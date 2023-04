«Les femmes du square»: une nounou qui a du bagou

Afin d’échapper à une bande de malfrats à qui elle doit de l’argent, Angèle (Eye Haïdara, remarquée dans Le sens de la fête), Ivoirienne sans papiers, sans peur, mais pas sans reproches, trouve un emploi de nounou avec chambre incluse dans un chic quartier grâce à Wassia (Bwanga Pilipili), sa charitable voisine qui élève seul son fils. Si Hélène (Léa Drucker), sa nouvelle patronne, mère d’un poupon et d’un garçon de 10 ans, Arthur (Vidal Arzoni), trouve grâce à ses yeux, Angèle découvre bientôt que les nounous qu’elle rencontre au square n’ont pas toutes la même chance qu’elle.

Tandis que Wassia est victime d’injustice de la part de ses riches employeurs, Claire (Élodie Navarre) et Paul Berthuis (Pascal Réneric), Angèle n’hésite pas à se faire passer pour une avocate. Entre alors en scène Édouard (Ahmed Sylla), un vrai avocat, qui, succombant au charme dévastateur d’Angèle, lui promet d’aider Wassia. Cependant, le supérieur hiérarchique d’Édouard, Henri (Louis-Do de Lencquesaing), est un très bon ami des Berthuis…

S’inspirant de la relation de son fils et de sa nounou, Julien Rambaldi (C’est la vie) signe une charmante comédie à saveur sociale dont la plus grande qualité est le talent de sa vedette principale, l’éblouissante Eye Haïdara. De presque toutes les scènes, l’actrice parvient à faire croire qu’Angèle, « filoute » sapée comme une fleur de macadam, fomente, en se livrant à quelques entourloupettes, une revanche des landaus dans les quartiers bobos. Ces derniers, hormis le personnage de Léa Drucker, touchante mais trop peu exploitée en femme de carrière croulant sous la charge mentale, font d’ailleurs figure de hideuses caricatures dans cet univers plutôt manichéen.

Souhaitant dénoncer le statut précaire des nounous, la plupart issues de l’immigration, et louer leur solidarité, Rambaldi rate l’occasion de les faire connaître en négligeant la belle galerie de personnages féminins qu’Angèle croise entre l’école et la maison. De fait, mises à part la digne Wassia et la rigolote Fatou (Jicsa Kalvanda), elles sont peu nombreuses à se démarquer dans Les femmes du square. La forme chorale aurait sans doute été une meilleure option pour explorer un si vaste sujet.

Or, le réalisateur et son coscénariste, Jean-Luc Gaget, ont préféré miser sur la complicité qui se développe entre Angèle et Arthur, enfant trop mûr pour être crédible, heureusement incarné avec aplomb et sensibilité par le prodigieux Vidal Arzoni. Aussi ont-ils choisi de mettre en avant la romance entre Angèle et Édouard, laquelle se révèle inconsistante, le second ne faisant pas le poids devant la première.

Demeure le personnage rassembleur d’Angèle, plus complexe qu’il n’y paraît à première vue. Ainsi, à travers la fougueuse et futée aspirante avocate, aborde-t-on le drame des femmes exploitées par la racaille, celui des mères contraintes de laisser leurs enfants dans leur pays natal, celui des migrantes face au racisme systémique. Et combien d’autres drames qu’on ignore. Dénué de cynisme, alliant émotion et bonne humeur avec panache, Les femmes du square s’avère un « feel-good movie » avec de grosses ficelles, mais surtout beaucoup de coeur.

Les femmes du square ★★★ Comédie de Julien Rambaldi. Avec Eye Haïdara, Vidal Arzoni, Ahmed Sylla, Bwanga Pilipili, Jicsa Kalvanda, Léa Drucker, Élodie Navarre, Pascal Réneric et Louis-Do de Lencquesaing. France, 2022, 105 minutes. En salle.