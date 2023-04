Le contenu télé québécois se fait rare dans les vols d’Air Canada

Les passagers d’Air Canada ont accès durant leur vol à des centaines de séries de télévision et de documentaires. Mais les contenus télévisuels québécois, eux, peuvent se compter sur les doigts d’une main. Qui plus est, parmi la panoplie d’émissions américaines que le principal transporteur aérien a acquises, très peu sont aussi offertes en version française.

Air Canada n’a pas à rougir de sa sélection de films québécois. Les passagers peuvent visionner durant leur voyage à peu près tous les principaux longs métrages sortis l’an dernier, comme Arlette, Lignes de fuite ou encore Viking. Or, on ne peut pas en dire autant de l’offre de séries de fiction, téléréalités, documentaires et autres émissions de variétés.

Sur près de 200 contenus télévisuels proposés à bord ce mois-ci, on ne compte que cinq productions québécoises. Parmi elles : l’émission jeunesse L’agent Jean, le plus récent spécial télévisé de Jean-Marc Parent et la captation du spectacle musical de la Super Franco Fête. À cela s’ajoutent Les gags de Juste pour rire, un concept qui a la particularité d’être muet, et le très niché documentaire Baghdad Twist du réalisateur montréalais Joe Balass, un court métrage en anglais, sous-titré en français, datant de 2008.

Bref, l’offre paraît assez restreinte par rapport à la sélection substantielle de séries américaines du moment, de White Lotus à la première saison de Succession, en passant par Yellowstone ou encore Chernobyl. Air Canada a aussi mis la main sur un catalogue assez garni de populaires téléréalités, comme Keeping Up with the Kardashians et la compétition culinaire Top Chef.

« Nous portons une attention continue à notre offre de contenus en langue française, entre autres québécoises et canadiennes. En ce sens, nous sommes présentement dans un exercice de révision des options qui s’offrent à nous », a réagi par courriel Air Canada.

La compagnie aérienne, qui a décliné notre demande d’entrevue, se targue de proposer à ses passagers une offre de contenus francophones « sans égal au pays ». Pour appuyer ses dires, Air Canada rappelle que certains de ses avions sont maintenant pourvus de la télévision en direct. Et parmi les six chaînes qu’il est possible de visionner en simultané dans les airs se trouvent deux chaînes francophones : LCN et RDI.

Partenariats avec les plateformes

Si Air Canada a réussi à s’entendre avec une chaîne de nouvelles en continu et une chaîne sportive, la compagnie n’a ratifié aucun partenariat avec l’une des plateformes québécoises de divertissement, d’où l’immense déséquilibre entre l’offre de contenus télévisuels anglophones et francophones. Le transporteur aérien jouit par exemple d’ententes avec l’Américaine HBO Max et la britannique BritBox, ce qui lui a permis d’acquérir un impressionnant catalogue de séries et d’émissions de télévision en anglais, et pour lesquelles il n’existe souvent ni sous-titres ni traduction.

Air Canada s’est également entendue avec le service de vidéo à la demande canadien Crave, qui propose d’ordinaire des productions dans les deux langues. Or, le contenu qui a été libéré par la plateforme est presque exclusivement en anglais. « De nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans ces décisions, notamment les droits de licence, qui varient selon qu’il s’agit de contenu en anglais ou en français », explique-t-on chez Bell, qui est propriétaire de Crave.

ICI Tou.tv écarte l’idée d’un partenariat avec Air Canada, mais dit négocier avec le transporteur « projet par projet ». De nouveaux arrivages tirés du catalogue d’ICI Tou.tv sont prévus pour le mois de mai.

Moins bien que Transat

Malgré ces ajouts, l’offre de contenus québécois dans les vols d’Air Canada restera bien en deçà de celle de Transat. Les deux transporteurs ont sensiblement fait les mêmes acquisitions de films québécois dans les derniers mois. Mais pour les émissions de télévision, c’est une autre histoire. Si la sélection pour les passagers d’Air Canada est anémique, ceux qui voyagent avec Transat peuvent visionner des séries québécoises à succès telles qu’Avant le crash, Les honorables ou encore Discussions avec mes parents.

Quant aux séries et aux films étrangers, Transat dispose d’un catalogue beaucoup moins diversifié que celui de son principal concurrent. Les versions traduites en français sont toutefois légion à bord du transporteur québécois, qui n’a pas les reins aussi solides financièrement qu’Air Canada.

« Ce que Transat paie par rapport à Air Canada pour un film, c’est très peu. C’est environ le cinquième. Et il faut savoir que même pour Air Canada, on ne parle pas de gros montants. Ça permet surtout de donner une visibilité intéressante aux films », souligne le producteur et distributeur Christian Larouche, qui a vendu quelques-uns de ses films aux deux transporteurs aériens dans la dernière année. S’il ne peut se prononcer pour ce qui est de la télévision, en cinéma, il dit plutôt constater un intérêt sincère de la part d’Air Canada pour les longs métrages québécois depuis quelques années.

Rien n’oblige l’ancienne société d’État à acquérir des contenus québécois. L’offre de divertissements des compagnies aériennes n’est pas réglementée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Les transporteurs ne sont donc pas tenus de proposer un nombre minimal de contenus canadiens ou de productions francophones.