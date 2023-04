Des femmes, du sang neuf et des habitués au Festival de Cannes

Il y aura bel et bien une présence québécoise au 76e Festival de Cannes. Monia Chokri, après La Femme de mon frère en 2019 présenté dans la section «Un Certain Regard», fait son retour dans ce même volet avec Simple comme Sylvain. Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal incarneront le duo passionné dans cette romance entre une professeure de philosophie et un entrepreneur des Laurentides.

Très heureuse de sa sélection, la cinéaste au bout du fil parle de Simple comme Sylvain comme d’un film assagi dans son humour, plus tendre que les précédents. « On reconnaît mon style, mais j’ai pris une certaine maturité, avec une caméra moins frénétique, en laissant place à davantage de tendresse que de causticité. J’ai pris des risques. » Le film est encore en postproduction. Et la cinéaste travaille ferme.

Jeudi matin en direct de Paris, étaient dévoilés les élus de la cuvée. Thierry Frémaux, le délégué général du festival aux côtés de la nouvelle présidente du rendez-vous Iris Knobloch — première femme à occuper cette fonction — se disait fier de mêler dans sa sélection des nouveaux venus et des vétérans, des films de cinéma et des objets singuliers. Les plateformes numériques qui attirent la relève, forment également les talents de demain.

Certains attendaient Testament de Denys Arcand en compétition, absent de la course. Des sections parallèles dévoilées plus tard, dont la Quinzaine des réalisateurs, pourraient, qui sait ? sortir de leurs chapeaux des titres issus de nos rives. Par ailleurs certains titres de la course restent à annoncer. Du 16 au 27 mai, après des années de turbulence pandémique, le Festival de Cannes avec ses pompes, ses oeuvres et ses stars retrouve son erre d’aller avec une envie de se renouveler tout en préservant ses ancrages.

Six femmes participeront à la course aux 19 films devant le jury présidé par le Suédois Ruben Östlund. Vrai record de participation féminine pour un festival qui se faisait souvent reprocher d’être un « boys club». La Française Maïwenn (Polisse) avec son Jeanne du Barry sur la favorite de Louis XV part le bal hors concours. En compétition : l’Autrichienne Jessica Hausner lance Club Zero sur une jeunesse en grève de la faim pour sauver la planète. L’Italienne Alice Rohrwacher accompagne La Chimera (avec Isabella Rossellini) abordant le marché noir d’artefacts archéologiques. Les Françaises Justine Triet, pour le drame familial Anatomie d’une chute, et Catherine Breillat, avec L’été dernier à l’assaut d’un amour interdit, concourent également pour la Palme d’or. Tout comme le premier film de la Sénégalaise Ramata-Toulaye Sy Banel et Adama sur l’amour face aux conventions, et celui de la Tunisienne Kaouther Ben Hania Les Filles d’Olfa. Elles nous parlent de féminité, de crises sociales, d’amour fou, d’injustices.

Cannes ne serait pas Cannes sans ses habitués, des ténors souvent. Revoici des palmés d’or comme le Britannique Ken Loach qui s’y aventure cette fois avec The Old Oak tourné au pays de Galles. L’Italien Nanni Moretti revient avec Il sol Dell’avvenire (en vedette : Mathieu Amalric et Margherita Buy). Le brillant Turc Nuri Bilge Ceylan livre Les herbes sèches, le vétéran allemand Wim Wenders, Perfect Days.

Toujours au rayon des maîtres, l’Américain Wes Anderson propose la comédie dramatique de science-fiction Asteroid City (avec Edward Norton, Margot Robbie et Scarlett Johansson). Le Finlandais Aki Kaurismäki revient avec Fallen Leaves. Quant au Japonais Hirokazu Kore-eda, il livre le drame familial Monster. L’Américain Todd Haynes accompagne le drame romantique May December (avec Nathalie Portman et Julianne Moore). L’Italien Marco Bellochio lance Rapito et le Français d’origine vietnamienne Tràn Anh Hung La Passion de Dodin Bouffant. Ce film donne la vedette à Juliette Binoche et Benoît Magimel dans une adaptation du roman de Marcel Rouff sur les amours au XIXe siècle d’un célèbre gastronome et de sa cuisinière.

Déjà annoncés en amont, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro sur un tueur en série, et Indiana Jones and the Dial of Destiny signé par James Gold avec toujours Harrison Ford à sa proue, feront courir les foules hors compétition comme leur train de vedettes.

« Un Certain Regard » ouvrira sa course avec Le règne animal du Français Thomas Cailley, oeuvre de science-fiction mettant en scène Romain Duris et Adèle Exarchopoulos. Cette section qui accueille Monia Chokri propose aussi plusieurs premiers films en s’aventurant sur des territoires peu fréquentés par Cannes : Brésil amazonien, Soudan, Mongolie, Congo.

C’est à «Cannes Première» qu’on découvrira Kubi du Japonais Takeschi Kitano et Le Temps d’aimer de la Française Katell Quillévéré. En Séances spéciales atterriront par ailleurs le Britannique Steve McQueen dans son film sur Amsterdam sous l’Occupation Occupied City et le Brésilien Kleber Mendonça Filho avec Portraits fantômes sur les cinémas de sa ville. Tout comme Wim Wenders, pour son oeuvre en 3D Le Bruit du temps Anselm Kiefer, qui lui vaut une double présence devant la baie après sa sélection en compétition.

La Croisette devrait être féconde pour les cinéphiles qui ont toujours cru à l’étoile de Cannes, particulièrement scintillante au menu de cette 76e édition cette année. On sera sur place pour en témoigner.