«Les cinq diables»: la petite fille qui flairait les secrets

Vicky, huit ans, a un don aussi étrange que fascinant : une capacité à reconnaître, puis à reproduire, n’importe quelle odeur. Or, lorsque les parfums se mettent à engendrer des images, Vicky plonge dans le passé trouble de sa mère, Joanne. Ces révélations au potentiel funeste concernent également son père, Jimmy, ainsi que Julia, la soeur de ce dernier, qui vient de reparaître après dix ans d’une absence que personne ne semble vouloir expliquer à l’enfant. Dans Les cinq diables, Vicky recompose, grâce à son singulier pouvoir, un portrait de famille plus complexe et tragique qu’elle le croyait.

Dévoilé à Cannes, ce deuxième long métrage de Léa Mysius a l’heur de captiver et d’envoûter dans uneégale mesure. Chargé de mystère et de sous-entendus, le récit est brillamment construit. Il faut dire que depuis son premier film, Ava, Louve d’or au FNC en 2017, Léa Mysius a collaboré aux scénarios de maints cinéastes chevronnés : Arnaud Desplechin (Les fantômes d’Ismaël, Roubaix, une lumière), André Téchiné (L’adieu à la nuit), Jacques Audiard (Les olympiades), Claire Denis (The Stars at Noon)… Excusez du peu.

Quoi qu’il en soit, l’accomplissement est d’autant plus remarquable que Les cinq diables repose sur une histoire intrinsèquement morcelée. En effet, la structure narrative est tributaire du don olfactif de Vicky, lequel donne à voir des bribes successives d’événements.

Fulgurances divinatoires

Un effluve à la fois, un secret à la fois, ce qui fut vécu puis enfoui jadis rejaillit à la surface, comme l’odeur d’un cadavre enterré trop peu profondément (non, il ne s’agit pas de ce genre de films, quoique Les cinq diables se colore volontiers de notes surnaturelles). En une belle touche visuelle, Vicky apparaît dans ses visions sans que les personnes peuplant ses fulgurances divinatoires puissent la voir.

Alors que se précise ce qui est déjà arrivé, la teneur de ce qui adviendra semble incertaine…

À cela s’ajoute un contexte insidieusement hostile. De fait, l’action se déroule dans une communauté alpine refermée sur elle-même et prompte au racisme.

Fille d’une mère blanche et d’un père noir, Vicky est en conséquence doublement isolée. D’une part, elle subit les quolibets racistes et les coups de cette bande d’enfants blancs. D’autre part, elle est de plus en plus immergée dans cette enquête intime concernant ses parents et cette tante dont elle ignorait encore récemment l’existence.

Tout cela enrichit non seulement la trame, mais le profil psychologique de l’héroïne, qu’incarne avec une sensibilité et une assurance folle la jeune Sally Dramé. Dans le rôle de Joanne, cette mère dévouée au stoïcisme suspect, Adèle Exarchopoulos est quant à elle exceptionnelle. Idem pour Moustapha Mbengue, énigmatique au départ, alors que son personnage de mari et de père est à dessein relégué à la périphérie, puis émouvant à mesure que la vérité émane.

Approche soignée

À la mise en scène, Léa Mysius privilégie une caméra tantôt flottante, conforme à la nature insaisissable des facultés de Vicky, tantôt nerveuseet crue, lorsque les personnages s’assènent invectives mesquines ou vérités douloureuses. Une approche soignée, concertée.

La séquence d’ouverture est en cela représentative : on y voit Vicky se réveiller d’un cauchemar montrant sa mère devant un brasier. À cet égard, la figure (ici positive) de la sorcière reviendra souvent dans le film (les bocaux à odeurs de l’héroïne pourraient contenir des potions). S’ensuit une succession de plans aériens à la Shining montrant une route forestière, un vaste lac, puis une ville sise à flanc de montagne. Loin d’être un clin d’oeil gratuit, cette allusion au film de Kubrick met habilement la table pour un récit d’enfant dotée d’un pouvoir lui permettant d’accéder au passé des lieux et des gens.

À la différence que Les cinq diables ne donne jamais dans l’horreur, préférant une approche subtile du fantastique. Il en résulte un film qui trouve le moyen d’être intrigant jusqu’à la toute fin (ce dernier plan !), en plus d’exhaler une poignante mélancolie.

Les cinq diables ★★★★ Drame de Léa Mysius. Avec Sally Dramé, Adèle Exarchopoulos, Moustapha Mbengue, Swala Emati, Daphné Patakia. France, 2022, 95 minutes. En salle.