«Renfield»: Dracula, ce pervers narcissique

Créé par l’écrivain Bram Stoker, qui lui-même s’était très librement inspiré d’une figure historique réelle, Dracula est apparu dans un nombre incalculable de films, dans tous les contextes, et sur tous les tons. Mais voici que dans la comédie d’horreur Renfield (V.F.), le prince des ténèbres est relégué au second plan alors que son serviteur accède au statut de protagoniste. Pour les néophytes, R.M. Renfield est un avocat londonien tombé sous la coupe du comte vampire. C’est autour de cette relation « maître et valet » assez singulière qu’est construit le film de Chris McKay. En buveur de sang immortel, Nicolas Cage a un plaisir aussi évident que contagieux.

Il faut dire que Renfield est le genre de production volontairement outrancière parfaites pour canaliser les élans de cabotinage et autres envolées histrioniques qui dominent dans le jeu de Cage depuis une vingtaine d’années. À noter que dans une de ses comédies de jeunesse, Vampire’s Kiss (Embrasse-moi vampire ; 1988), l’acteur donnait déjà un aperçu de ses penchants surexpressifs en victime d’une vampire. Dans Renfield, on parle de grandioses simagrées qui valent à elles seules le coût du billet.

Or, comme on le précisait, le film s’arrime d’abord au point de vue de « Robert Montague Renfield », un personnage fascinant, mais somme toute peu exploité dans le passé, que Stoker présentait en mangeur d’insectes devenus fou après sa rencontre avec le comte à l’occasion d’une transaction immobilière. Le film conserve ce dernier détail ainsi que les insectes, dont la consommation confère une force surhumaine à « Robert ».

On le rencontre de nos jours à La Nouvelle-Orléans, où il se terre avec un Dracula en plein processus de régénération. Quand il n’est pas occupé à chercher des truands (à la Dexter) en guise de victimes pour son maître, Robert assiste aux réunions d’un groupe de soutien pour dépendants affectifs aux prises avec des partenaires toxiques. Et Robert d’évoquer son « patron » qualifié de pervers narcissique — ce qu’il est.

Dans le rôle-titre, Nicholas Hoult est merveilleux, très « Hugh Grant première époque », avec ses airs angoissés et son héroïsme quasi involontaire (il joue Robert comme un être en état de sidération).

Sans le vouloir, le malheureux laquais se retrouve dans le collimateur d’une famille criminelle dominée par la sadique Ella (Shohreh Aghdashloo, formidable, mais sous-utilisée). Surtout, il tombe sous le charme un peu frustre de Rebecca (Awkwafina, tour à tour hilarante et touchante), la policière qui tente de mettre un terme aux activités du clan.

Verve sanguinolente

Tous les fils ne sont pas nécessairement bien attachés en ce qui concerne le volet mafieux, la corruption policière et cette présence du FBI représentée par la sœur de Rebecca, Kate (Camille Chen), une partition et une relation à peine esquissées. Idem pour le plan de domination mondiale de Dracula, au mieux schématique et, au bout du compte, dénué d’une quelconque importance narrative (le personnage est un antagoniste de taille qu’il soit ou non mégalo).

Bref, même en adhérant d’emblée à la logique de « comics » du film, tout ne s’arrime pas harmonieusement dans l’intrigue.

En revanche, l’action déboule sans temps mort, et la réalisation de Chris McKay fait montre d’une inventivité appréciable. On pense par exemple à ce prologue rigolo recyclant des extraits du Dracula de 1931 dans lesquels ont été incrustés Cage et Hoult. Le scénario de Ryan Ridley (la série animée Rick and Morty) est en outre bourré de répliques savoureuses. Répliques dont les interprètes se délectent.

On observe une verve identique à l’image ; enfin, en ce qui concerne les fréquents massacres. Ça gicle en jets écarlates, ça coule en rivières carmin, ça jaillit en geysers rouges… Tellement qu’on en hurle de rire : c’est le but. Lors d’un combat, Robert utilise les bras arrachés d’un premier assaillant comme des nunchakus contre un second : ça donne une idée. Et sachant cela, à vous de déterminer si Renfield est votre tasse de thé. Ou plutôt, d’hémoglobine.

Renfield (V.O. et V.F.) ★★★ 1/2 Comédie d’horreur de Chris McKay. Avec Nicholas Hoult, Awkwafina, Nicolas Cage, Ben Schwartz, Shohreh Aghdashloo. États-Unis, 2023, 93 minutes. En salle.