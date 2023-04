«The Pope’s Exorcist»: le diable est aux vaches

Décédé en 2016 à l’âge de 91 ans, le père Gabriele Amorth aurait, au cours de sa longue carrière, réalisé plus de 150 000 exorcismes. Rien que ça. The Pope’s Exorcist (L’Exorciste du pape) revient sur cette figure controversée de l’Église catholique en s’inspirant très librement (un euphémisme) de ses exploits. Dans le rôle-titre, Russell Crowe est en pleine possession (pardon) de ses moyens. C’est là à peu près tout ce qui distingue ce film d’horreur générique péchant par excès de paresse, et qui ferait damner même le plus indulgent des amateurs d’épouvante.

On fait la connaissance du père Amorth alors qu’il se rend au chevet d’un adolescent dans un village italien. Malgré des signes concluants de possession, Amorth explique plus tard qu’il s’agissait plutôt de problèmes d’ordre psychologique. Les vraies possessions sont rares, de poursuivre « l’Exorciste en chef du Vatican » dans un passage rappelant celui dans The Conjuring (La conjuration) où Ed Warren assure que la majorité des maisons que Lorraine et lui visitent ne sont pas hantées.

La suite est à l’avenant en matière de recyclage du répertoire horrifique. Le chef-d’oeuvre de William Friedkin The Exorcist (L’exorciste) est évidemment le film le plus pillé ici, des messages apparaissant en relief sur le ventre de la victime de possession en passant par cette discussion dans l’escalier entre l’exorciste et son assistant néophyte. C’est par moments gênant.

Cela étant, même si l’on n’a jamais vu le modèle, il n’y a pas grands frissons à espérer du film de Julius Avery. Pour mémoire, on doit à ce dernier le réussi Overloard, mélange de films de guerre et d’horreur, et le raté Samaritan (Le Samaritain), avec Sylvester Stallone en superhéros septuagénaire. Pour le compte, dans The Pope’s Exorcist, ce n’est pas la réalisation qui impressionne, mais la direction artistique, lugubre à souhait, signée Alan Gilmore (World War Z).

Parlant de décor, l’essentiel du film se déroule en Espagne dans une ancienne abbaye médiévale dont vient d’hériter une Américaine. Sans hésiter, cette jeune veuve s’installe, avec ses deux enfants, en ces lieux sinistres, et surtout, en urgent besoin de réparation. Rien de tout cela ne fonctionne au rayon de la vraisemblance, mais passons.

En moins de temps qu’il n’en faut pour dire « c’était quoi l’idée ! ? », voici le cadet habité par un démon particulièrement vicieux qui réclame illico le père Amorth. S’ensuivent des affrontements répétitifs et pas spécialement inspirés côté présentation.

La plupart du temps, le film s’en remet à des bruits soudains ou à une musique tonitruante pour provoquer ce sursaut que l’action est d’elle-même incapable de générer. Autre problème : le petit acteur qui joue l’enfant possédé n’est pas convaincant, alternant peu ou prou trois grimaces et c’est tout.

Sombrer dans le ridicule

En l’occurrence, les deux scénaristes du film, Michael Petroni et Evan Spiliotopoulos, ont déjà donné dans le sous-genre du film de possession.

De fait, Petroni a écrit l’intéressant The Rite (Le rite), avec Anthony Hopkins, lui aussi supposément basé sur un cas authentique, tandis que Spiliotopoulos a écrit et réalisé le désolant The Unholy, un récit satanique abracadabrant. The Pope’s Exorcist en est tributaire, rarement pour le meilleur, parfois pour le pire, souvent pour le très ordinaire.

Cela, jusqu’au troisième acte, où le film sombre irrémédiablement dans le ridicule. Lors de ces trente et quelques minutes finales, le diable est aux vaches, c’est le cas de le dire. Il reste donc Russell Crowe, qui, entre intensité et cabotinage contrôlé, parvient çà et là à arracher un sourire, y compris lors dudit troisième acte : dans le contexte, c’est plus que louable. On pourrait même affirmer qu’à cette infernale débâcle, Crowe apporte un supplément d’âme quasi miraculeux.

L’Exorciste du pape (V.F. de The Pope’s Exorcist) ★★ Film d’horreur de Julius Avery. Avec Russell Crowe, Daniel Zovatto, Alex Essoe, Franco Nero, Laurel Marsden, Peter DeSouza-Feighoney. États-Unis, 2023, 103 minutes. En salle.