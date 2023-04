«Showing Up»: à chaque artiste son rythme

Les artistes en arts visuels entretiennent inévitablement un rapport au temps décalé par rapport au reste du monde. Non seulement la création est-elle un long processus, mais les carrières d’artistes peuvent aussi basculer à des moments en apparence anodins pour le commun des mortels.

La comédie dramatique Showing Up, de Kelly Reichardt, reflète parfaitement cette dynamique singulière, autant par sa forme que par son scénario. Sa fidèle collaboratrice, Michelle Williams, incarne Lizzy, une céramiste profondément angoissée à l’approche de son exposition solo. Même si elle n’attire qu’une petite foule et qu’elle n’intéresse que son milieu hermétique, l’exposition pourrait, semble-t-il, propulser sa carrière.

Comme dans presque tous les films de Reichardt, le récit est campé en Oregon. Il est situé en l’occurrence à Portland, la ville d’adoption de la réalisatrice, emblème par excellence de la culture grano-hipster-artistique de la côte ouest américaine.

Ayant grandi dans une famille d’artistes locaux, Lizzy évolue dans un milieu très particulier, quelque part entre la fin de la vingtaine et la mi-trentaine. On la voit travailler dans une école d’art excentrique où l’on donne des cours de « respiration » afin de stimuler la créativité, s’occuper tant bien que mal de son frère quasi psychotique négligé par sa mère ou encore entretenir une relation d’amour-haine avec sa propriétaire qui est aussi sa voisine, l’une de ses seules amies, également artiste.

Une héroïne pas toujours attachante

Puisque la cinéaste a l’habitude de mettre en scène d’ambitieuses fables sur l’identité américaine, comme dans ses formidables films historiques Meek’s Cutoff (La dernière piste, 2010) et First Cow (2019), le récit terre-à-terreet l’humour nonchalant de Showing Up pourraient déstabiliser, d’emblée, les habitués de son cinéma.

On constate toutefois très rapidement à quel point le style lent et dépouillé — notamment dans l’éclairage naturel et des couleurs ternes — de la réalisatrice épouse parfaitement cette adorable histoire d’artiste en quête d’elle-même. Reichardt, qui s’est toujours distinguée du cinéma populaire américain, impétueux et moralisateur, prend beaucoup de temps à nous faireaimer Lizzy, qui paraît de prime abord antipathique.

Désespérée parce qu’elle n’a plus d’eau chaude chez elle depuis deux semaines et anxieuse à l’idée de rater l’une des pièces qu’elle doit présenter à son exposition, son amertume est d’abord contagieuse. Mais, petit à petit, tout doucement, on s’attache à elle.

À la manière des films indépendants de type mumblecore, un genre qui ne correspond pas au cinéma de Reichardt, mais duquel Showing Up s’imprègne quelque peu, des événements insolites qui pourraient sembler bénins viennent troubler l’ordre établi et transformer le regard qu’on porte sur la protagoniste.

Un pigeon au vernissage

Le plus charmant d’entre eux survient lorsque la propriétaire de Lizzy s’entête à sauver un pigeon que son chat a blessé. Les deux femmes se partagent la garde de l’oiseau jusqu’à ce qu’il puisse voler à nouveau. Contrairement à sa propriétaire, qui exaspère souvent Lizzy par ses maniérismes et son esprit de compétition, le pigeon finit par apaiser Lizzy. Il la suit même jusqu’à son vernissage, à la toute fin.

Avec une distanciation précise et un sens de l’humour savoureux, Reichardt dépeint d’ailleurs toute l’absurdité d’un milieu artistique académique qui se cherche, sans toutefois se lancer dans de grands discours cérébraux comme plusieurs autres l’ont fait avant elle.

Peu de choses « se passent » dans Showing Up, et même si l’exposition de Lizzy est censée être déterminante, le film le suggère que très subtilement. On a plutôt l’impression d’une tranche de vie qui révèle pourtant de grandes choses sur les personnages, sur la nature humaine.

Au lieu de travailler la lenteur avec une certaine pesanteur et un esthétisme calculé comme les tenants du slow cinema, dont Pacifiction (Albert Serra, 2022) est l’un des plus brillants exemples récents, Kelly Reichardt a judicieusement opté pour un humour léger et lumineux. Elle signe ainsi, simultanément, une jolie lettre d’amour et un pied de nez à ses amis artistes.

Showing Up ★★★ 1/2 Comédie dramatique de Kelly Reichardt. Avec Michelle Williams, Hong Chau, Maryann Plunkett, John Magaro et André Benjamin (André 3000). États-Unis, 2023. 108 minutes. En salle.