«La syndicaliste»: Isabelle Huppert en lanceuse d’alerte bafouée

Dans La syndicaliste, tiré d’une histoire vraie, Isabelle Huppert incarne Maureen Kearney. En 2012, cette employée de la multinationale Areva, un géant du nucléaire propriété de l’État français, devint lanceuse d’alerte en révélant aux médias et à la classe politique l’existence d’un contrat secret, et potentiellement dommageable, avec la Chine. Peu après, elle fut ligotée et violée chez elle. Sur son ventre, l’agresseur grava la lettre « A ». Traitée en suspecte plutôt qu’en victime, elle dut attendre jusqu’en 2018 avant qu’un semblant — un semblant — de justice soit rendu et que fussent dénoncées les irrégularités d’une enquête bâclée. Dans le rôle-titre, l’immense actrice est comme toujours captivante. On lui a parlé.

Réalisé par Jean-Paul Salomé, La syndicaliste est la seconde collaboration entre le cinéaste et la star après La Daronne.

« Jean-Paul m’a donné à lire le livre d’enquête que Caroline Michel-Aguirre [Stock, 2019] a consacré à l’affaire », explique Isabelle Huppert.

« Je dois avouer que je ne connaissais pas du tout cette histoire. La plupart des gens en France l’avaient un peu oubliée. L’enquête de Caroline Michel-Aguirre est très rigoureuse, pointilleuse et documentée. »

La vedette de Violette Nozière, Une affaire de femmes, et Elle, lut ensuite le scénario coécrit par Salomé et Fadette Drouard (Patients, La fine fleur). Coup de coeur.

« J’ai immédiatement vu le potentiel cinématographique. C’est une histoire fertile en péripéties, mais qui est également riche en zones d’ombre et en ambiguïtés. Ce qui fait que le film se promène un peu entre plusieurs genres : le polar, le thriller, le film à connotation sociopolitique… Il y avait de nombreuses facettes à cette histoire, qu’il était dès lors possible de définir de plusieurs façons. Ça m’a séduite. Et puis, c’était un portrait de femme. »

Près de la réalité

Un portrait très ressemblant, en l’occurrence, puisque, comme le confie Isabelle Huppert, son apparence dans le film épouse de près celle de la vraie Maureen Kearney.

« On a emprunté beaucoup à Maureen, à son look, avec son accord évidemment. Parce que dans la vie, elle a ce côté héroïne hitchcockienne, comme ça, avec ses cheveux blonds remontés en chignon. Et elle porte des lunettes très distinctives. Or, des lunettes, ça peut brouiller les pistes, car on ne saisit pas toujours bien le regard. Ça crée du trouble, ça crée du mystère. On s’est aussi inspiré de sa manière de s’habiller, là encore avec son assentiment. Donc avec Jean-Paul, on n’est pas allé chercher très loin pour composer le personnage. C’était d’autant plus pertinent comme approche qu’à l’époque, l’apparence de Maureen Kearney avait été sujette à commentaires. »

Il faut savoir que le film comme tel colle de près aux faits et, ce qui est rare, utilise les vrais noms des personnes impliquées.

« Ce n’est pas un film documentaire. Mais ça ne veut pas dire qu’on s’éloigne de la réalité, ni qu’on l’interprète à notre manière. Ça veut dire qu’on utilise la réalité de toutes les manières possibles. »

Il y avait en outre, dans le scénario et dans l’affaire ayant inspiré celui-ci, ce qu’Isabelle Huppert nomme un « double aspect », qui l’intéressait tout spécialement.

« Il y a, d’une part, les sévices que Maureen Kearney subit — et ça, ce sont des faits assez inimaginables dans une république comme la nôtre. Et d’autre part, il y a cette double peine qu’elle subit ensuite puisqu’on ne la croit pas et qu’elle suscite en plus de la suspicion. C’était intéressant d’essayer de comprendre comment et pourquoi il y avait eu cette suspicion. Pourquoi on ne l’avait pas crue ? Toutes ces épreuves qu’elle a traversées découlent de ça, de ce refus de la croire. Le scandale généré par cette suspicion, la manière dont sa parole est remise en cause… »

Sans parler d’une garde à vue éprouvante, empreinte de manipulation, et d’examens gynécologiques dégradants.

« Devant elle, il y a ce policier qui ne la croit pas, et qui la juge à travers une espèce de construction mentale… C’est son aveuglement, et je dirais même la manière dont il est constitué, qui fait en sorte qu’il la perçoit comme il la perçoit. Plus tard, comme elle est lucide, elle déclare : “Je ne suis pas une bonne victime”. »

Après réflexion, Isabelle Huppert ajoute : « C’est au fond ce que subissent toutes les femmes qui ne sont pas crues. »

Le pouvoir du cinéma

On le sait, il n’est pas de rôle qui soit assez dur ou risqué pour faire reculer la vedette de La pianiste. Il n’empêche, devant le calvaire de son personnage dans La syndicaliste, calvaire faisant qui plus est écho à celui, bien réel, que vécut Maureen Kearney, on ne peut que se demander s’il est des partitions, comme celle-ci, plus drainantes pour l’actrice.

« Non, pas du tout. Même que je vous dirais que, plus un rôle est complexe et intéressant, moins il est demandant. C’est quand le rôle n’est pas intéressant que ça devient fatigant, précise-t-elle en riant. Parce qu’on se pose alors plein de questions visant à pallier tout ce qui manque. Et puis, ça reste du cinéma : je n’ai pas subi la charge infernale qu’a subie Maureen Kearney. Pour elle, ça a été une épreuve impensable, et qui reste à ce jour incompréhensible puisque, s’il est permis d’avoir des doutes quant aux responsables de l’agression, on ne peut nommer personne. »

Bref, on comprend entre les lignes que lors de ces scènes plus difficilement soutenables, comme l’attaque, Isabelle Huppert maintient une distance, finalement davantage induite par le processus cinématographique que par l’actrice elle-même :

« Quand on fait des films, on est étonnamment peu conscient de ce qu’on fait. C’est ça le pouvoir extraordinaire du cinéma. On est fabriqué par un film, plus qu’on ne le fabrique soi-même. Ce qui fait qu’on traverse les événements dans un certain état d’inconscience. Et une fois que c’est terminé, on se dit : “Ah ! J’ai fait tout ça ?” »

Oui, Isabelle Huppert a « fait tout ça », à nouveau, et formidablement, car il se trouve qu’elle ne saurait faire autrement.

Le film La syndicaliste prend l’affiche le 14 avril.