«Les femmes du square»: une nounou pour rembarrer les bobos

Depuis son arrivée à Paris en provenance de la Côte d’Ivoire, Angèle vit de combines et d’expédients. Forcément, des truands du secteur s’attendent à recevoir leur part. De telle sorte que, lorsqu’elle échoue à trouver l’argent qu’on lui réclame, Angèle s’esquive et monte pour un temps dans les beaux quartiers de la Ville Lumière où elle a réussi — aidée de son bagout redoutable — à se faire embaucher comme nounou du petit Arthur, 8 ans. Or, après avoir fui les criminels qui profitent des immigrants, Angèle constate que les nantis peuvent être tout aussi exploiteurs. Devant les conditions de travail de ses consoeurs, la voici qui se rebiffe. Dans Les femmes du square, de Julien Rambaldi, Eye Haïdara mord avec un plaisir contagieux dans un trop rare premier rôle.

« Ce projet est né de la relation entre mon fils et Amina, la femme qui le gardait à l’époque, explique le scénariste et réalisateur. Un jour, il avait 8 ans alors, j’ai pris conscience qu’il la connaissait mieux que moi, plus intimement : sa famille, ses soucis de santé… Il y avait cette barrière qui existe souvent entre employeurs et employés, et qui fait qu’on n’ose pas vraiment raconter sa vie et ses problèmes. Et donc, voilà, le fait que ça passe par un enfant, je me suis dit qu’il y avait là quelque chose d’intéressant pour un film. »

La dynamique en question stimulait d’autant plus Julien Rambaldi qu’elle était propice à allier deux aspirations en apparence antithétiques, soit une vision particulière et une vision générale.

« Je voulais que le film soit intime, mais qu’en même temps, il parle du monde ; qu’il parle de l’Occident. Je voulais parler de ces femmes qui viennent de toutes sortes de pays et qui vivent parfois ici des situations très difficiles, avec pour toiles de fond ces grands appartements parisiens et ces rapports de domination. »

Un rôle multifacette

Nommée au César du meilleur espoir féminin pour sa mémorable composition d’assistante caractérielle (quoiqu’à raison) de Jean-Pierre Bacri dans Le sens de la fête, Eye Haïdara fut d’emblée conquise par le scénario.

« Le récit m’a frappée, notamment pour une question de timing, car je venais moi-même de passer pas mal de temps avec ces femmes pour des raisons personnelles, confie-t-elle. Et donc ce scénario arrive, et j’y perçois toute cette humanité, toute cette tendresse aussi… En découvrant Angèle, j’ai pris la pleine mesure de ce beau rôle multifacette : tout à coup, je pouvais m’imaginer en train de faire appel à plein de couleurs encore inexploitées de ma palette. Je me suis dit que ce rôle me permettrait une certaine émancipation tout en m’offrant un terrain de jeu extraordinaire. »

Ce projet est né de la relation entre mon fils et Amina, la femme qui le gardait à l’époque.

Et à l’évidence, elle s’amuse, Eye Haïdara. Pratiquement de chaque scène, elle porte le film.

« Avant que j’explore la dimension feel good, qui en est venue à faire partie de l’identité du film, mes premières versions du scénario étaient à teneur vraiment plus sociale. En parallèle, je désirais très fort écrire un personnage féminin comme ça, très beau, très riche, complet, mais avec une part de mystère aussi… Je songeais, pêle-mêle, à Erin Brockovich, de Soderbergh, à Gloria, de Cassavetes, saupoudré d’un peu d’Eddie Murphy dans l’humour et l’énergie… Je n’ai pas conçu le film pour qu’il fasse rire comme tel : c’est le personnage d’Angèle qui a cet ADN-là. »

Cet équilibre entre gravité et drôlerie fut un autre facteur décisif aux yeux d’Eye Haïdara. L’idée d’être la source principale de l’apport comique au sein de situations volontiers dramatiques lui plaisait en outre énormément :

« J’ai aimé les références de Julien, et je lui faisais confiance quant au ton. Julien, ce qu’il fait dans ce film, ce n’est pas tant de parler de choses graves avec légèreté que d’en parler avec beaucoup d’amour. »

Merveilleuse complicité

La tonalité tantôt sérieuse, tantôt souriante, s’applique également à la relation qui se noue entre Angèle et Arthur. Aspect non négligeable : Eye Haïdara partage une merveilleuse complicité avec le jeune Vidal Arzoni.

« C’était une rencontre fabuleuse. C’est un acteur-né, Vidal. Il est magnétique ; magique, même. Il gamberge dans sa tête, il réfléchit à fond, au-delà de son âge… Il est très impliqué. »

C’est la toujours excellente Léa Drucker (conjointe du cinéaste à la ville) qui joue la mère d’Arthur, Hélène. Divorcée, cheffe d’une famille monoparentale, très, très accaparée par une haute fonction qui est très, très bien rémunérée, Hélène se veut bienveillante, mais n’en accuse pas moins d’insidieux angles morts par rapport à Angèle. Cela n’a toutefois rien à voir avec d’autres cas observés dans le film, et dont se mêlera la « vraie-fausse » nounou.

De conclure Julien Rambaldi : « Angèle débarque dans le IXe Arrondissement et balance leurs quatre vérités aux bobos ; elle leur dit ce que les autres femmes qui travaillent pour eux n’osent pas leur dire. Et puis, l’humour, ça permet d’amener le public à se questionner sans se sentir culpabilisé. Voilà : on rit, on réfléchit, on est ému et on passe un bon moment. »