélateur sur tous les membres du clan, chacune et chacun vivant avec ses propres insatisfactions et dénis.

Lauréat à Cannes de la Palme queer et du Prix du jury à Un certain regard, ce film a l’heur d’émouvoir et d’éblouir. Premier long métrage pakistanais sélectionné à Cannes, Joyland fut, en une cruelle quoique révélatrice ironie du sort, interdit dans son pays d’origine. Fruit d’une campagne menée par le parti islamiste de droite Jamaat-e-Islami, qui accusa le film d’être « contre le Pakistan et ses valeurs », la mise au ban fut levée moyennant quelques coupes.

Heureusement, c’est à la version originale qu’on a droit, et que dire, sinon que ces démonstrations d’intolérance et de bigoterie sont d’une tristesse infinie face à une oeuvre plaidant en faveur de l’amour, de l’ouverture et de l’écoute.

Malgré son sujet, le film évite tous les écueils imaginables. Jamais pamphlétaire ou didactique, Joyland déploie en effet son riche récit choral en maintenant une approche unilatéralement empathique. Non, dans le scénario de Maggie Briggs et Saim Sadiq, qui réalise également, il n’est point d’antagoniste. Le sévère et souvent mal avisé Abba (Salmaan Peerzada) aurait été le « méchant » tout désigné, seulement voilà, le film préfère essayer de comprendre tout le monde plutôt que de juger certains.

En fait, Abba est lui-même une victime des dogmes patriarcaux qu’il inflige en retour aux siens, en témoigne cet amour platonique avec une voisine qu’il s’empêche d’explorer. Chômeur au début du film, mais là pour aider sa belle-soeur, Nucchi (Sarwat Gilani), et ses trois nièces, Haider (Ali Junejo) peut compter sur le soutien financier de sa conjointe, Mumtaz (Rasti Farooq), qui, elle, adore son métier d’esthéticienne.

Or, lorsque Haider trouve ce fameux travail auprès de Biba (l’actrice transgenre Alina Khan), Mumtaz est forcée par Abba de rester au foyer désormais. La voici bientôt enceinte, et flanquée d’un mari qui en est à découvrir des facettes insoupçonnées de sa sexualité. Et Saleem (Sohail Sameer), dans tout ça ? Il perd son statut de fils favori, puisque c’est un garçon qu’attend Mumtaz (comme le relevait Agnès Jaoui dans Un air de famille : « Les filles, c’est pas noté pareil. »).

De son côté, Biba, qui n’est pas insensible aux avances naïves mais sincères de Haider, sait qu’elle encourt un grand chagrin, voire pire.

Victimes collatérales

Tout cela est mené avec une sensibilité qui n’est jamais l’ennemie de la franchise, ainsi qu’avec un humour discret mais salvateur. Colorée et dynamique, la mise en scène est surtout très attentive. La distribution s’avère uniformément excellente, avec une mention spéciale à Rasti Farooq. L’actrice est d’abord drôle, puis de plus en plus poignante dans le rôle de Mumtaz, dont l’horizon n’a de cesse de se rétrécir.

Il est une foule de moments précieux, comme lorsque le regard de Haider s’anime à la vue de Biba, bien avant son embauche au cabaret : le coeur du jeune homme ressent alors quelque chose de puissant que sa tête ne comprend à l’évidence pas encore. Merveilleusement observés, aussi, s’avèrent ces passages entre Mumtaz et Nucchi, ces belles-soeurs complices en dépit de leurs frustrations respectives…

Joyland ne fait la leçon à personne, mais montre avec force éloquence ce qu’il en coûte de vivre sous la férule de diktats étriqués. Là encore, en refusant de désigner un bourreau qui viendrait représenter tout un système social, le film semble avancer l’hypothèse que tout le monde ou presque finit par en devenir la victime collatérale, à un degré ou à un autre. Y compris, paradoxalement, les tenants dudit système.

Joyland (V.O., s.-t.a.) ★★★★ Drame de Saim Sadiq. Avec Ali Junejo, Alina Khan, Rasti Farooq, Salmaan Peerzada, Sarwat Gilani, Sohail Sameer. Pakistan, 2022, 126 minutes. En salle maintenant et en VSD le 11 juillet.