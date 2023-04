«Operation Fortune: Ruse de Guerre»: Plaza et Statham font des flammèches

Un dispositif ultra-dangereux et ultra-mystérieux, tellement mystérieux que personne ne sait au juste de quoi il s’agit, a été dérobé par de sombres individus qui, par l’entremise d’un autre individu, plus sombre encore, entendent vendre la chose à une troisième partie, de la noblesse des intentions de laquelle il est permis de douter. Vous avez suivi ? Dans Operation Fortune. Ruse de guerre, de Guy Ritchie, tout cela est établi en une minute ou deux environ, avec force montage non linéaire, lors d’un prologue enlevé. La suite, qui voit Jason Statham et un groupe bigarré de mercenaires tenter de récupérer « l’objet » avant que celui-ci ne tombe entre de vilaines mains, maintient ce rythme.

Il en résulte une comédie d’action et d’espionnage qui ne révolutionne rien, mais se regarde avec un plaisir certain. Ce n’est pas l’intrigue — sinueuse en apparence, prévisible en réalité — qui emporte l’adhésion, mais le ton, les dialogues, et l’interprétation.

En effet, comme toujours ou presque chez le réalisateur anglais, il y a, à l’oeuvre, une verve orale et visuelle appréciable. Les répliques fusent, savoureuses et volontiers à double sens. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne la fabuleuse Aubrey Plaza (Emily the Criminal), qui incarne l’experte en systèmes informatiques de la bande — entre autres talents. Il faut la voir tourner en ridicule le machisme ambiant en lançant une pointe homoérotique ou un regard empreint de pitié.

Jason Statham, un vétéran à la fois du genre et du cinéma de Guy Ritchie, du premier film de ce dernier, Lock, Stock and Two Smoking Barrels (Arnaques, crimes et botanique) à son plus récent, Wrath of Man (La furie d’un homme), n’est pas en reste. Après avoir fait sa fortune et sa gloire en jouant à répétition les durs à cuire invincibles, Statham a démontré dans Spy (Espionne) un goût pour l’autodérision. Sans souscrire à ce registre parodique, les rapports entre son personnage, qui a souvent tort, et celui de Plaza, qui a souvent raison, donnent une bonne partie de son piquant au film.

En vendeur d’armes milliardaire sans scrupule, Hugh Grant, le nouveau grincheux favori des réseaux sociaux, renoue avec la viscosité du paparazzi qu’il jouait dans The Gentlemen, toujours de Guy Ritchie. Du bonbon.

Zone de confort

Cela étant, Operation Fortune. Ruse de guerre a un petit côté « film à numéros ». Ce n’est pas simplement que Ritchie se confine à sa zone de confort : le film comme tel paraît avoir été assemblé à la sauvette avec divers rouages et pièces glanés çà et là dans le répertoire hollywoodien (c’est là le cinquième film en quatre ans du réalisateur, qui en termine présentement un nouveau).

Les sagas 007 et Mission : Impossible viennent à l’esprit, The Man from U.N.C.L.E. (Des agents très spéciaux. Code U.N.C.L.E.), du même Ritchie, aussi.

D’ailleurs, on a parfois l’impression qu’Operation Fortune. Ruse de guerre se voulait une superproduction de 100-150 millions de dollars américains ultimement contrainte de se débrouiller avec 50 millions seulement. Il reste que le film est habilement exécuté, possède une vivacité technique et narrative, et surtout exsude une élégance — l’élégance est une obsession dans le cinéma de Guy Ritchie — qui le distingue des ersatz habituels.

Operation Fortune. Ruse de guerre (V.O.) ★★★ Comédie d’espionnage de Guy Ritchie. Avec Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone, Hugh Grant, Eddie Marsan. États-Unis, Royaume-Uni, 2023, 112 minutes. Sur Prime Video.