«La syndicaliste»: la lanceuse d’alerte et les barbares

En 2012, la vie de Maureen Kearney bascula. Attaquée à son domicile, elle fut ligotée et violée avant que son agresseur grave la lettre « A » sur son ventre. Peu de temps auparavant, cette syndicaliste au sein de la société Areva, géant français du nucléaire, était devenue lanceuse d’alerte en dévoilant l’existence d’un contrat secret avec la Chine. Or, après l’agression, la police la traita non pas en victime, mais en suspecte : son calvaire se poursuivit jusqu’en 2018, lorsque la Cour d’appel blanchit sa réputation et mit au jour les maintes irrégularités d’une enquête bâclée. Construit comme un thriller, La syndicaliste revient sur l’affaire, avec en vedette une Isabelle Huppert électrisante.

Écrit par Fadette Drouard et Jean-Paul Salomé, qui réalise également le film, La syndicaliste est basé sur le livre d’enquête de Caroline Michel-Aguirre, cheffe de la section Investigation à L’Obs Pour mémoire, le réalisateur avait déjà collaboré avec Isabelle Huppert sur son précédent long métrage, La Daronne, une comédie policière où la star joue une narcotrafiquante néophyte.

Inutile de préciser qu’avec La syndicaliste, on change de registre.

À sa sortie en France, on a beaucoup évoqué Erin Brockovich, de StevenSoderbergh, avec Julia Roberts en championne improvisée d’une communauté victime d’une compagnie de distribution d’énergie. Or, histoire vraie pour histoire vraie, Silkwood, de Mike Nichols, avec Meryl Streep en employée lanceuse d’alerte d’une usine de plutonium, constitue un point de comparaison plus approprié, pour sa dimension franchement sinistre.

Sinueux, à l’instar des développements réels, le récit est fertile en révélations et en rebondissements. Salomé met tout cela en scène avec intelligence, alliant, à l’image, une élégance et un sens du punch en parfaite complémentarité. Arrimé au point de vue — au vécu — de cette héroïne bafouée, on angoisse avec elle alors qu’un étau de menaces se resserre, puis on enrage avec elle encore, à mesure que la mauvaise foi des autorités devient évidente.

Le magnétisme d’Huppert

Parlant de mauvaise foi, il est intéressant de noter qu’il s’est trouvé des critiques français mâles pour juger pertinent de commenter le lookd’Isabelle Huppert dans le film (lequel correspond à celui de la vraie Maureen Kearney, comme nous le révélait l’actrice en entrevue). Cela, avant de ranger ladite apparence dans la colonne des points négatifs contre le film. Sachant que l’un des thèmes de La syndicaliste est la misogynie systémique, c’est faire là preuve d’un aveuglement quasi poétique.

D’un côté, en effet, on a cette puissante multinationale, propriété de l’État français, dirigée par un boys’ club incarné par un p.-d.g. hostile (Yvan Attal), et de l’autre, un corps policier dominé par un enquêteur dont l’idée est déjà faite (Pierre Deladonchamps). Entre les deux ? Une femme qu’on traitera d’affabulatrice et de folle : air connu ?

Le volet du film consacré à la garde à vue à laquelle fut soumise Maureen Kearney est, à cet égard, éprouvant, mais révélateur.

Là comme ailleurs dans le film, hormis le savoir-faire de Jean-Paul Salomé, c’est le magnétisme d’une Isabelle Huppert inspirée qui captive.

Et qu’en est-il de la vraie Maureen Kearney ? Elle a approuvé le film tout en précisant, dans une entrevue au quotidien 20 minutes, avoir eu du mal à le regarder. Et encore, a-t-elle conclu, la réalité fut bien pire.

La syndicaliste ★★★★ Thriller de Jean-Paul Salomé. Avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Marina Foïs, François-Xavier Demaison, Pierre Deladonchamps. France–Allemagne, 2022, 122 minutes. En salle.